ГК «Астра» получила кредит 3,8 млрд. руб. на ОС Astra Linux по программе льготного кредитования Минцифры России

В рамках постановления Правительства Рjccbb №1598 от 05.12.2019 Минцифры России одобрило субсидирование льготного кредитования ГК «Астра». Уполномоченным банком, предоставляющим финансирование, является ПАО «Сбербанк», сумма кредита составляет 3,8 млрд. руб., а срок — до 31.12.2026. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Средства будут вложены в реализацию проекта, нацеленного на развитие включенной в реестр отечественного ПО операционной системы Astra Linux, ее внедрение и адаптацию под требования российских организаций.

Помимо комплексного сопровождения клиентов, проект подразумевает значительные доработки платформы: обеспечение поддержки различных аппаратных средств и архитектур, наращивание функционала для защищенной эксплуатации контейнерных и виртуальных сред. Активное развитие затронет компоненты автоматической установки и функционал для быстрого восстановления после сбоев, появятся образы ОС, преднастроенные и оптимизированные под разные типы отраслевых нагрузок и др.

Вместе с усиленным развитием ПО проект предусматривает импортозамещение ИТ-инфраструктур заказчиков и решение задач, возникающих в процессе миграции. К ним относятся реализация поддержки используемого оборудования, быстрое обновление версий, автоматизированное внедрение масштабируемых инфраструктур, в том числе территориально распределенных, упрощение процессов разработки и установки прикладного софта, а также обеспечение отказо- и катастрофоустойчивости приложений.

Для того чтобы внедрение и кастомизация ПО проходили максимально оперативно, а пользователи получали качественный и всесторонний сервис, ГК «Астра» предлагает заказчикам и партнерам сопровождение при внедрении ОС и улучшенные индивидуальные условия технической поддержки. Компания планирует кратно увеличить количество одновременно выполняемых проектов за счет создания региональных центров компетенций, развития партнерской сети и усиления взаимодействия с образовательными учреждениями.

Кроме того, реализация проекта подобного масштаба подразумевает значительное расширение штата вендора, что, в свою очередь, поспособствует снижению оттока профильных кадров за рубеж.

«Программа льготного кредитования, реализуемая Минцифры России через аккредитованные банки, востребована как российскими компаниями, внедряющими цифровые решения, так и ИТ-разработчиками. На сегодняшний день в программе участвуют 23 банка, поддержано уже 107 проектов на общую сумму более 64 млрд руб. Льготный кредит, полученный ГК “Астра” на развитие операционной системы, на текущий момент самый крупный среди разработчиков», — отметил Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«ИТ-отрасли в ближайшие годы предстоит совершить настоящий прорыв. Мы должны в разы нарастить темп и ускорить развитие по всем направлениям. Благодаря программе льготного кредитования Минцифры у ГК “Астра” появились дополнительные ресурсы для того, чтобы усилить свои базовые продукты, расширить их функционал, начать развивать новые востребованные направления. Для этих целей активно формируем высокопрофессиональную команду, увеличиваем штат техподдержки и специалистов по внедрению. Мы предлагаем сотрудникам не только конкурентные условия труда, но и действительно важные, интересные, амбициозные задачи», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет самостоятельные отечественные ИТ-бренды, в число которых, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, входят ПО RuBackup, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», мобильное рабочее место WorksPad, система корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и три платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами от компании ISPsystem: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.