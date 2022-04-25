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Бизнес Документооборот
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Вебинар «Low-code СЭД: как быстро автоматизировать делопроизводство?»

Приглашаем вас на бесплатный вебинар «Low-code СЭД: как быстро автоматизировать делопроизводство?» 28 апреля в 11:00 мск.

Мы покажем, как при помощи инструментов Low-code наладить электронное формирование и хранение корреспонденции, служебных записок, приказов и нормативных документов. Клиенты часто находятся в поисках комфортной и гибкой платформы, а мы помогаем им закрыть эту потребность.

Хотите узнать способы быстрой и эффективной автоматизации документооборота? Раскроем их на вебинаре!

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