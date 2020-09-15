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Xiaomi Smart Dash Cam серия видеорегистраторов



15.09.2020 «Ситилинк» представила итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года 1
05.04.2019 Конец прекрасной эпохи. В России бум продаж сверхдешевых смартфонов 1
05.04.2019 Облако Inoventica стало прибыльней на 30% 1
04.04.2019 Более половины компаний не используют двухфакторную аутентификацию 1
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами 1
02.04.2019 Apple перестала быть самой прибыльной компанией в мире. Шансов вернуть титул нет 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
29.03.2019 Huawei представила проект Track AI для выявления ранних признаков проблем со зрением у детей 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
28.03.2019 Какие данные о гражданах будут храниться в Цифровом профиле и почему «Ростелекому» не разрешили за это заплатить 1
28.03.2019 Бизнес стал втрое чаще использовать криптографию вместо двойной аутентификации 1
26.03.2019 «Лаборатория Касперского»: больше половины российских школьников получают в соцсетях приглашение «дружить» от незнакомцев 1
26.03.2019 Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком 1
22.03.2019 Стали известны регионы, хуже всех в России освоившие электронные госуслуги 1
22.03.2019 «Манго телеком» обновил облачный контакт-центр 1
22.03.2019 Роскомнадзор строит систему слежки за VPN 1
21.03.2019 «Мультисофт системз» составила портрет современного российского предпринимателя 1
21.03.2019 В России утвержден план строительства «цифровой железной дороги» 1
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам 1
19.03.2019 Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены 1
18.03.2019 «Самый дорогой процессор в мире» продается в 100 раз дешевле официальной цены 1
13.03.2019 Созданы первые роботы на процессорах «Байкал». Видео 1
13.03.2019 США потратят $10 миллиардов на «защиту нации» в интернете 1
12.03.2019 Альфа Private улучшил мобильное приложение для состоятельных клиентов 1
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
12.03.2019 Google выпал из топ-10 компаний с лучшей репутацией. Facebook не попал даже в первую сотню 1
07.03.2019 Accenture разработала блокчейн-решение для участников морских грузоперевозок 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
06.03.2019 Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию 1
06.03.2019 Газпромбанк Автолизинг провел первую онлайн сделку по лизингу 1
05.03.2019 «Корус консалтинг» роботизировал операционную деятельность банка «Санкт-Петербург» 1
04.03.2019 Исследование Schneider Electric и ЦСП «Платформа»: к 2020 году объем российского рынка интернета вещей превысит 80 млрд рублей 1
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
28.02.2019 Российская розница восстала против Visa и Mastercard 1
26.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» собрала телематическую статистику по стоянию в пробках 1
25.02.2019 LWCOM модернизировала инфраструктуру печати «Кировского завода» 1
22.02.2019 Продажи смартфонов Apple и Samsung обрушились по всему миру 1
22.02.2019 В знаменитом российском архиваторе WinRAR 14 лет существует опасная дыра 1
21.02.2019 Check Point обнаружила критическую уязвимость WinRAR 1
21.02.2019 Samsung выпустила флагманский 5G-смартфон с «дырявым» дисплеем и дешевые умные часы 1

Публикаций - 77, упоминаний - 77

Xiaomi Smart Dash Cam упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 3099 7
Samsung Electronics 9150 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7930 6
Microsoft Corporation 22039 5
Google LLC 9848 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5376 4
Intel Corporation 11030 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8627 3
Ростех - Ростехнологии 2420 3
LG Electronics 3261 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6389 2
VK - Mail.ru Group 2943 2
Check Point Software Technologies 692 2
21 век – ТВ - Народный телефон 95 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1403 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Oracle Corporation 5896 1
SilverStone 11 1
AMD - Advanced Micro Devices 3563 1
Nvidia Corp 3066 1
Технологии Распознавания 398 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 266 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 594 1
InfoWatch - Инфовотч 827 1
Biocad - Биокад 39 1
Naumen - Наумен 444 1
Weblink International 3 1
Canalys 210 1
IBM - International Business Machines Corp 8818 1
Schneider Electric 484 1
HP Inc. 5245 1
PayPal 628 1
Цифровые активы 24 1
Элемент ГК - Elementec 531 1
CSC - Corporation 61 1
DXC Technology 20 1
Apple Inc 10403 1
Программный продукт ГК 3668 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 462 1
Acer Group 2268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2019 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5037 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 2
Почта России ПАО 1828 2
Точка 525 1
Сотка Высоток 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 660 1
Uber 277 1
Oradell Equites 2 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 131 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 55 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1798 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 893 1
BMW 384 1
Открытие ФК 2013 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 281 1
Аэрофлот 628 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1271 4
Правительство РФ 7024 4
Президент Российской Федерации 3036 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2938 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7006 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 275 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7631 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1895 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2105 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 866 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1412 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2176 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 788 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1062 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1850 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 701 1
Администрация Президента РФ 865 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2409 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2606 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 527 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 436 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 962 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 49 1
ЛДПР 98 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7542 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4495 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30638 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7523 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5657 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1293 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1561 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6016 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1118 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2385 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5034 3
Big Data - Большие данные 1943 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2259 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4063 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1493 2
Социальные сети - Соцсети 457 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 362 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 326 2
Мобильное приложение - Mobile app 2589 2
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U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 180 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 715 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 321 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 194 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 220 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1886 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 264 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 718 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2680 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1764 1
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Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 44 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 465 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 2925 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 155 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 29 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2542 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 55 1
Google Android 11677 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6004 7
Apple iOS 6297 7
Microsoft Windows 10 11221 5
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1037 3
Google Play - Google Store - Android Market 2668 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 161 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 262 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 339 2
Google Chrome - браузер 1215 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 1
JavaScript - Язык программирования 944 1
Statcounter 193 1
Яндекс.Расписания 34 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1209 1
Google YouTube - Видеохостинг 2201 1
Реестр добросовестных экспортеров 6 1
Corning Gorilla Glass 591 1
Apple macOS 1373 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 461 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 411 1
Apple iPad 3570 1
Microsoft Windows 7 1765 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1002 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 758 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 95 1
BSS Электронный офис 18 1
SilverStone F1 3 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 691 1
Яндекс.Навигатор 292 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1705 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2157 1
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Азия - Азиатский регион 3499 3
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Индия - Республика 4169 2
Того - Тоголезская Республика 8590 2
Франция - Тулуза 64 1
Канада 3082 1
Великобритания - Лондон 1988 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1859 1
Индонезия - Республика 773 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым 690 1
Бельгия - Антверпен 12 1
Румыния 586 1
Болгария - Республика 651 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 875 1
Украина 5856 1
Бельгия - Королевство 850 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1480 1
Америка 1948 1
Сингапур - Республика 1552 1
Польша - Республика 1520 1
Германия - Федеративная Республика 8244 1
Россия - УФО - Свердловская область 1076 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2056 1
Банковский сектор экономики 1289 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4428 6
Федеральное законодательство 1086 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 722 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 660 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1639 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 160 2
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 361 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2117 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5166 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 12 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 786 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3979 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 330 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 453 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 132 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 446 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 511 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 451 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1387 1
Мошенничество 552 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
Коммерсантъ - Издательский дом 828 1
TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
Ведомости 302 1
500 Startups 109 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 1
Медиалогия 48 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1426 1
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100+ Forum Russia 197 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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