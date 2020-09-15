Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Xiaomi Smart Dash Cam серия видеорегистраторов
Публикаций - 77, упоминаний - 77
Xiaomi Smart Dash Cam упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 416 4
|Медведев Дмитрий 1594 3
|Шувалов Игорь 67 2
|Путин Владимир 2472 2
|Силуанов Антон 55 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 284 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Van Heems Frédéric - Ван Хеемс Фредерик 1 1
|Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 358 1
|Лебедев Игорь 8 1
|Григорьева Нина 4 1
|Тимакова Наталья 15 1
|Иванкин Роман 2 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Сушкевич Антон 59 1
|Глотов Алексей 24 1
|Будберг Александр 1 1
|Волков Александр 27 1
|Николаев Александр 17 1
|Лопатин Артем 7 1
|Скворцова Вероника 66 1
|Мацоцкий Сергей 172 1
|Карачинский Анатолий 89 1
|Делицын Леонид 109 1
|Лощинин Дмитрий 37 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Бойко Елена 167 1
|Никифоров Николай 1145 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 714 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 828 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 232 1
|Ведомости 302 1
|500 Startups 109 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 644 1
|Медиалогия 48 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175045, в очереди разбора - 991557.
Создано именных указателей - 70815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru