Панели оператора SystemeHMI разработаны для обеспечения производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации. Они совмещают такие функции, как часы реального времени, поддержка скриптов, удаленный доступ и фиксация событий и аварий.