Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста

Рынок ИТ-инфраструктуры характеризируют два противоположных тренда: с одной стороны, в результате сложной экономической конъюнктуры заказчики стараются экономить на инвестициях в капитальные системы, с другой стороны, экспоненциальный рост данных требует новых мощностей для их обработки и хранения, что обуславливает спрос на облачные и высокопроизводительные системы. Важной локальной особенностью России также является растущий интерес к китайскому железу и решениям отечественной сборки в результате политики импортозамещения.

Развитие интернета вещей, внедрение технологий виртуальной реальности, появление самоуправляемых автомобилей, строительство оснащенных умными датчиками зданий – все это ведет к лавинообразному росту данных. «Каждый автономный беспилотный автомобиль будет ежедневно генерировать примерно в 4 тыс. раз больше данных, чем среднестатистический человек. Что касается инструментов виртуальной реальности, то они будут генерировать примерно в 2 тыс. раз больше данных», – утверждает генеральный директор Intel.

Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2016 Компания Город Выручка компании от услуг и решений для создания ИТ-инфраструктуры в 2016 г. (с НДС), ₽тыс. Рост 2016/2015, %
1 Техносерв (1) Москва 23 523 375 -5%
2 Ланит (2) Москва 18 138 792 -21%
3 Компьюлинк Москва 17 807 012 14%
4 Крок Москва 17 358 804 -6%
5 Ай-Теко Москва 14 282 450 -0,2%

CNews Analytics, 2017

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Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2016

№ 2016 Компания Выручка компании от комплексных проектов построения ЦОД в 2016 г. (с НДС), ₽тыс. ИТ-системы, ₽тыс. Инженерные системы, ₽тыс.
1 Крок 13 623 762 н/д н/д
2 Ланит (1) 11 700 126 6 348 577 5 211 549
3 Инфосистемы Джет 10 043 467 7 070 547 1 094 962
4 Астерос 2 442 822 1 771 922 271 746
5 Ай-Теко 2 011 400 н/д н/д
6 Инлайн Груп 1 932 705 н/д н/д
7 iCore 1 929 560 1 693 372 236 188

CNews Analytics, 2017

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Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку»

Модульные дата-центры позволяют значительно сократить инвестиции в строительство ЦОДов, в первую очередь, за счет отсутствия необходимости строить капитальное здание и возможности расширять площадку по мере необходимости. Экономия на капитальных издержках может достигать 50%. В условиях экономической рецессии спрос на такие решения растет.

Концепция модульного дата-центра (МЦОД) построена на идее типового решения — модуля с заданным набором систем электроснабжения, охлаждения и физической безопасности. Большая часть узлов подобного блока уже заранее собрана и предустановлена производителем, что позволяет существенно сократить работы по инсталляции готового решения на стороне заказчика. Кроме того, отдельные модули являются независимыми в плане жизнеобеспечения, что в совокупности с короткими сроками развертывания позволяет наращивать мощность дата-центра по мере необходимости.

«Благодаря масштабируемости, возможности поэтапного ввода в эксплуатацию, а также независимости каждого модуля по критичным системам жизнеобеспечения, у заказчика есть возможность постепенного инвестирования только в необходимый на данный момент объем ЦОДа. Это в полной мере отвечает нынешней экономической ситуации многих компаний, кроме того, таким образом решается проблема недозагруженности и простаивания мощностей, что в итоге существенно сокращает сроки окупаемости дата-центра», — рассказывает Станислав Терешкин, руководитель направления ЦОД группы «Астерос».

Приживется ли в России «зеленый» ЦОД?

Зеленые решения для ЦОД пока не нашли широкого применения в России. Российские заказчики озабочены повышением энергоэффективности, что, однако, далеко не всегда подразумевает внедрение экологически чистых решений. Причина равнодушия отечественного рынка к окружающей среде заключается в дешевой электроэнергии и отсутствии соответствующей государственной политики.

По данным компании EvoSwitch, общее потребление электроэнергии дата-центрами по итогам 2015 г. составило 416 ТераВатт/час, что составляет 3% общемирового энергопотребления. При этом в ближайшее десятилетие потребности ЦОД-индустрии в энергии утроятся ввиду роста «тяжелых» данных (видео, больших данных интернета вещей), полагают аналитики. Эксперты Greenpeace считают, что роль дата-центров на рынке электроэнергии еще более значительна: согласно статистике этой организации, в 2012 г. на долю ЦОД пришлось 7% глобального энергопотребления.

Таким образом, внедрение современных энергетических решений имеет огромное значение для развития ЦОД-индустрии. В связи с этим можно выделить два основных направления развития инженерных систем дата-центров. Во-первых, это внедрение экологически чистых решений. По данным EvoSwitch, на ЦОД-ы приходится 2% выбросов углекислого газа, поэтому ведущие западные ИТ-компании стремятся свести к минимуму применение ископаемых углеводородов. Согласно данным исследования Greenpeace по итогам 2016 г., Apple на 83% покрывала своим потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников, для Facebook этот показатель составил 67%, а для Google – 56%.

Крупнейшие поставщики услуг и решений в области инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности 2015

№ 2016 Компания Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2016 г. (с НДС), ₽тыс. Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2015 г. (с НДС), ₽тыс. Рост 2016/2015, %
1 Ланит (1) 11 030 141 5 680 000 94,2%
2 Техносерв 10 878 764 10 253 895 6,1%
3 Астерос 8 438 176 6 941 372 21,6%
4 Крок 4 418 906 3 812 401 15,9%
5 Инфосистемы Джет 2 972 920 2 412 259 23,2%

CNews Analytics, 2017

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Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2016

№ 2016 Компания Выручка от построения инфраструктуры зданий и сооружений в 2016 г. (с НДС), ₽тыс. ИТ-системы, ₽тыс. Инженерные системы, ₽тыс.
1 Ланит (1) 17 468 807 11 790 215 3 778 592
2 Астерос 17 322 461 9 555 184 2 747 653
3 Крок 8 153 948 н/д н/д
4 АйТи 2 440 000 н/д н/д
5 Сонет 1 424 821 1 027 717 218 763

CNews Analytics, 2017

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Астерос

Астерос: Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов

Грань между инженерными системами и информационными технологиями становится все тоньше: одни скоро не смогут существовать без других. Клиенты все чаще требуют комплексные решения, объединяющие системы безопасности и инфраструктуру охраняемых объектов, имеющие при этом централизованное управление. Усложняются и сами объекты автоматизации: они могут включать в себя распределенные на местности здания различного функционального назначения. Об особенностях создания комплексных систем безопасности в городских кварталах смешанной застройки и на крупных массовых мероприятиях рассказывают эксперты из компании «Астерос»: директор проекта по стадиону «Динамо» Алексей Есаулов и заместитель директора по развитию бизнеса Владимир Шелепов.

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Александра Эрлих
Сabero Wärmetauscher Osteuropa GmbH

Александра Эрлих: Энергоэффективно не значит дорого

Новые разработки позволяют отказаться от традиционных систем охлаждения, построенных на чиллерах – машинах для охлаждения жидкости, которая в дальнейшем используется для охлаждения воздуха в серверных залах. Генеральный директор Сabero Wärmetauscher Osteuropa GmbH Александра Эрлих утверждает, что отказ от чиллеров позволяет построить одновременно недорогое и более энергоэффективное решение.

Компания Cabero была образована в 1980 г., сначала как инжиниринговая компания, отдававшая свои разработки для производства на других заводах, с 1996 г. заработал первый завод Cabero в Венгрии, в городе Магош. На сегодняшний день у компании Cabero четыре завода, три у них находятся в Венгрии и работают на европейские рынки, в том числе и на Россию.

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Крупнейшие поставщики услуг и решений в области комплексных систем физической безопасности 2016

№ 2016 Компания Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2016 г. (с НДС), ₽тыс. Рост 2016/2015, %
1 Астерос 5 418 778 12%
2 Техносерв 3 474 616 21,4%
3 КРОК 2 189 631 9,6%
4 Ланит (1) 2 040 000 67,2%
5 Инофистемы Джет 1 877 958 49%

CNews Analytics, 2017

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Как создавался «пояс безопасности» для «Лужников»

Основные мероприятия Чемпионата мира по футболу 2018 г. будут проводиться на всемирно известном стадионе «Лужники» в Москве. Проект по ИТ-модернизации этой арены уникален в своем роде, ведь она помнит еще победы советских спортсменов на Олимпиаде-80. За организацию основного, внешнего рубежа безопасности комплекса, который формирует так называемую «чистую зону» на территории «Лужников», отвечает компания «Астерос».

Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк»

После сооружения в 1936 г. Восточной трибуны, культовый стадион «Динамо» стал вмещать 54 тыс. зрителей и до появления в 1956 г. «Лужников» оставался главной и крупнейшей ареной страны. Ему предстояло пережить несколько перестроек, чтобы возродиться в совершенно новом облике и стать примечательным объектом спортивной карты Москвы. Примерно в это время к работе над мастер-планом городского квартала на Ленинградке, в центре которого вырастал новый спорткомплекс, подключилась группа «Астерос».

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