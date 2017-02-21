Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2017

Инвестиции в отечественную ИТ-инфраструктуру сокращаются, и в этом Россия следует общемировому тренду на стагнацию расходов на информационные технологии. При этом российские интеграторы активно диверсифицируют бизнес за счет развития компетенций по умным инженерным системам, которые находятся на стыке ИТ и строительных технологий: второй год подряд выручка по этому направлению превышает доходы от ЦОД-строительства. Однако в среднесрочной перспективе рынок дата-центров также ждет оживление: запас существующих мощностей будет израсходован, а лавинообразный рост данных потребует инвестиций в новые площадки.

03.07.2017