Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста
Рынок ИТ-инфраструктуры характеризируют два противоположных тренда: с одной стороны, в результате сложной экономической конъюнктуры заказчики стараются экономить на инвестициях в капитальные системы, с другой стороны, экспоненциальный рост данных требует новых мощностей для их обработки и хранения, что обуславливает спрос на облачные и высокопроизводительные системы. Важной локальной особенностью России также является растущий интерес к китайскому железу и решениям отечественной сборки в результате политики импортозамещения.
Развитие интернета вещей, внедрение технологий виртуальной реальности, появление самоуправляемых автомобилей, строительство оснащенных умными датчиками зданий – все это ведет к лавинообразному росту данных. «Каждый автономный беспилотный автомобиль будет ежедневно генерировать примерно в 4 тыс. раз больше данных, чем среднестатистический человек. Что касается инструментов виртуальной реальности, то они будут генерировать примерно в 2 тыс. раз больше данных», – утверждает генеральный директор Intel.