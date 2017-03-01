Telesens внедрит систему взаиморасчетов с партнерами за контент в казахстанской Tele2

Telesens International объявила о заключении договора на поставку и внедрение системы взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM в компании Тele2 (Казахстан).

Как рассказали CNews в компании, разработанная Телесенс система взаиморасчетов с партнерами за контент T-CPM обеспечит ведение договоров с провайдерами контент услуг, обработку данных контент трафика, проведение расчетов с партнерами и формирование выходных документов, что позволит компании Tele2повысить эффективность бизнеса взаиморасчетов.

Система T-CPM позволит работать с партнерами на новом уровне, удовлетворяя их растущие потребности и повышая эффективность их бизнеса.

«Мы рады развитию сотрудничества с компанией Tele2 и уверены, что внедряемая система T-CPM, – будет эффективным решением для осуществления взаиморасчетов с партнерами за контент. T-CPM обеспечивает оперативный анализ объемов и стоимости трафика для принятия мер по сокращению потерь и увеличению доходности», — сказал директор по маркетингу и продажам компании «Telesens International Ltd» Шамиль Назипов.