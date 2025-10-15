CNewsMarket впервые подготовил рейтинг BaaS-платформ (облачное резервное копирование), предназначенных для организации автоматического и централизованного резервного копирования, хранения и восстановления данных. Ранее на данном рынке превалировали продукты Veeam, Veritas, Commvault и других западных вендоров, но к настоящему моменту российские разработчики вышли с собственным программным решением.

CNewsMarket публикует обзор BaaS-платформ, предназначенных для обеспечения сохранности данных для всего комплекса ИТ-инфраструктуры предприятия: операционные системы, виртуальные машины, файловые серверы, СУБД и приложения.

Сервисы BaaS (Backup as a Service) предоставляют законченное решение для развертывания и поддержки инфраструктуры резервного копирования и позволяют хранить бэкапы в дата-центрах провайдеров, при этом управление осуществляется владельцем данных удаленно через консоль с использованием ПО для резервного копирования. Модель BaaS позволяет существенно снизить затраты на инфраструктуру хранения (серверы, ленточные библиотеки, СХД) при полном соблюдении требований российского законодательства к безопасности и защите персональных данных.

CNewsMarket подготовил рейтинг, учитывающий реальную обстановку на рынке и сравнивающий как отечественные платформы, постепенно завоевывающие рынок, так и иностранное ПО, которое фактически продолжает использоваться облачными провайдерами. Интегральная оценка учитывает более 60 различных критериев, таких как: поддержка российских систем (ОС, СУБД, платформы виртуализации), параметры, характеризующие производительность и масштабируемость, возможности для поддержки системы и мн.др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг BaaS-платформ. Структура баллов Подробнее: Обзор «BaaS-платформы 2025» Функциональность Интеграции Безопасность Дополнительные возможности 305 190 75 105 280 150 15 100 305 75 305 60 10 305 60 295 60

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Предоставление услуги по схеме BaaS

Возможность для сервис-провайдеров предоставлять свои облачные хранилища под резервные копии

Возможность для клиентов использовать свои локальные/сетевые хранилища под резервные копии

Автоматическое расписание (бэкап по времени)

Поддержка мультитенантности для предоставления услуг резервного копирования в публичном облаке

Самостоятельное управление процессами резервного копирования через консоль управления системы резервного копирования

Типы бэкапов

Сроки хранения бэкапов

Характеристики производительности и масштабируемости

Параметры восстановления и администрирования

Возможности мониторинга

2. Интеграции:

Поддержка российских операционных систем

Поддержка российских платформ виртуализации

Поддержка российских СУБД

3. Безопасность:

Сканирование бэкапов на угрозы (вирусы-шифровальщики)

Многофакторная аутентификация (MFA)

Шифрование данных на стороне клиента: AES-256

Контроль целостности данных: хеш-суммы

Контроль целостности данных: проверка бэкапов

4. Дополнительные возможности:

Продукт внесен в реестр Российского программного обеспечения

Русифицированный интерфейс

Схема лицензирования на основе pay-as-you-go

Анализ использования хранилища – отчеты и аналитика

Поддержка сценариев до/после бэкапа (Pre/Post scripts)

Поддержка брендирования (White label)

REST API для интеграций

Техподдержка 24/7 и документация на русском языке

SLA 99,9%

Количество российских партнеров

Топ-5 BaaS-платформ 2025 Место Компания Решение Сумма баллов 1 Киберпротект Кибер Бэкап Облачный 675 2 Хайстекс Хайстекс Акура 545 3 Veeam Veeam Cloud Connect 380 4 Sangfor Sangfor Cloud Platform 375 5 Commvault Commvault Complete Backup&Recovery 365

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга BaaS-платформ стала система «Кибер Бэкап Облачный» от «Киберпротект». Программный комплекс поддерживает интеграции с основными российскими ОС, платформами виртуализации, СУБД и бизнес-приложениями. «Киберпротект» располагает собственными дата-центрами уровня Tier III и обеспечивает репликацию данных между площадками. Пользователи могут хранить резервные копии локально, в облаке провайдера или на базе инфраструктуры «Киберпротекта». Среди других важнейших преимуществ — мощная партнерская сеть, насчитывающая более 1 500 компаний.

На втором месте — программное решение для аварийного восстановления и резервного копирования данных «Хайстекс Акура». Система ориентирована на партнеров: управление всеми клиентами и проектами осуществляется через единую консоль (мультитенантный дэшборд), кастомизируемые роли, возможность создания детальных отчетов и white-labeling. Вендор заявляет о значительном количестве защищаемых устройств зарегистрированных на платформе — более 24 тыс. виртуальных машин.

Третье место — у облачного сервиса Veeam Cloud Connect — один из компонентов комплексного решения Veeam Backup&Replication для резервного копирования данных и репликации виртуальных машин в облако любого сервис-провайдера. Ранее решения от Veeam считались наиболее популярными на российском рынке и, по данным обзора CNewsMarket, подавляющая часть провайдеров продолжает использовать этот продукт, но отсутствие сертифицированной техподдержки и отечественных программных продуктов (ОС, СУБД, платформы виртуализации) существенно снижает ценность Veaam CC.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Типы создаваемых бэкапов Дифференциальный

Инкрементный

Полный 2. Организация защиты данных Сканирование бэкапов на угрозы (вирусы-шифровальщики)

Многофакторная аутентификация (MFA)

Шифрование данных на стороне клиента: AES-256

Контроль целостности данных: хеш-суммы

Контроль целостности данных: проверка бэкапов 3. Поддержка российских платформ виртуализации Basis Dynamix Enterprise

SpaceVM

zVirt

Альт Виртуализация

РЕД Виртуализация

Роса Виртуализация 15 баллов за каждый вариант 1. Базовая функциональность Предоставление услуги по схеме BaaS

Возможность для сервис-провайдеров предоставлять свои облачные хранилища под резервные копии

Возможность для клиентов использовать свои локальные/сетевые хранилища под резервные копии

Автоматическое расписание (бэкап по времени)

Поддержка мультитенантности для предоставления услуг резервного копирования в публичном облаке

Самостоятельное управление процессами резервного копирования через консоль управления системы резервного копирования 2. Хранение бэкапов Регулируемые сроки

Без ограничений по времени 3. Производительность и масштабируемость Дедупликация

Компрессия

Возможность ограничение CPU скорости для скорости резервного копирования

Поддержка больших файлов

Поддержка гибридных сценариев (облачная + локальная инфраструктура)

Масштабируемость хранилища – без ограничений по объему

Поддержка S3-совместимых хранилищ 4. Поддержка российских операционных систем Alt Linux

Astra Linux

РЕД ОС 5. Поддержка российских СУБД ArenaData

Pangolin DB

Postgres Pro

SoQoL и Линтер

Tarantool

Tantor

Яндекс 6. Дополнительные возможности Продукт внесен в реестр Российского программного обеспечения

Русифицированный интерфейс

Схема лицензирования на основе pay-as-you-go

Анализ использования хранилища – отчеты и аналитика

Поддержка сценариев до/после бэкапа (Pre/Post scripts)

Поддержка брендирования (White label)

REST API для интеграций

Техподдержка 24/7 и документация на русском языке

SLA 99.9% 10 баллов за каждый вариант Количество российских партнеров (шт.) До 20 = 10 баллов

20 – 100 = 15 баллов

Более 100 = 20 баллов

Перейти к обзору «BaaS-платформы 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «BaaS» в теме письма.