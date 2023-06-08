Российские компании начали нанимать программистов в Луганске

Отечественный разработчик комплексных систем безопасности, а также средств наземной подвижной связи открывает офис в Луганске. Сейчас компания ищет аналитиков, разработчиков и руководителей группы. Стоит отметить, что работа предполагается в офисе. Сейчас можно обнаружить компании, которые ищут ИТ-специалистов в Донецке, Луганске и Мариуполе. Однако остальные предлагают удаленный формат.

Офис в Луганске

Как стало известно CNews, российский разработчик и производитель комплексных систем безопасности «К-Технологии» открыл офис в Луганске.

«На российском ИТ-рынке мы, как и многие отечественные разработчики ПО, столкнулись с ощутимым дефицитом квалифицированных специалистов и поэтому мы ищем кадры на новых территориях, — рассказал CNews представитель “К-Технологии”. — Мы видим на присоединенных территориях новый кадровый потенциал и хотим его раскрыть у нас в компании».

По словам представителя компании, сейчас открыто около 10 вакансий ИТ-специалистов в Луганске. При этом ИТ-персонал в Луганке, Донецке и Мариуполе ищет не только «К-Технологии», но и ряд других компаний.

Кого ищут и на какой формат

Судя по ресурсу по поиску вакансий HeadHunter, «К-Технологии» разыскивают в Луганске системного аналитика, Frontend-разработчика, Python-разработчика и Team Lead (руководителя группы). Стоит отметить, что как минимум для Frontend и Python-разработчика работать придется из офиса, что следует из описания вакансии.

Фото: Правительство ЛНР Российские компании набирают ИТ-специалистов в Луганске

В задачи будущих специалистов будет, в том числе, входить участие в разработке технической и программной документации, разработка кода, проектировка систем, web-разработка, а также оптимизация сервисов под высокие нагрузки.

«Открытие офиса в Луганске не связано с новыми задачами компании, все сотрудники будут прикреплены к текущим проектам», — уточнил представитель компании.

Чем занимается «К-Технологии»

«К-Технологии» — это группа компаний разработчиков и производителей комплексных систем безопасности, систем поддержки принятия решений и ситуационных центров, а также средств наземной подвижной связи, бортовых и стационарных средств связи и управления для авиации, космической бортовой аппаратуры связи и навигации, согласно официальному сайту. Заказчиками компании выступают органы исполнительной власти, министерства и ведомства.

Продуктовый портфель компании включает геоинформационную платформу, систему мониторинга информации из открытых источников данных, информационно-аналитическую систему, средства защиты информации, решения на базе искусственного интеллекта. Помимо этого, у компании есть многофункциональная лаборатория для апробации решений и систем на базе процессоров «Эльбрус».

«К-Технологии» входит в список аккредитованных ИТ-компаний Минцифры.

ИТ-поиск в Луганске, Донецке и Мариуполе

Но российские компании не ограничиваются поиском ИТ-кадров в Луганске. В Луганске и Донецке специалистов техподдержки разыскивают также московская компания «Патриот ИТ» и ювелирная компания Sokolov, следует из HeadHunter. В Донецке специалиста техподдержки ищет и «Лига цифровой экономики». Российские компании ищут ИТ-шников и в Мариуполе. Например, московская компания «Офис технолоджи» в поиске системного администратора.

Все компании ищут специалистов на удаленный формат работы.



Как сообщили CNews представители HeadHunter, вакансии в этих областях размещались на платформе и ранее, до их включения в состав России.