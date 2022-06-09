«Касперский» заявил о лучших в своей истории продажах корпоративных решений

Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» по результатам 2021 г. составила $752 млн, увеличившись на 6,5% по сравнению с 2020 г. При этом продажи в России выросли на 28%. В «Лаборатории Касперского» отмечают, что на российском рынке им составляли конкуренцию западные игроки. С их уходом спрос на отдельные решения компании увеличился в несколько раз. «Лаборатории Касперского» изменила свою стратегию и намерена создать экосистему безопасности как для малых компаний, так и для корпораций и госструктур.

Выручка «Лаборатории Касперского»

Как стало известно CNews, глобальная выручка «Лаборатории Касперского» по итогам 2021 г. составила $752 млн, увеличившись на 6,5% год к году. Об этом CNews рассказали представители «Лаборатории Касперского».

Продажи компании в России выросли на 28%. Основной их прирост пришелся на защиту от сложных целевых атак, специализированные решения для промышленного сегмента, а также сервисы информационной безопасности, отмечает управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаил Прибочий.

В компании отмечают, что в 2021 г. в b2b-секторе продажи выросли на 40%. Существенно увеличился спрос на платформу Kaspersky Anti Targeted Attack (166%) и сервисы Kaspersky Threat Intelligence (270%). В том числе, рост показали и решения для МСБ-сегмента — 17%. Что касается онлайн-продаж, то в секторе b2b они увеличились на 11%, а в секторе b2c — на 7%.

Продажи компании на Ближнем Востоке, в Турции и Африке выросли на 16%, в Латинской Америке — на 11%, в Европе — на 4%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 3%.

«В 2021 году результаты продаж корпоративных решений оказались лучшими за всю историю компании», — отмечает директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Ефремов. По его словам, компания разработала новую стратегию бизнеса, которая сосредоточилась вокруг создания экосистемы безопасности как для совсем небольших компаний, так для крупных корпораций и госструктур.

Влияние ухода иностранных вендоров в 2022 году

«В России как “Лаборатории Касперского”, так и другим локальным игрокам конкуренцию составляли западные производители, — рассказал CNews Михаил Прибочий. — По некоторым направлениям ИБ лидером рынка является наша компания (защита конечных устройств для бизнеса, защита домашних пользователей), по другим — высокой была доля зарубежных решений».

Выручка «Лаборатории Касперского» по итогам 2021 г. составила $752 миллионов

Так, по оценке «Лаборатории Касперского», иностранные системы по защите от целевых атак занимали до 65% российского рынка, решения для защиты корпоративной почты — до 70%, системы для обеспечения безопасности веб-трафика — до 80% и т.д. «По всем этим направлениям с уходом зарубежных игроков для нас открываются новые возможности для наращивания потенциала и усиления своих лидерских позиций», — отмечает Прибочий.

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Как рассказали CNews представители компании, только за март 2022 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года число новых пилотных проектов по антиспам-решениям и интернет-шлюзам для сканирования входящего и исходящего веб-трафика увеличилось в пять раз по каждому из направлений. Интерес к системам по защите от целевых атак вырос в три раза, к SIEM-решениям — в два раза.

Угроза нацбезопасности США

В марте 2022 г. «Лаборатория Касперского» оказалась в списке компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США. Соответствующее решение приняла американская Федеральная комиссия по связи. Представители «Лаборатории Касперского» тогда сообщили CNews, что разочарованы таким решением. По их словам, оно было основано не на технической оценке продуктов компании, а принято по политическим мотивам.

Напомним, еще в январе 2017 г. действующий на тот момент президент США Дональд Трамп (Donald Trump) потребовал удалить все без исключения продукты «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США. А в декабре 2017 г. решения компании были запрещены к использованию и в госведомствах Великобритании. Спецслужбы страны заподозрили «Лабораторию Касперского» в шпионаже в пользу Федеральной службы безопасности.

Контроль над «Моим офисом»

Пока США и некоторые страны Европы вводят санкции в отношении «Лаборатории Касперского», компания продолжает развиваться в России. В феврале 2022 г. ИБ-компания взяла контроль над разработчиком российского офисного ПО «Мой офис».

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Компания увеличила свою долю в «Новых облачных технологиях» (НОТ — юрлицо «Моего офиса») с 47% до 61,05%. Сумма сделки не раскрывалась.