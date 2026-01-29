Разделы

МТС усилила сеть в Семенове — столице Золотой хохломы

МТС начала подготовку телекоммуникационной инфраструктуры к теплому туристическому сезону. Компания установила дополнительное телеком-оборудование в Семенове — городе, известном как столица Золотой хохломы. Модернизация направлена на усиление сети там, где оборудования ранее не хватало из-за сезонного притока туристов и роста числа абонентов.

Город Семенов в Нижегородской области получил звание столицы Золотой хохломы не случайно: именно здесь базируются крупнейшие производители изделий с этой уникальной росписью — фабрики «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись». Промысел возник в XVII веке в заволжских деревнях вроде Хохломы и Скоробогатово, где старообрядцы-иконописцы адаптировали техники золочения дерева с помощью олова и алюминиевого порошка, создавая эффект позолоты после закалки в печи. Сейчас город Семенов — популярное направление для туристов, желающих познакомиться с традиционным ремеслом.

Инженеры МТС установили дополнительное современное телеком‑оборудование в районе улицы Островского. Это усилило покрытие в окрестностях Музея матрешки и традиционной игрушки, парка Ленинского комсомола, магазина «Сувениры из Семенова», а также крупного жилого массива.

«К началу теплого туристического сезона МТС активно модернизирует сетевую инфраструктуру в ключевых городах и населенных пунктах Нижегородской области, куда уже весной ожидается приток туристов. Компания реализует масштабную программу по строительству базовых станций и установке дополнительного телеком‑оборудования. Эти меры направлены на точечное усиление емкости и расширение покрытия сети — именно то, что необходимо для стабильной работы в периоды пиковой нагрузки. Благодаря этому туристы смогут комфортно делиться впечатлениями, пользоваться навигацией и оставаться на связи», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

