Разделы

Веб-сервисы
|

Кировчане зачитываются «Палатой №6», «Вишневым садом» и рассказами Чехова

Книжный сервис «Кион Строки», входящий в экосистему МТС, ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Кировской области среди произведений русского классика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики отмечают рост интереса к книгам и рассказам автора. Среднее время потребления произведений Антона Павловича Чехова выросло на 17% за последний год. А максимальное количество прочитанных книг автора на одного жителя Кировской области составило 23.

Аналитики также отметили, что интерес к произведениям Чехова зависит от пола и возраста читателей. Так, женщины в возрасте от 35 до 44 чаще всего читали произведение «Палата №6», а сборнику «Чёрный монах. Рассказы и повести» чаще всего отдавали предпочтение мужчины в возрасте от 18 до 24.

Самой читаемой книгой автора среди кировчан стал сборник небольших произведений «Ненужная победа. Сборник рассказов и юморесок». Следующую строчку рейтинга популярности занимает повесть «Палата №6» о провинциальной психбольнице. На третьей позиции – пьеса «Вишневый сад» о закате дворянской эпохи и столкновении старого и нового в России. Далее следует издание «Поцелуй. Сборник рассказов», состоящий из произведений 1886 г. Замыкает топ-5 самых читаемых книг Чехова сборник «Первый любовник. Сборник рассказов и юморесок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против

ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности

Veon купил «дочку» экс-владельца Avito за $75 млн

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Российские компании стали в два раза чаще искать специалистов по ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще