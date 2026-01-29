Кировчане зачитываются «Палатой №6», «Вишневым садом» и рассказами Чехова

Книжный сервис «Кион Строки», входящий в экосистему МТС, ко дню рождения Антона Павловича Чехова проанализировал читательские предпочтения жителей Кировской области среди произведений русского классика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аналитики отмечают рост интереса к книгам и рассказам автора. Среднее время потребления произведений Антона Павловича Чехова выросло на 17% за последний год. А максимальное количество прочитанных книг автора на одного жителя Кировской области составило 23.

Аналитики также отметили, что интерес к произведениям Чехова зависит от пола и возраста читателей. Так, женщины в возрасте от 35 до 44 чаще всего читали произведение «Палата №6», а сборнику «Чёрный монах. Рассказы и повести» чаще всего отдавали предпочтение мужчины в возрасте от 18 до 24.

Самой читаемой книгой автора среди кировчан стал сборник небольших произведений «Ненужная победа. Сборник рассказов и юморесок». Следующую строчку рейтинга популярности занимает повесть «Палата №6» о провинциальной психбольнице. На третьей позиции – пьеса «Вишневый сад» о закате дворянской эпохи и столкновении старого и нового в России. Далее следует издание «Поцелуй. Сборник рассказов», состоящий из произведений 1886 г. Замыкает топ-5 самых читаемых книг Чехова сборник «Первый любовник. Сборник рассказов и юморесок».