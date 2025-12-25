Eurocase выпускает новую модель вентилятора Eurocase EU-FN120WL001/2 BL

Eurocase, производитель компьютерных комплектующих, выпускает новую модель вентилятора Eurocase EU-FN120WL001/2 BL – практичное и универсальное решение для широкого круга задач. Об этом CNews сообщили представители Eurocase.

Новинка ориентирована на сборки со сбалансированной системой охлаждения. Ключевые преимущества Eurocase EU-FN120WL001/2 BL – низкий уровень шума и долговечность: громкость звука, издаваемого при работе, не превышает 30.20 дБА., а гидродинамические подшипники в паре с антивибрационными прокладками не только гасят шум и вибрацию, но и обеспечивают более долгий срок службы.

Кроме того, Eurocase EU-FN120WL001/2 BL обладают широким диапазоном PWM-управления (600-1600 об/мин), что позволяет системам охлаждения гибко адаптироваться под текущую нагрузку ПК.

Еще одна особенность Eurocase EU-FN120WL001/2 BL — сбалансированные показатели воздушного потока (52.35 CFM) и давления (15.68 Па): они обеспечивают эффективную работу не только на свободном вдуве/выдуве, но и способны преодолевать сопротивление, например, плотных фильтров, радиаторов СЖУ или перфорации с мелкой сеткой.

Eurocase EU-FN120WL001/2 BL выполнены в стандартном форм-факторе 120 x 120 x 25.5 мм и поставляется в комплекте из 3 штук, благодаря чему это удобное решение для базовой конфигурации воздушного потока в корпусе.

Вентиляторы поставляются в двух вариантах — полностью черный EU-FN120WL001 BL и черный с белыми лопастями EU-FN120WL002 BL.

Ключевые характеристики модели EU-FN120WL001/2 BL — размер: 120 x 120 x 25.5 мм (стандартный форм-фактор); количество в комплекте: 3 шт; подшипник: гидродинамический (скольжения); управление: 4-pin PWM (широтно-импульсная модуляция); диапазон скоростей: 600 – 1600 об/мин; воздушный поток (макс.): 52.35 CFM; статическое давление (макс.): 15.68 Па; уровень шума (макс.): 30.20 дБА; особенности: антивибрационные прокладки, черные/белые лопасти (контрастный дизайн), без подсветки.