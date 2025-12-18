Разделы

МWS Cloud запустила сервис Managed ClickHouse в составе облачной платформы MWS Cloud Platform

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, сообщает о запуске нового управляемого сервиса Managed ClickHouse в составе облачной платформы MWS Cloud Platform. Сервис позволит компаниям разворачивать аналитические кластеры ClickHouse в облаке через консоль управления или CLI для обработки больших объёмов данных в реальном времени. Сервис запущен в режиме Preview (тестовом) и дополняет линейку управляемых PaaS-сервисов для работы с данными в облаке MWS Cloud Platform. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Managed ClickHouse — это облачный сервис, позволяющий развернуть инстансы популярной аналитической СУБД c открытым исходным кодом в облаке MWS Cloud Platform. Сервис полностью берет на себя рутинные задачи по подготовке инфраструктуры, конфигурированию узлов, резервному копированию, обновлениям и мониторингу. Пользователи получают готовую, отказоустойчивую базу данных, оптимизированную для работы с большими массивами информации и потоковой аналитики.

Сервис глубоко интегрирован с ключевыми компонентами MWS Cloud Platform: сетевой и ресурсной моделью, механизмами управления доступом и единой системой мониторинга. Managed ClickHouse пополняет портфель управляемых PaaS-решений для работы с данными. Ранее в октябре 2025 г. в составе платформы были запущены сервисы Managed PostgreSQL и Managed Kafka.

В первую очередь новый сервис подойдет компаниям, для которых аналитика и работа с данными являются критичными элементами бизнеса. Это средний и крупный цифровой бизнес (e-commerce, финтех, онлайн-медиа, телеком), команды с развитой data-функцией, а также технологические и системные интеграторы.

В режиме Preview использование Managed ClickHouse не тарифицируется. Получить доступ к сервису можно через подачу заявки в консоли управления MWS Cloud Platform .

«Запуск Managed ClickHouse — это логичный шаг в развитии нашей экосистемы по работе с данными в облаке MWS Cloud Platform. Сервис позволяет командам сконцентрироваться на бизнес-логике, а не на администрировании инфраструктуры. Кроме того, мы уже сейчас проводим пилоты с внутренними клиентами МТС, предоставляя возможность развернуть Managed ClickHouse поверх объектного хранилища MWS Cloud Platform. Мы планируем предоставлять такую услугу как сервис всем клиентам облака, — сказала продакт-оунер сервиса Мария Черенкова.

