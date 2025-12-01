Разделы

Бизнес
|

Страховой рынок готовится к 2026 году: эксперты обсудили технологии, которые определят будущий рост отрасли на ELMA DAY’25

13 ноября на конференции ELMA DAY’25 состоялась специализированная секция InsuranceTech. В центре обсуждения оказались технологии, которые определят конкурентоспособность страхового рынка в 2026 году: индивидуальное страхование, платформенный подход, облака, работа с данными и управляемый искусственный интеллект.

В дискуссии приняли участие представители страховых компаний, облачных платформ, ритейла и эксперты по кибербезопасности. Участники сошлись во мнении: отрасль выходит из фазы экспериментов и переходит к прагматичному внедрению технологий, которые обеспечивают быстрый эффект и измеримый рост.

elma-1.png

Как меняется страховой рынок: новые продукты и давление маркетплейсов

Открывая дискуссию, Владислав Набоков, независимый эксперт, управляющий партнер Авинфорс, подчеркнул, что рынок уже не может опираться только на классические продукты:

«Все хотят индивидуальное страхование, но пока не понимают, как его сделать. Чтобы страховка стала частью жизни клиента, а не формальной покупкой раз в год, продукт должен быть персонализирован и естественно встроен в его повседневный контекст. Второй вызов — маркетплейсы, которые изменили правила игры. У них огромная клиентская база, и страховым нужно уметь встраиваться в их логику и темпы», — отметил он.

Катрин Соомре, независимый эксперт, экс-руководитель в экосистеме Сбера и insurtech-проекте «Пульс», добавила:

«Клиенты хотят не коробку и не 50 страниц анкеты — они хотят быстрое оформление и понятную ценность. Страховые должны выйти на индивидуальные тарифы, опираясь на данные: объект, поведение клиента, рисковые параметры. Технологии позволяют это делать уже сейчас».

Данные, облака и ИИ: технологии, которые определяют темп развития

Отдельный фокус обсуждения был посвящён задачам работы с данными и переходу к облачным решениям.

Иван Яцко, операционный директор MWS Cloud, отметил, что компании недооценивают потенциал публичных облаков:

«Хранение, обработка больших данных и ИИ — всё это в он-преме становится дороже и сложнее. GPU-мощности быстро устаревают, и покупка железа каждые полгода — нерентабельная стратегия. Важно учиться использовать облака так, чтобы и данные были защищены, и доступ к технологиям оставался гибким и масштабируемым».

С точки зрения корпоративной архитектуры, Иван Решетов, ДМ-Тех, подчеркнул значимость качества данных:

«С индивидуальными продуктами невозможно работать, если компания не знает своего клиента. Золотая запись, единый каталог данных, понимание того, что у вас хранится и где — это фундамент. Автоматизированная разметка и инвентаризация данных с помощью ИИ становятся нормой».

elma-2.png

Киберриски и доверие к ИИ — ключевые ограничения роста

Вопрос безопасности стал одним из центральных.

Евгений Жах, директор по информационной безопасности iCore, ex-СберСтрахование жизни, заявил:

«ИИ открывает огромные возможности, но несёт два ключевых риска — утечки данных и неконтролируемые решения моделей. Страховые работают с чувствительной информацией, включая медицинские данные, и должны понимать: передача данных во внешние модели без контроля — прямой путь к инциденту. ИИ должен работать внутри периметра, под управлением специалистов по ИБ».

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro
Безопасность

Он отметил, что развитие искусственного интеллекта неизбежно требует качественно новой подготовки кадров:

«ИИ может писать код или принимать решения выше уровня джуна, но человек, который использует модель, должен понимать, что получает. Мы столкнёмся с ситуацией, когда ИИ будет выдавать результат, который пользователь не способен оценить. Это серьёзный вызов».

Переход к индивидуальному страхованию неизбежен — и невозможен без платформ

Все эксперты согласились: индивидуальные страховые продукты — это ближайшее будущее рынка. Драйверами станут интеграции, работа с маркетплейсами и умение быстро запускать новые продукты.

Катрин Соомре подчеркнула:

«Страховые должны уметь запускать новые продукты за дни, а не за месяцы. Это возможно только при платформенном подходе — когда есть конструктор продуктов, гибкая тарификация и автоматическая выдача всех необходимых документов клиенту».

Эту позицию поддержал Владислав Набоков:

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Безопасность

«Рынок будет меняться быстро. Если страховые не дадут маркетплейсам технологический уровень, который тот ожидает, маркетплейсы сделают свои страховые. Всё очень просто: либо отрасль успевает, либо теряет канал».

elma-3.png

Роль ELMA: процессная архитектура как база для ИИ и персонализированных продуктов

Участники отметили, что переход к индивидуальному страхованию и управляемому ИИ невозможен без сильного процессного ядра и единой платформы.

ELMA представила подход, при котором страховые процессы — от продаж до урегулирования — строятся на Low-code BPM-ядре. Это позволяет:

  • унифицировать процессы и убрать лоскутную архитектуру;
  • собрать данные в единый контур;
  • быстро запускать продукты и адаптировать их для партнеров, включая маркетплейсы;
  • создать безопасные условия для внедрения AI-агентов.

Этот подход станет основой для интеграции нового продукта компании — ELMA Cortex, платформы корпоративных AI-агентов, релиз которой намечен на первый квартал 2026 года.

Главный вывод

Секция InsuranceTech на ELMA DAY’25 показала: страховой рынок входит в период глубоких технологических изменений. Будущее отрасли — в индивидуальных продуктах, данных, облачных платформах и управляемом искусственном интеллекте, встроенном в процессы. Именно сочетание технологий, процессов и компетенций определит, кто станет лидером отрасли в 2026 году.

Рекламаerid:2W5zFHKEYx8Рекламодатель: ООО ЭЛМАИНН/ОГРН: 1831197044/1191832028332Сайт: https://elma365.com/ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Подмосковье масштабно закупает суперкомпьютеры на мощнейших видеокартах Nvidia

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Тигран Погосян, IconGroup: В ряде случаев мы готовы заменить оборудование в срок до четырех часов круглосуточно

Оперативную память начали воровать прямо из посылок

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще