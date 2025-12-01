Страховой рынок готовится к 2026 году: эксперты обсудили технологии, которые определят будущий рост отрасли на ELMA DAY’25

13 ноября на конференции ELMA DAY’25 состоялась специализированная секция InsuranceTech. В центре обсуждения оказались технологии, которые определят конкурентоспособность страхового рынка в 2026 году: индивидуальное страхование, платформенный подход, облака, работа с данными и управляемый искусственный интеллект.

В дискуссии приняли участие представители страховых компаний, облачных платформ, ритейла и эксперты по кибербезопасности. Участники сошлись во мнении: отрасль выходит из фазы экспериментов и переходит к прагматичному внедрению технологий, которые обеспечивают быстрый эффект и измеримый рост.

Как меняется страховой рынок: новые продукты и давление маркетплейсов

Открывая дискуссию, Владислав Набоков, независимый эксперт, управляющий партнер Авинфорс, подчеркнул, что рынок уже не может опираться только на классические продукты:

«Все хотят индивидуальное страхование, но пока не понимают, как его сделать. Чтобы страховка стала частью жизни клиента, а не формальной покупкой раз в год, продукт должен быть персонализирован и естественно встроен в его повседневный контекст. Второй вызов — маркетплейсы, которые изменили правила игры. У них огромная клиентская база, и страховым нужно уметь встраиваться в их логику и темпы», — отметил он.

Катрин Соомре, независимый эксперт, экс-руководитель в экосистеме Сбера и insurtech-проекте «Пульс», добавила:

«Клиенты хотят не коробку и не 50 страниц анкеты — они хотят быстрое оформление и понятную ценность. Страховые должны выйти на индивидуальные тарифы, опираясь на данные: объект, поведение клиента, рисковые параметры. Технологии позволяют это делать уже сейчас».

Данные, облака и ИИ: технологии, которые определяют темп развития

Отдельный фокус обсуждения был посвящён задачам работы с данными и переходу к облачным решениям.

Иван Яцко, операционный директор MWS Cloud, отметил, что компании недооценивают потенциал публичных облаков:

«Хранение, обработка больших данных и ИИ — всё это в он-преме становится дороже и сложнее. GPU-мощности быстро устаревают, и покупка железа каждые полгода — нерентабельная стратегия. Важно учиться использовать облака так, чтобы и данные были защищены, и доступ к технологиям оставался гибким и масштабируемым».

С точки зрения корпоративной архитектуры, Иван Решетов, ДМ-Тех, подчеркнул значимость качества данных:

«С индивидуальными продуктами невозможно работать, если компания не знает своего клиента. Золотая запись, единый каталог данных, понимание того, что у вас хранится и где — это фундамент. Автоматизированная разметка и инвентаризация данных с помощью ИИ становятся нормой».

Киберриски и доверие к ИИ — ключевые ограничения роста

Вопрос безопасности стал одним из центральных.

Евгений Жах, директор по информационной безопасности iCore, ex-СберСтрахование жизни, заявил:

«ИИ открывает огромные возможности, но несёт два ключевых риска — утечки данных и неконтролируемые решения моделей. Страховые работают с чувствительной информацией, включая медицинские данные, и должны понимать: передача данных во внешние модели без контроля — прямой путь к инциденту. ИИ должен работать внутри периметра, под управлением специалистов по ИБ».

Он отметил, что развитие искусственного интеллекта неизбежно требует качественно новой подготовки кадров:

«ИИ может писать код или принимать решения выше уровня джуна, но человек, который использует модель, должен понимать, что получает. Мы столкнёмся с ситуацией, когда ИИ будет выдавать результат, который пользователь не способен оценить. Это серьёзный вызов».

Переход к индивидуальному страхованию неизбежен — и невозможен без платформ

Все эксперты согласились: индивидуальные страховые продукты — это ближайшее будущее рынка. Драйверами станут интеграции, работа с маркетплейсами и умение быстро запускать новые продукты.

Катрин Соомре подчеркнула:

«Страховые должны уметь запускать новые продукты за дни, а не за месяцы. Это возможно только при платформенном подходе — когда есть конструктор продуктов, гибкая тарификация и автоматическая выдача всех необходимых документов клиенту».

Эту позицию поддержал Владислав Набоков:

«Рынок будет меняться быстро. Если страховые не дадут маркетплейсам технологический уровень, который тот ожидает, маркетплейсы сделают свои страховые. Всё очень просто: либо отрасль успевает, либо теряет канал».

Роль ELMA: процессная архитектура как база для ИИ и персонализированных продуктов

Участники отметили, что переход к индивидуальному страхованию и управляемому ИИ невозможен без сильного процессного ядра и единой платформы.

ELMA представила подход, при котором страховые процессы — от продаж до урегулирования — строятся на Low-code BPM-ядре. Это позволяет:

унифицировать процессы и убрать лоскутную архитектуру;

собрать данные в единый контур;

быстро запускать продукты и адаптировать их для партнеров, включая маркетплейсы;

создать безопасные условия для внедрения AI-агентов.

Этот подход станет основой для интеграции нового продукта компании — ELMA Cortex, платформы корпоративных AI-агентов, релиз которой намечен на первый квартал 2026 года.

Главный вывод

Секция InsuranceTech на ELMA DAY’25 показала: страховой рынок входит в период глубоких технологических изменений. Будущее отрасли — в индивидуальных продуктах, данных, облачных платформах и управляемом искусственном интеллекте, встроенном в процессы. Именно сочетание технологий, процессов и компетенций определит, кто станет лидером отрасли в 2026 году.