Тюменская ИТ-компания «Арсенал+» усиливает технологический суверенитет региона: ее компьютеры вошли в реестр Минпромторга

ИТ-компания «Арсенал+», производитель компьютерной техники в Тюменской области, объявила о включении ряда своих линеек системных блоков в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это событие делает «Арсенал+» единственной компанией в УрФО, чье ИТ-оборудование вошло в данный реестр. Об этом CNews сообщили представители компании «Арсенал+».

Включение в реестр Минпромторга подтверждает соответствие продукции «Арсенал+» требованиям импортозамещения и открывает новые возможности для сотрудничества с государственными и коммерческими организациями, стремящимися к повышению технологической независимости.

В реестр включены следующие модели, разработанные с учетом потребностей современного бизнеса и государственных структур: системный блок «Арсенал+» B760ARS-1 (реестровый номер: 10613699); системный блок «Арсенал+» B760ARS-2 (реестровый номер: 10614700).

Ранее в реестр Минпромторга была внесена материнская плата «Арсенал+», поддерживающая современные процессоры Intel и до 128 ГБ оперативной памяти DDR5.

«Включение наших системных блоков в реестр Минпромторга – это не просто формальное подтверждение, а свидетельство нашей приверженности высоким стандартам качества и надежности, – отметил президент компании «Арсенал+» Алексей Тюменцев. – Мы осознаем ответственность, которая на нас возложена, и стремимся внести вклад в укрепление технологической независимости России и развитие Тюменской области».

Системные блоки «Арсенал+» собираются на производственной площадке компании с более чем 28-летним опытом. Они полностью совместимы с российскими операционными системами и программным обеспечением.

Качество продукции подтверждено сертификатом ИСО 9001-2015. Заключение Минпромторга действует в течение трех лет.