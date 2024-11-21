Новые горизонты: Axoft стал дистрибьютором платформ экосистемы Digital Q от «Диасофт»

Компания «Диасофт», российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество откроет новые возможности для роста продаж и расширения присутствия разработчика в регионах и на новых рынках, а также позволит выйти на новый уровень взаимодействия с клиентами.

Компании объединяют свои усилия для предоставления рынку новых возможностей для импортозамещения и модернизации устаревших систем. В рамках взаимодействия Axoft выступает в качестве провайдера платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт», которые предназначены для создания корпоративных микросервисных приложений на современном технологическом стеке. В экосистему Digital Q входят более 30 платформ, которые позволяют быстро, в режиме low-code, разрабатывать приложения и эффективно организовывать производство программных продуктов.

В частности, в экосистему входят платформа для проектирования приложений в микросервисной архитектуре Digital Q.Archer, платформа для управления бизнес-процессами организации Digital Q.BPM, платформа для создания единообразных интерфейсов Digital Q.Palette, платформа для визуальной аналитики и создания ситуационных центров Digital Q.Sensor, СУБД Digital Q.DataBase и другие.

Платформы экосистемы Digital Q импортонезависимы и включены в Реестр российского программного обеспечения.

«Сотрудничество с «Диасофт» расширит продуктовый портфель дистрибуции Axoft платформами экосистемы Digital Q, которые накопили зрелый функционал и прошли тестирование у самых требовательных заказчиков – в организациях финансового сектора. На текущий момент «Диасофт» предоставляет высококонкурентные условия для партнеров по СУБД Digital Q.DataBase, которая прошла сертификацию ФСТЭК по 4 уровню доверия и находится в репозитории IT-решений для финансовой отрасли Ассоциации ФинТех», – отметил Дмитрий Завирюха, руководитель практики IT-Департамента развития продуктовых направлений компании Axoft.

«Axoft стал официальным дистрибьютором платформ экосистемы Digital Q и дополнит наши платформы маркетинговой и аналитической поддержкой. Широкая сеть партнеров позволит без дополнительных сложностей закупать наши IT-продукты у дистрибьютора. Взаимодействие в рамках соглашения даст еще больше возможностей партнерам Axoft в выборе корпоративного и системного программного обеспечения», – сказал Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт».

Использование современных технологий и накопленной экспертизы позволит реализовать новые проекты: компании намерены объединить усилия в выполнении программ импортозамещения и модернизации систем, помочь организациям преодолеть все сложности перехода на отечественное программное обеспечение и сделать этот процесс более комфортным.