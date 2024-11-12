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«Информзащита» получила награды от Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации наградило благодарностями и почетными грамотами сотрудников компании «Информзащита» за «заслуги в развитии связи, массовых коммуникаций и информационных технологий, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд».

Специалисты «Информзащиты» реализовали множество проектов, имеющих федеральное значение и общероссийский масштаб. Эксперты компании осуществляли мониторинг системы ГАС «Выборы», благодаря чему была обеспечена защищенность голоса 87 млн граждан на президентских выборах весной 2024 и порядка 20 млн во время единого дня голосования осенью текущего года. «Информзащита» обеспечивает безопасность ЦОД ведущих российских операторов: МТС, «ВымпелКом», «ВестКол» и других. Весомая часть проектов была реализована в финансовом секторе, а также в организациях ОПК.

«Для нас огромная честь получить признание нашей работы, наших достижений и нашего профессионализма на столь высоком уровне. Наша компания в следующем году празднует свой 30-летний юбилей и на протяжении этих лет ежедневно вкладывает все свои силы и энергию в реализацию самых сложных задач, стоящих перед нашей отраслью. И это касается не только тех, кто был особо отмечен ведомственными наградами Министерства цифрового развития. Верим, что вместе мы делаем огромный вклад в обеспечение информационной безопасности нашей страны», — отметил генеральный директор «Информзащиты» Михаил Визгин.

Среди награжденных работники технической дирекции компании: директор департамента проектирования Анатолий Ромашев, начальник отдела сетевых систем безопасности Андрей Ганичев, начальник отдела прикладных систем безопасности Алексей Несмеев, эксперт отдела прикладных систем безопасности Владимир Треплин, главный архитектор Павел Пешехонов и архитектор Владимир Гусев. Награды также вручили представителям топ-менеджмента компании, коммерческой дирекции, руководителям проектов и другим специалистам.

В прошлом году специалисты «Информзащиты» реализовали более 400 проектов, многие из которых требовали уникальных квалификаций, которым обладают эксперты компании. Среди клиентов «Информзащиты» государственные органы и представители российского бизнеса: Федеральное казначейство, ОАО «РЖД», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, ВНИИЖТ, АО «Альфа банк», «Автоваз», ПАО «Сбербанк», ПАО «Селигдар», Группа НЛМК, и многие другие.

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