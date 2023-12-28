Газпромбанк открыл учебно-научную лабораторию искусственного интеллекта в Финансовом университете

26 декабря в Финансовом университете прошло торжественное открытие лаборатории Газпромбанка, на базе которой будут выполняться исследования и разработки в области искусственного интеллекта и будут готовиться молодые специалисты и исследователи, специализирующиеся на технологиях ИИ для финансовой сферы. В торжественной церемонии открытия лаборатории приняли участие Дмитрий Назипов, заведующий базовой кафедрой «Банковская автоматизация и информационные технологии» Финансового университета при Правительстве РФ, Иван Варжавин, вице-президент Газпромбанка, и Сергей Тихомиров, первый заместитель гендиректора компании CUSTIS. Со стороны Финансового университета при Правительстве РФ на церемонии присутствовали Григорий Остапенко, проректор по цифровизации, и Вадим Феклин, декан Факультета информационных технологий и анализа больших данных, Сергей Макрушин, руководитель образовательной программы Прикладная математика и информатика.

Работу лаборатории будет курировать базовая кафедра Газпромбанка «Банковская автоматизация и информационные технологии» (БАИТ) работающая на Факультете информационных технологий и анализа больших данных. Кроме исследовательских проектов и разработок в лаборатории будут проходить занятия инновационного курса КарьерныйАкселератор.БАИТ, на котором студентов, прошедших конкурсный отбор, будут обучать современным технологиям в области искусственного интеллекта ведущие специалисты Газпромбанка и базовой кафедры.

Дмитрий Назипов, заведующий базовой кафедрой «Банковская автоматизация и информационные технологии» Финансового университета при Правительстве РФ, прокомментировал открытие лаборатории:

«Базовая кафедра уже много лет сотрудничает с Газпромбанком: мы выполнили ряд передовых научно-исследовательских работ в области информационных технологий для сферы финтеха, а наши сотрудники выполняют коммерческие разработки для крупнейших банков и компаний финансового сектора: уже созданы технологии для интеллектуальной транзакционной аналитики, голосовых ассистентов, баз знаний, поддерживающих работу колл-центров и решения в области компьютерного зрения для страхового бизнеса. Кафедра активно готовит молодых специалистов: совместно с Газпромбанком мы провели уже 12 выпусков учебной программы КарьерныйАкселератор.БАИТ.

Открытие лаборатории вывело нашу работу на новый уровень: нам стали доступны вычислительные мощности, достаточные для обучения самых современных нейросетей, появилось оборудование для эффективной коллаборации с офисами банка и партнеров, в лаборатории создана современная образовательная среда. Создание лаборатории как нельзя кстати легло на новую фазу развития решений в области искусственного интеллекта: используя наш опыт и появившуюся лабораторную базу мы сможем поставить на поток передовые исследовательские работы и углубленную подготовку студентов».