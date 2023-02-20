Ramax Group и «Бизнес технологии» стали партнерами

«Бизнес технологии» и Ramax Group объявили о заключении стратегического партнерства. Компании обеспечат крупные российские предприятия импортонезависимыми решениями для цифровизации и повышения эффективности их ключевых бизнес-процессов.

«Бизнес технологии» – один из ведущих разработчиков ИТ-решений и поставщик услуг в области цифровой трансформации бизнеса, работающий на российском ИТ-рынке более 23 лет. Компания разрабатывает российскую ERP-систему Global, бизнес-приложения и платформу Global-FrameWork для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговлей, персоналом, документооборотом. В клиентскую базу компании входят ведущие предприятия машиностроительной, судостроительной отрасли, предприятия электроэнергетики, торговые компании, пищевые и промышленные производства. Программные продукты, создаваемые компанией, включены в реестр российского программного обеспечения и соответствуют требованиям импортозамещения.

Ramax Group работает на российском ИТ-рынке более 29 лет и реализует проекты по консалтингу, оптимизации бизнес-процессов, внедрению, сопровождению программных комплексов и модернизации существующих информационных систем. В числе ключевых клиентов – крупные металлургические, добывающие, нефтегазовые предприятия, компании легкой промышленности и ритейла, опыт сотрудничества с которыми обеспечил глубокое погружение экспертов Ramax Group в отраслевую специфику и позволил разработать свою методологию реализации проектов в условиях импортонезависимости.

В рамках сотрудничества компании планируют выполнять проекты полного цикла, от формирования стратегии эффективного перехода ИТ-инфраструктуры заказчиков с западных решений на отечественные программные продукты до сервисной поддержки, развития и оптимизации их бизнес-процессов.

«Внедрение ERP-систем под ключ и оптимизация бизнес-процессов заказчиков – одно из флагманских направлений нашей деятельности на протяжении многих лет. Партнерство с «Бизнес технологии» усиливает нашу экспертизу в области внедрения качественных отечественных продуктов для выполнения программы импортозамещения в крупных компаниях ключевых отраслей экономики, – сказал вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group Дмитрий Буленков. – Программные продукты Global обладают функциональностью, соответствующей лидерам отрасли. Объединение команд «Бизнес технологии» и Ramax Group позволит заметно увеличить не только технологический, но и ресурсный потенциал для эффективного решения задач наших клиентов».

«Передовые технологии и надежность для вашего бизнеса – это не просто девиз, это философия компании. Она демонстрирует наше стремление предоставить нашим клиентам эффективные средства управления предприятием, надежные, производительные, с использованием самых современных средств обработки данных и доступа к ним. Партнерство с ГК «Рамакс» открывает для нас новые горизонты на отечественном ИТ-рынке, что позволит нам совместно выполнять проекты по импортозамещению в крупном бизнесе», – отметил коммерческий директор компании «Бизнес технологии» Дмитрий Аникин.