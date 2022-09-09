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Минспорта и «Ростех» запускают проект по созданию единой сети интерактивных спортивных площадок

«Национальные технологии» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» ГК «Ростех») совместно с производителем интерактивных спортивных площадок «Руарена» в рамках соглашения с Министерством спорта РФ приступили к реализации проекта по созданию единой сети интерактивных спортивных площадок и Phygital-центров во всех регионах страны.

До конца 2022 г. планируется открытие более 10, а в течение следующих 3 лет – запуск более 500 интерактивных спортивных площадок и не менее 50 Phygital-центров по всей России, объединенных единой информационно-аналитической сетью.

Проект направлен на создание структуры, которая соединяет современные спортивные игровые зоны массового спорта и цифровые технологии.  

«Для нас реализация проекта по созданию интерактивных спортивных площадок является важным и социально значимым направлением деятельности компании. Внедрение решений на базе отечественного оборудования и запуск новой инфраструктуры в регионах России позволит выйти на новый уровень современного оснащения спортивных объектов», – сказал генеральный директор «Национальные технологии» Константин Юнов.

Проект реализуется в рамках выполнения государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной приказом Минспорта России от 12 февраля 2019 г. №97. 

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