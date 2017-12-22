Российский транспорт объединит единая цифровая платформа

Совершенствование транспортной инфраструктуры является одним из важнейших условий развития страны. В особенности такой огромной, как Россия. На смену проектам прошлого года, таким как подготовка к Кубку конфедераций 2017, Чемпионату мира 2018 и строительство моста в Крым, приходит создание единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЕЦПТК), основой которой должны стать уже имеющиеся система «Платон», «ЭРА-ГЛОНАСС» и инфраструктура РЖД.

По данным Росстата, в 2017 г. ВВП России вырос на 1,5%, наиболее высокие темпы роста показал сегмент логистики и транспорта (3,7%). Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в недавно опубликованном докладе отмечают, чтоуровень расходов консолидированного бюджета на транспортную инфраструктуру на протяжении последних 10 лет находился на уровне 2–2,5% ВВП. По их мнению, необходимо к 2024 г. увеличить его до 3% ВВП, что означает рост финансирования транспорта более чем в 1,5 раза в реальном выражении.

Развитие транспортной системы может добавить к ежегодным темпам роста ВВП 1%. «Для этого модель развития транспортной системы должна отвечать современным социальным, экологическим и технологическим вызовам и максимально содействовать развитию отраслей, которые рассматриваются в качестве драйверов экономического роста страны в период до 2035 года», – считают эксперты ЦСР.

CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 2017

№ 2017 Компания Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли ₽тыс. Рост выручки 2017/2016
в 2017 г. в 2016 г.
1 Luxoft* 6 465 239 7 030 120 -8,0%
2 Крок 3 154 455 3 420 583 -7,8%
3 Рамакс 2 786 147 2 738 046 1,8%
4 Техносерв 2 540 829 3 773 002 -32,7%
5 ЗащитаИнфоТранс 1 735 870 1 782 049 -2,6%
6 Атол Драйв 1 195 072 1 257 817 -5,0%
7 Корус консалтинг 1 193 275 347 000 243,9%

CNews Analytics, 2018

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Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15%

Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков решений для транспортной отрасли по итогам 2017 г. выросла на 14,5% и достигла p31,6 млрд. В списке наиболее востребованных решений промышленный интернет вещей, интеллектуальные транспортные системы, мобильные приложения, системы интеллектуальных маркетинговых коммуникаций и большие данные

На фоне все новых и новых проектов в сфере цифровизации транспортного сегмента растет суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков решений для транспортной отрасли – по итогам 2017 г. она увеличилась на 14,5% и достигла ₽31,6 млрд. Порог входа в рейтинг составил ₽43 млн в 2017 г. против ₽19 млн в 2016 г.

Первое место, как и в прошлом году, занимает Luxoft с показателем ₽6,4 млрд. Небольшое снижение показателя по сравнению с 2016 г. вызвано тем, что компания отчитывается о выручке в долларах, а в рейтинге CNews фигурирует ее рублевый эквивалент, который зависит от среднегодового курса национальной валюты, укрепившейся за последний период. На второе место с третьего в 2017 г. переместилась компания «Крок» (₽3,2 млрд). На третьем месте впервые участвующий в рейтинге «Рамакс» (₽2,9 млрд), которому удалось вытеснить из тройки лидеров «Техносерв» (₽2,5 млрд) – в 2016 г. компания занимала в нем 2 место, а в 2017 г. переместилась на 4 в том числе и благодаря довольно существенному (на 32,7%) снижению выручки по данному направлению. 5 место стабильно принадлежит «ЗащитеИнфоТранс»(₽1,7 млрд).

Дмитрий Буленков
Рамакс

Главным трендом транспортной отрасли является цифровая трансформация

Разработка новых сервисов на основе анализа больших данных критически важна для выживания на высоко-конкурентном рынке пассажирских авиаперевозок. Директор по продажам «Рамакс» Дмитрий Буленков рассказал CNews, каким образом большие данные позволяют авиакомпаниям сокращать издержки, выводить на рынок новые продукты и повышать лояльность клиентов.

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Виктор Парахин
Защитаинфотранс

Государство и бизнес объединяют усилия для создания цифрового транспортного комплекса РФ

Цифровая трансформация, затронувшая и транспортную отрасль, не осталась без внимания со стороны регулирующих органов. Государство и бизнес объединяют усилия в целях создания защищенного цифрового пространства транспортного комплекса РФ. О работе нового направления «Цифровой транспорт и логистика», реализованных проектах и планах на будущее рассказал в интервью CNews Виктор Парахин, заместитель генерального директора ФГУП «Защитаинфотранс»

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Дмитрий Чурсин
Программный Продукт

В России появилась билетная система нового поколения

О том, насколько серьезной задачей может быть модернизация системы продаж билетов на транспорте и какого уровня компетенций она требует, рассказал CNews Дмитрий Чурсин, заместитель генерального директора компании «Программный Продукт».

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Точный прогноз: как искусственный интеллект предотвращает простои подвижного состава

Цифровая трансформация затрагивает все больше различных сфер. Не стала исключением и транспортная отрасль, где появляются новые задачи в управлении логистикой и эксплуатации инфраструктуры. Транспортным предприятиям необходимо развивать цифровые и интеллектуальные технологии в управлении железнодорожными и автомобильными перевозками, автомобилестроении и локомотивостроении, депо и ремонтными цехами.

Большим спросом в транспортной сфере пользуются технологии прогнозирования, предиктивной аналитики. Уже сейчас накоплен колоссальный объем данных для оценки состояния эксплуатируемых единиц, выявления зарождений и развития аномалий и трендов, приводящих к незапланированным сбоям и нарушениям в работе, фиксации вероятности отказа и остаточного ресурс в режиме реального времени работы. Точное прогнозирование технического и качественного состояния позволяет предприятиям транспортной отрасли сокращать затраты на эксплуатацию оборудования, рекламационное обслуживание и повышать конкурентоспособность.

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