ИТ в транспортной отрасли 2018

В 2017 г. ВВП России вырос на 1,5%, наиболее высокие темпы роста показал сегмент логистики и транспорта (3,7%). Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков решений для транспортной отрасли по итогам 2017 г. выросла на 14,5% и достигла ₽31,6 млрд. Процесс информатизации отечественных транспортных предприятий и внедрение интеллектуальных транспортных систем на российских дорогах идут достаточно интенсивно. Тем не менее, в среднем уровень информатизации предприятий отрасли до сих пор остается невысоким – Frost & Sullivan в 2017 г. оценил его в 9,5%. Основные проблемы развития ИТ в отрасли связаны с недостаточно качественным покрытием телеком-инфраструктурой территории страны, а также с отсутствием четко проработанных законодательных норм, единых стандартов и требований к системам.

30.05.2018