Российский транспорт объединит единая цифровая платформа
Совершенствование транспортной инфраструктуры является одним из важнейших условий развития страны. В особенности такой огромной, как Россия. На смену проектам прошлого года, таким как подготовка к Кубку конфедераций 2017, Чемпионату мира 2018 и строительство моста в Крым, приходит создание единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЕЦПТК), основой которой должны стать уже имеющиеся система «Платон», «ЭРА-ГЛОНАСС» и инфраструктура РЖД.
По данным Росстата, в 2017 г. ВВП России вырос на 1,5%, наиболее высокие темпы роста показал сегмент логистики и транспорта (3,7%). Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в недавно опубликованном докладе отмечают, чтоуровень расходов консолидированного бюджета на транспортную инфраструктуру на протяжении последних 10 лет находился на уровне 2–2,5% ВВП. По их мнению, необходимо к 2024 г. увеличить его до 3% ВВП, что означает рост финансирования транспорта более чем в 1,5 раза в реальном выражении.
Развитие транспортной системы может добавить к ежегодным темпам роста ВВП 1%. «Для этого модель развития транспортной системы должна отвечать современным социальным, экологическим и технологическим вызовам и максимально содействовать развитию отраслей, которые рассматриваются в качестве драйверов экономического роста страны в период до 2035 года», – считают эксперты ЦСР.