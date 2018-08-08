«Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах

По данным Gartner, объем мирового рынка ИТ-услуг в 2017 г. составил $931 млрд, в 2018 г. ожидается его рост до $987 млрд, а в 2019 г. – до $1,034 трлн. IDC оценивает объем его российского сегмента по итогам 2017 г. в $5,16 млрд. Таким образом, российский рынок ИТ-услуг пока составляет лишь около 0,5% от мирового.

По оценкам Gartner, объем мирового рынка ИТ в 2017 г. составил $3,539 трлн, что на 3,9% больше, чем годом ранее. В 2018 г. он вырастет еще на 4,5% до $3,699 трлн. В 2019 г. темпы роста снизятся до 3,2%, а мировые ИТ-расходы составят $3,816 трлн.

Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2017

№ 2017 Компания Выручка от ИТ-услуг, 2017 (₽тыс. с НДС) Рост 2017/2016, % Выручка от ИТ-услуг, 2016 (₽тыс. с НДС)
1 Ланит 50 941 821 25,6% 40 563 350
2 Техносерв 42 177 756 -0,2% 42 268 481
3 ITG (Inline Technologies Group) 17 970 920 4,8% 17 147 480
4 Компьюлинк 15 550 498 -2,5% 15 953 341
5 Крок 14 726 602 н/д н/д

CNews Analytics, 2018

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Больше половины российского рынка ИТ-услуг находится в руках 5 компаний

40 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2017 г. заработали более ₽280 млрд. Более половины этой суммы приходится на 5 крупнейших игроков. Компании уверены, что курс на цифровизацию экономики России приведет к дальнейшему росту спроса на ИТ-сервисы в самых разных направлениях. Это и хостинг обслуживания и администрирования ПО, и услуги по созданию или модернизации ИТ-инфраструктуры зданий, и разработка отечественных продуктов, способных прийти на смену иностранным, и консалтинг, и комплексные услуги, подразумевающие решение целого блока задач.

Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству

Информационные технологии определяют облик современного города в самых разных аспектах, среди которых важное место занимает «умная» организация парковочного пространства. Сегодня парковочными ИТ-сервисами пользуются муниципалитеты, водители и компании из различных отраслей, которым нужны данные о ситуации на дорогах и парковках.

Явным лидером в этой отрасли стала компания «Городские парковки», информационное решение которой работает уже в 15 городах России и в столице Казахстана Астане, а в конце ноября компания стала победителем открытого конкурса на разработку нескольких модулей «Московского паркинга» для ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» в рамках модернизации информационной системы. «Горпарковки» разрабатывают и внедряют сразу несколько цифровых сервисов, закрывающих потребности всех участников рынка: операторов парковок, муниципалитетов, клиентов-водителей и сторонних компаний.

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