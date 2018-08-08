«Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах
По данным Gartner, объем мирового рынка ИТ-услуг в 2017 г. составил $931 млрд, в 2018 г. ожидается его рост до $987 млрд, а в 2019 г. – до $1,034 трлн. IDC оценивает объем его российского сегмента по итогам 2017 г. в $5,16 млрд. Таким образом, российский рынок ИТ-услуг пока составляет лишь около 0,5% от мирового.
По оценкам Gartner, объем мирового рынка ИТ в 2017 г. составил $3,539 трлн, что на 3,9% больше, чем годом ранее. В 2018 г. он вырастет еще на 4,5% до $3,699 трлн. В 2019 г. темпы роста снизятся до 3,2%, а мировые ИТ-расходы составят $3,816 трлн.