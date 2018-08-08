Рынок ИТ-услуг 2018

Объем мирового рынка ИТ-услуг в 2017 г. составил $931 млрд. С учетом прогнозируемого роста а 5-6%, в 2018 г. объемы рынка достигнут $987 млрд, а в 2019 г. – $1,034 трлн. По данным Gartner ИТ-услуги – второй по величине сегмент мирового ИТ-рынка. Российский рынок ИТ-услуг пока составляет лишь около 0,5% от мирового, однако эксперты прогнозируют его стабильный рост. Компании уверены, что курс на цифровизацию экономики России приведет к дальнейшему росту спроса на ИТ-сервисы в самых разных направлениях.

12.12.2018