Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем

Темпы роста российского рынка ИТ в долларах соответствуют мировым, а в рублях даже опережают его. Как альтернатива вызывающей жаркие споры идее принудительного импортозамещения в госсекторе сформировался устойчивый тренд на внедрение open source-решений коммерческими компаниями. Они делают это совершенно добровольно, тщательно просчитав все возможные риски и оценив выгоды. Кроме того, так и не дождавшись золотого дождя «Цифровой экономики», российские предприятия небольшими шагами двигаются в цифровое будущее. И у многих из них это неплохо получается, несмотря на продолжающийся кадровый голод. Данных об объеме российского ИТ-рынка не так много. Согласно прогнозу IDC, в 2018 г. он составил $22,6 млрд, что на 4% больше, чем в 2017 г. В 2019 г. аналитики ждут его дальнейшего роста. Консультанты PAC в 2018 г. прогнозировали, что по итогам года суммарный объем российского рынка ПО и ИТ-услуг составит $9,9 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018

№ 2018 Название компании Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, в % Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2018
1 НКК 207 948 225 10% 3 965
2 Ланит 164 241 330 20% 8 540
3 Epam* 115 255 716 36% 26 760
4 Softline 94 820 000 32% 4 500
5 1С** 51 400 000 20% н/д

CNews Analytics, 2019

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Динамика совокупной выручки CNews100 2019

Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост

В 2018 г. совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России увеличилась на 11,2% в рублях и 3,7% в долларах. Это свидетельствует о том, что рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и приступить к росту. Порог входа в CNews100 в 2018 г. увеличился на 42% и преодолел отметку в ₽1 млрд.

Александр Гольцов
АМТ-ГРУП

В приоритете – ориентация на отечественных производителей

Чем дальше развиваются российские ИТ, тем заметнее становится их конкурентоспособность в отношении западных аналогов. О том, что происходит сейчас на ИТ-рынке, рассказывает Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП.

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Алексей Даньков
Cross Technologies

Каким будет госрегулирование в ИБ-индустрии

О том, как развивался в 2018 г. отечественный рынок информационной безопасности, какие риски на нем существуют и готовы ли российские производители предоставить решения, отвечающие всем потребностям заказчиков, в интервью CNews рассказал Алексей Даньков, руководитель отдела информационной безопасности компании Cross Technologies.

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Владимир Емышев
«МСофт»

Новые тренды превращаются из теории в реальные кейсы

Количество неструктурированных данных и их объем растет из года в год. Обмен и работа с файлами разного размера и формата происходят практически в каждом бизнес-процессе организации. При этом использование традиционных корпоративных средств обмена накладывает ряд ограничений. Решения прежнего поколения уже не отвечают требованиям времени, поэтому вендоры сформировали новый класс систем, который является одной из главных составляющих успеха в процессе цифровой трансформации организации. О том, как не опоздать с защитой корпоративного файлообмена, и какую роль он играет в цифровизации предприятия, в интервью CNews рассказал директор по развитию бизнеса компании «МСофт» Владимир Емышев.

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Сергей Кузнецов
«Юнидата»

Перед госструктурам стоят более сложные ИТ-задачи, чем перед бизнесом

Отечественные вендоры сталкиваются со множеством вызовов. Это и отставание российской ИТ-индустрии, и конкуренция со стороны нишевых игроков, и необходимость соответствовать всем требованиям регуляторов. О том, как преодолеть это и выйти на международный рынок, рассказал генеральный директор компании «Юнидата» Сергей Кузнецов.

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Юрий Меринов
«ТелеСвязь»

Крупные заказчики начали смотреть на российские решения

О том, как развивался российский ИКТ-рынок в 2018 году, насколько изменились потребности заказчиков и готовы ли российские разработчики предложить достойную замену популярных западных решений, в интервью CNews рассказал Юрий Меринов, президент группы компаний «ТелеСвязь».

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Владимир Моисейкин
Cross Technologies

Создать за несколько лет полные аналоги западных платформ невозможно

О том, как внешние факторы влияют на российский рынок ИТ и каким образом трансформируются его игроки, в интервью CNews рассказал Владимир Моисейкин, руководитель департамента информационных технологий Cross Technologies.

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Павел Поляков
SDI Solution

Зачем топ-менеджеру мастер-данные

Помимо прямой задачи – идентификации данных и обеспечения их качества, системы класса Master Data Management (MDM) в промышленных корпорациях и отраслевых холдингах обеспечивают еще и консолидацию больших объемов информационных объектов, что позволяет использовать актуальные данные для эффективного обучения нейросетей под самые разнообразные производственные задачи. О том, почему управлять мастер-данными нельзя с помощью ERP- и PDM-систем, и как обеспечить сквозную интеграцию бизнес-процессов предприятия, в интервью CNews рассказал Павел Поляков, директор R&D компании SDI Solution.

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Ольга Соколова
Linxdatacenter

Требования к ЦОДам меняются: что нового?

Почему сертификат Tier перестал быть «знаком качества», чем интересен россиянам международный облачный провайдер и как обеспечивается безопасность клиентских данных в коммерческом ЦОДе. Об этом в интервью CNews рассказывает Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.

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Дмитрий Спиридонов
CloudPayments

Почему интернет-магазины начали использовать карманный процессинг

О том, как небольшой эквайринг-стартап завоевал российский финтех-рынок и что значит его слоган «Рвем шаблоны!», в интервью CNews рассказал Дмитрий Спиридонов, сооснователь компании CloudPayments.

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Евгений Сударкин
Prof-IT Group

Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства

О том, как приблизиться к Индустрии 4.0 и начать строить умные города по всей России, CNews рассказал генеральный директор Prof-IT Group Евгений Сударкин.

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Максим Тикуркин
Системный софт

Компаниям не нужен только софт или только «железо», они хотят готовые решения

На ИТ-рынок в 2018 г. оказали серьезное влияние законодательные изменения, государственная политика и рыночные явления. О том, к каким последствиям они привели, в интервью CNews рассказал генеральный директор компании «Системный софт» Максим Тикуркин.

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Алексей Флоринский
SimbirSoft

Бизнес ищет баланс между аутсорсингом и инхаус-разработкой

Что предпочитают крупные компании – аутсорсинг или собственную разработку? Как совместить их с пользой для бизнеса? Об этом рассказывает генеральный директор глобальной ИТ-компании SimbirSoft Алексей Флоринский.

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Сергей Хрупов
Inline Technologies

Дистрибьюторы не должны заниматься бизнесом интеграторов

Inline Technologies исполняется двадцать лет. В мире информационных технологий, где все стремительно меняется и динамично развивается, это солидная дата. О трансформации компании в интегратора универсального из интегратора сетевого, об изменениях, произошедших на российском рынке системной интеграции за два десятилетия, и о том, какой должна быть ИТ-компания, чтобы сохранять конкурентоспособность, рассказывает Сергей Хрупов, генеральный директор компании Inline Technologies.

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Сергей Шерстобитов
Angara Technologies

Коммерческие SOC задают новые ориентиры информационной безопасности

Главным вызовом для информационной безопасности стало обеспечение бесперебойности функционирования технологий, а также повышение доверия к ним со стороны общества, потребителей и бизнеса. О том, как меняется ИБ-рынок, какие новые решения на нем появляются и кем они больше востребованы, в интервью CNews рассказал генеральный директор компании Angara Technologies Сергей Шерстобитов.

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За что платит заказчик IaaS: считаем на конкретном примере

Еще недавно на гиперконвергентные решения смотрели как на перспективную технологию с интересными заявленными преимуществами, но при этом ждали ее проверку рынком, причем желательно в конкретной отрасли. Сегодня в России накоплено уже достаточно примеров таких успешных внедрений. В их числе – частные облака для крупного бизнеса в коммерческих ЦОДах. Мы расскажем о них на примере проекта по консолидации ИТ-систем ритейл-сети в распределенном частном облаке на базе Cisco HyperFlex.

Легкие СЭД эволюционируют в промышленные ECM-системы

Сейчас практически невозможно представить эффективное предприятие, не использующее электронный документооборот. За последние годы преимущества использования СЭД успели по достоинству оценить как в крупных государственных структурах, так и в небольших частных компаниях. Сокращение временных и материальных затрат, обеспечение безопасности информации, поддержание прозрачности бизнес-процессов – все это лишь малый перечень плюсов, которые предлагают данные системы.

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