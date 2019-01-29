Рынок ИТ: итоги 2018

Российский рынок ИТ постепенно выходит из стагнации. Основными стимулами для развития рынка стали объявленный государством курс на построение цифровой экономики и достижение технологической независимости, а также стремление бизнеса минимизировать расходы и повысить эффективность. Несмотря на то, что проекты, предусмотренные госпрограммой «Цифровая экономика», до сих пор не стартовали, многие заказчики уже приступили к тестированию решений на базе прорывных технологий. Серьезный интерес вызывают также решения, созданные российскими разработчиками на базе открытого ПО. Растет спрос на ИТ-услуги, позволяющие обеспечить быструю адаптацию бизнеса к изменениям и повысить его конкурентоспособность. Основная проблема – нехватка квалифицированных специалистов, способных работать на стыке бизнеса и ИТ и обеспечить настоящую цифровую трансформацию.

31.05.2019