Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем
Темпы роста российского рынка ИТ в долларах соответствуют мировым, а в рублях даже опережают его. Как альтернатива вызывающей жаркие споры идее принудительного импортозамещения в госсекторе сформировался устойчивый тренд на внедрение open source-решений коммерческими компаниями. Они делают это совершенно добровольно, тщательно просчитав все возможные риски и оценив выгоды. Кроме того, так и не дождавшись золотого дождя «Цифровой экономики», российские предприятия небольшими шагами двигаются в цифровое будущее. И у многих из них это неплохо получается, несмотря на продолжающийся кадровый голод. Данных об объеме российского ИТ-рынка не так много. Согласно прогнозу IDC, в 2018 г. он составил $22,6 млрд, что на 4% больше, чем в 2017 г. В 2019 г. аналитики ждут его дальнейшего роста. Консультанты PAC в 2018 г. прогнозировали, что по итогам года суммарный объем российского рынка ПО и ИТ-услуг составит $9,9 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее.