ИТ-поставки достигли дна, далее только рост

И в России и в мире наметились тенденции к оживлению рынка ИТ: темпы сокращения расходов на информационные технологии замедлились, и уже в следующем году рынок перейдет к росту после нескольких лет рецессии. Одним из драйверов «возрождения» рынка станут облачные технологии, которые будут стимулировать сегмент ПО, поставляемого по модели SaaS. Одновременно, строительство облачной инфраструктуры позволит преодолеть спад в сегменте поставок «железа». Особенностью российского пути развития ИТ является создание тепличных условий для отечественных производителей ПО – это единственный сегмент ИТ, в котором по итогам 2016 г. был зафиксирован рост.

По итогам 2016 г. мировой рынок ИТ продемонстрировал незначительное сокращение на 0,3% при общем объеме поставок в $1,99 трлн, подсчитали аналитики Gartner.

Сергей Корнеев
Техносерв

«Глобальные проекты» трансформировались во множество коротких задач

О том, каким был 2016 год для российского ИТ-рынка, какие новые задачи он поставил перед заказчиками ИТ-проектов и их исполнителями, а также о перспективах, которые несет с собой наступивший год, в интервью CNews рассказал Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».

читать полное интервью
Александр Гольцов
АМТ-ГРУП

Интерес к ИТ-услугам остается стабильно высоким

Об итогах прошедшего года и работе компании в условиях продолжающегося в ИТ-отрасли кризиса, перспективах свободно распространяемого ПО в России, а также участии государства в развитии ИТ-рынка CNews рассказал Александр Гольцов, генеральный директор компании АМТ-Груп.

читать полное интервью
Леонид Алтухов
Интерпроком

ИТ-продукты становятся все более персонифицированными

О том, какие точки роста существуют сегодня на рынке ИТ в России и мире, что ожидают заказчики и насколько интеграторы готовы удовлетворить их потребности, как цифровая экономика позволяет создавать решения, конкурентные на мировом рынке, корреспонденту CNews рассказал президент компании «Интерпроком» Леонид Алтухов.

читать полное интервью

Леонид Тихомиров
ITPS

Отечественные предприятия уже достигли необходимого уровня зрелости для индустрии 4.0

Сегодня отечественный ИТ-рынок находится в стадии медленного восстановления после стресса, вызванного экономическим кризисом. Достаточно активно развиваются технологии, связанные с хранением и обработкой данных, интернетом вещей, сервисными моделями предоставления ИТ-решений.

читать полное интервью
Сергей Шерстобитов
Angara

Основными генераторами спроса остаются госорганы и крупный бизнес

Генеральный директор Angara Сергей Шерстобитов рассказал корреспонденту CNews о том, как мировые и российские тенденции развития рынка ИТ влияют на безопасность информационных систем. Он также поделился мнением, какие компетенции компаний, работающих в области информационной безопасности, позволяют расти быстрее рынка в высококонкурентном окружении.

читать полное интервью

Как автоматизировать управление физическими активами?

У любого предприятия – на каком рынке оно ни работало бы – есть физические активы. Независимо от их типа, они требуют внимания и проактивного регулирования. Помочь в этом может внедрение системы, направленной на повышение эффективности управления активами. Примером подобного решения является ЕАС «Аксиома» от компании «Интерпроком».

В ходе своего жизненного цикла предприятия и организации сталкиваются со множеством различных вызовов. Одной из наиболее частых проблем является отсутствие прозрачного представления об активах, как из-за их широкой территориальной распределенности, мобильности, так и из-за их сложной многокомпонентной структуры. Все это осложняет отслеживание их состояния, использования по назначению и доступности. Другой проблемой могут стать большие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание активов, сравнимые с приобретением новых. И не все могут найти корневую причину. Возможно, это несогласованность и нерациональность планов по привлечению и загрузке квалифицированных специалистов для обслуживания и ремонта?

Все перечисленные выше проблемы могут вызывать постоянные нарекания по поводу надежности оборудования, высокой стоимости инвестиций в поддержание работы при малом возврате от низкого качества работы или в принципе несоответствия нормативным требованиям. «Вишенкой на торте» в этой ситуации станет ужесточение требований по экологии, технике безопасности, медико-санитарных правил и стандартов отчетности.

Как ИТ решают проблему долгов за ЖКХ

Дебиторская задолженность населения остается одной из самых острых проблем российского жилищно-коммунального хозяйства. В 2016 г. долги за услуги ЖКХ выросли на 10%, достигнув отметки в p275 млрд. Современные технологии помогают эффективно управлять дебиторской задолженностью в коммунальном хозяйстве.

По оценкам экспертов, в настоящее время порядка 80% всей задолженности напрямую связано с отсутствием системного подхода к работе с должниками. В свою очередь, отсутствие в организации правильно выстроенной претензионно-исковой работы приводит к дальнейшему росту задолженности. Итог – компания теряет прибыль.

От грамотно построенного претензионно-искового процесса зависит успех в работе с должниками и возможность сведения к минимуму судебных расходов и временных затрат. Профессиональное составление претензии, основанное на законодательной базе, существенно повышает шансы на досудебное взыскание задолженности, а правильно оформленная исковая документация оказывает непосредственное влияние на исход всего дела.

Как сократить расходы на поддержку электронных подписей?

Сегодня электронная подпись — неотъемлемый атрибут даже внутреннего документооборота: цифровые сертификаты являются универсальным средством строгой аутентификации, а использование ассиметричной криптографии обеспечивает надежное шифрование. Поддержка этого функционала требует развертывания и сопровождения инфраструктуры открытых ключей (PKI — Public Key Infrastructure).

Однако со временем поддержка PKI становится трудоемкой и сложной задачей. Рост числа цифровых сертификатов увеличивает нагрузку на службы ИТ и ИБ, так как необходимо контролировать срок их действия и своевременно обновлять. Со временем сложнее контролировать использование ключевых носителей — смарт-карт и токенов — так как устройства теряются, выходят из строя, заменяются и перемещаются между пользователями и офисами. С вводом в действие новых удостоверяющих центров линейно возрастают затраты на выпуск и обновление сертификатов. Требования регуляторов также добавляют определенные сложности: при использовании сертифицированной ГОСТ-криптографии для операций КЭП необходимо вести. Перечисленные проблемы требуют грамотного подхода к построение системы управления PKI.

Одним из таких решений может стать применение специализированного программного комплекса, например, Indeed Card Management. Ниже приведена схема архитектуры решения, демонстрирующая основные модули системы и связи между ними.

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–11.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото Depositphotos.com

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS