ИТ-поставки достигли дна, далее только рост
И в России и в мире наметились тенденции к оживлению рынка ИТ: темпы сокращения расходов на информационные технологии замедлились, и уже в следующем году рынок перейдет к росту после нескольких лет рецессии. Одним из драйверов «возрождения» рынка станут облачные технологии, которые будут стимулировать сегмент ПО, поставляемого по модели SaaS. Одновременно, строительство облачной инфраструктуры позволит преодолеть спад в сегменте поставок «железа». Особенностью российского пути развития ИТ является создание тепличных условий для отечественных производителей ПО – это единственный сегмент ИТ, в котором по итогам 2016 г. был зафиксирован рост.
По итогам 2016 г. мировой рынок ИТ продемонстрировал незначительное сокращение на 0,3% при общем объеме поставок в $1,99 трлн, подсчитали аналитики Gartner.