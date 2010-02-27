Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы

В 2011 г. витающая в воздухе идея создания российского e-health обрела форму концепции, получила государственную поддержку и финансирование. Первые 2 года были потрачены на создание базовой ИКТ-инфраструктуры медучреждений. C 2013 г. задача создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) легла на плечи регионов, которые должны создавать собственные сегменты, а затем объединять их на федеральном уровне. Федеральный центр оставил за собой функции по регулированию развития отрасли, а также решение проблем межведомственного взаимодействия. Темпы реализации проекта оставляют желать лучшего. Основная причина – нехватка денег и отсутствие необходимой нормативной базы.

CNewsPublichealth: Крупнейшие поставщики решений для здравоохранения 2015

Компания Город Выручка от проектов в сфере здравоохранения с НДС, ₽млн Доля государственных заказчиков в выручке, %
2015 2014
1 Крок Москва 820,6 801,3 79
2 Барс Груп Казань 451 384 100
3 СП.Арм Санкт-Петербург 207,5 241,7 96

CNews Analytics, 2016

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Барс Груп Барс Груп Барс Груп Барс Груп Барс Груп Барс Груп Барс Груп КМИС КМИС КМИС КМИС КМИС КМИС Крок Крок Крок Нетрика Нетрика Нетрика Нетрика Нетрика Пост Модерн Текнолоджи Пост Модерн Текнолоджи Пост Модерн Текнолоди Пост Модерн Текнолоджи Пост Модерн Текнолоджи Сван Сван Сван Сван Сван Сван Сван Смарт Дельта Системс Смарт Дельта Системс Смарт Дельта Системс СофТраст СофТраст СофТраст СофТраст СофТраст СофТраст Хост Хост Хост СП.Арм СП.Арм СП.Арм

12 бед и 5 побед ИТ в здравоохранении России

Беды

  1. Отсутствуют федеральные стандарты в сфере медицинской информатики, поэтому региональные требования сильно отличаются и высока стоимость поддержки систем
  2. Неготовность территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) к интеграции с медицинскими системами
  3. Невозможно наладить СЭД из-за отсутствия документов, регламентирующих статус электронных документов и ЭЦП
  4. Необходимо сократить время на проработку различных вопросов и принятие управленческих решений по ним в сфере информатизации здравоохранения
  5. В среднем затраты на автоматизацию одной медицинской организации составили ₽354,7 тыс. за 2013–2015 гг.
  6. Федеральное финансирование информатизации здравоохранения не превышает 11% от общих расходов
  7. Политика импортозамещения не привела к массовому появлению отечественных продуктов
  8. Из-за сокращения бюджетов львиная доля проектов – развитие и поддержка действующих систем
  9. На административном уровне медицинским организациям и целым регионам навязываются системы конкретных производителей
  10. Только в 10% регионов в ИЭМК передается более 70% документов
  11. Лишь 18% подключенных учреждений передают сведения в ИЭМК
  12. В государственной медицине информатизация что идет «сверху», а не «снизу», и потому чаще осложняет жизнь медиков, чем приносит пользу
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Победы

  1. Региональные ЦОДы созданы в 92% регионов, региональные интеграционные шины – в 89% регионов
  2. Почти везде внедрены электронные медицинские карты, запись пациентов, отчетность, рецепты
  3. Начинается создание Федеральной телемедицинской консультативно-диагностической системы
  4. Еще полтора-два года назад не более 30 человек в России хорошо представляли себе, что такое региональная информационная медицинская система
  5. Стадия базовой информатизации осталась позади, сегодня основной задачей является создание единого информационного пространства, интеграция систем медучреждений с ведомственными информационными системами
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Владимир Макаров
Заместитель руководителя департамента информационных технологий правительства Москвы

Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом – разрешено» не работает

Проект автоматизации здравоохранения, реализуемый в Москве, является одним из самых успешных в России. О том, какие возможности уже появились у московских медицинских учреждений и их посетителей и какие появятся в ближайшее время, в интервью CNews рассказал Владимир Макаров, заместитель руководителя департамента информационных технологий правительства Москвы.<

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Пациенты ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова получили электронные медицинские карты

Московские поликлиники активно работают в ЕМИАС, функционал которой постоянно расширяется. Для создания единого информационного пространства здравоохранения столицы необходимо также обеспечить интеграцию с ней МИС стационаров. Пилотный проект по созданию такого решения был реализован в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова компанией «Интерин».

Московские поликлиники активно работают в ЕМИАС, задачами которой, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 20 января 2015 г. N 16-ПП, в том числе являются обеспечение преемственности лечебно-диагностического процесса между медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, оптимизация и повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и др. Однако ЕМИАС сегодня – это прежде всего информационная система для поликлиник или, в более широком смысле, амбулаторно-поликлинических учреждений.

Присутствие в регионах крупнейших поставщиков ИТ-решений для здравоохранения

Компания Город Число регионов, в которых ведутся работы по созданию РС ЕГИСЗ Число регионов, в которых ведутся работы вне создания РС ЕГИСЗ Количество МО, автоматизированных вне контракта по созданию ЕГИСЗ на 01,01,2016 г,
Барс Груп Казань 7 25 1 156
КМИС Петрозаводск 5 27 н/д
Крок Москва 3 0 0
Мастер Лаб Москва 0 85 155
Медсофт Москва 0 4 59

CNews Analytics, 2016

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Константин Суслов
ГК «Хост»

Константин Суслов: Как финансировать ИТ-проекты, если денег в бюджете нет?

Отношение к информатизации здравоохранения в регионах постепенно меняется – она превращается в реальный инструмент управления отраслью. Все более активно начинают использовать ИТ-сервисы и граждане. Однако денег не хватает не только на их развитие, но и на обеспечение стабильной работы. О том, как развивается процесс создания региональных сегментов ЕГИСЗ, рассказал Константин Суслов, генеральный директор ГК «Хост».

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Опыт создания контакт-центра по вопросам медицинской помощи в Краснодарском крае

В конце 2015 - начале 2016 г. в рамках проекта по модернизации регсегмента ЕГИСЗ Краснодарского края была заменена программная платформа контакт-центра. Благодаря реализации проекта среднее время ожидания ответа оператором сократилось с 5 мин до 1 мин 40 сек, а соотношение времени ожидания и времени разговора изменилось до 30/70%. Около 50% абонентов ждет ответа меньше минуты. Экономия на оплате трафика составила ₽30 тыс. в месяц. На 20% увеличилось количество обработанных обращений.

В последнее время всё чаще говорят о пациент-ориентированном здравоохранении. Фокус внимания организаторов сместился с врачей и чиновников на пациента. В этой связи упрощение получения пациентом медицинской помощи представляется одной из ключевых задач информатизации.

Константин Тимофеев
Zebra Technologies

Как штрихкоды и RFID используются в сфере здравоохранения: опыт Zebra Technologies

Технологии штрихового кодирования и RFID могут с успехом использоваться в сфере здравоохранения. Они помогают существенно сократить время на идентификацию пациента, исключить возможные ошибки при идентификации, а также автоматизировать процесс персонифицированного учета лекарственных средств. Об этом в интервью CNews рассказал Константин Тимофеев, который отвечает за взаимодействие с организациями из сферы здравоохранения в компании Zebra Technologies.

Zebra Technologies была создана в 1969 году и долгое время была известна как производитель специализированных принтеров для печати штрихкодов, этикеток, печати на пластиковых картах и расходных материалов к ним. В 2014 году она приобрела подразделение корпоративных решений компании Motorola Solutions.

Наталья Паппе
ССТ

Коммуникационные решения для медицины: в центре внимания - пациент

Современные технологии унифицированных коммуникаций помогают значительно повысить эффективность работы учреждений здравоохранения. О новых решениях в этой сфере рассказывает генеральный директор компании ССТ Наталья Паппе.

За последние пять лет прошли несколько этапов информатизации российского здравоохранения, такие как установка в больницах современного оборудования для врачей, переход к использованию локальных хранилищ данных для хранения информации о больных, высокоскоростное подключение к сети интернет.

Как проект Ondoc помогает клиникам оставаться на связи с пациентами

Бизнес медицинских услуг, как и любой другой, стремится быть в тренде «уберизации». Сервис Ondoc объединяет на единой площадке врачей, клиники и пациентов. Он предлагает пользователям бесплатно с помощью сайта и мобильных приложений следить за самочувствием, вовремя проходить нужные обследования, принимать лекарства и общаться со своим врачом. Для клиник Ondoc – это и программы лояльности, и способ экономии на традиционных инструментах общения с клиентами, таких как SMS-оповещения, email-рассылки, бумажные анкеты или телефонные звонки.

Инвестиции в медицинские проекты, разработка закона о телемедицине и внедрение превентивных программ способствуют технологическому развитию частной медицины. Клиники стремятся сделать визит пациента максимально удобным, для этого автоматизируют бизнес-процессы и упрощают рутинные операции. Использовать с этой целью медицинские информационные системы (МИС) или встроенные онлайн-консультанты на сайтах недостаточно.

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Источник фото photogenica.ru

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