ИТ в здравоохранении 2016: ни законов, ни денег

С 2013 г. основные задачи в сфере информатизации здравоохранения решаются в регионах. На сегодня полной автоматизации рабочих мест сотрудников медицинских учреждений удалось добиться в 11% из них. Местные ЦОД созданы в 92% регионов, а интеграционные шины – в 89%. Полноценной работы интегрированной электронной медицинской карты, при котором в нее передается более 70% документов, удалось добиться только в 10% субъектов федерации. С 01.01.2013 по 31.12.2015 в соответствии с 44-ФЗ было проведено 4157 конкурсных процедур на закупку программного обеспечения для здравоохранения и услуг по его внедрению, развитию, поддержке. Сумма заключенных госконтрактов составила p13,4 млрд. При этом показатель 2015 г. сократился по сравнению с 2014 г. на 44,4%. Несмотря на это, суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения CNews по итогам 2015 г. составила около p2,2 млрд, что на 9% больше, чем в 2014 г. (p2 млрд). Основные работы сосредоточены в сфере технического сопровождения приобретенных ранее информационных систем.

30.07.2016