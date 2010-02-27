Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы
В 2011 г. витающая в воздухе идея создания российского e-health обрела форму концепции, получила государственную поддержку и финансирование. Первые 2 года были потрачены на создание базовой ИКТ-инфраструктуры медучреждений. C 2013 г. задача создания Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) легла на плечи регионов, которые должны создавать собственные сегменты, а затем объединять их на федеральном уровне. Федеральный центр оставил за собой функции по регулированию развития отрасли, а также решение проблем межведомственного взаимодействия. Темпы реализации проекта оставляют желать лучшего. Основная причина – нехватка денег и отсутствие необходимой нормативной базы.