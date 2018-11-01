Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды

Один из самых молодых сегментов российского рынка ИКТ – рынок онлайн-касс – становится все более зрелым и постепенно переориентируется на предоставление ИТ-услуг. Сегодня его объем оценивается приблизительно в 2,3 млн ККТ, которые ежедневно формируют около 150 млн чеков на {rubl}90 млрд. После завершения третьего этапа на рынке появится еще около 1 млн подобных устройств. Рынок онлайн-касс начал зарождаться в июле 2016 г., когда были приняты изменения в 54-ФЗ, обязывающие торговые предприятия перейти на принципиально новую форму работы – передачу данных с ККТ в ФНС в режиме онлайн. Новая схема работы была предварительно опробована в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане на базе крупных торговых сетей «Дикси», «Перекресток», «М.Видео» и др.

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Алексей Баров
Платформа ОФД

На базовый сервис ОФД приходится лишь 10% потребностей клиентов

Рынок операторов фискальных данных (ОФД) практически сформировался. Его игроки активно развивают разнообразные сервисы для своих клиентов. О том, какие услуги ОФД наиболее популярны сегодня, и на что пользователи смогут рассчитывать завтра в интервью CNews рассказал Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».

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Алексей Макаров
АТОЛ

Мы даем малому бизнесу мощные инструменты и помогаем развиваться

Кассовая реформа, которая стартовала почти 3 года назад, сформировала новый рынок, со своими задачами, решениями и сервисами. Для малого бизнеса, попавшего под действие закона во вторую и третью волны, необходимо было создать инструменты, которые не только позволяют соответствовать 54-ФЗ, но и помогают развиваться. Компания АТОЛ, которая 17 лет разрабатывает устройства и ИТ-решения для ритейла и e-commerce, использовала весь свой опыт и понимание рынка и создала бизнес-платформу именно для малого и микробизнеса. О том, в каких технологий нуждается новый рынок, что представляет собой АТОЛ SIGMA, и почему формальное соответствие закону – не лучший подход, рассказывает Алексей Макаров, председатель совета директоров и основатель компании АТОЛ.

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  • Этапы кассовой реформы

  • Производители ККТ

  • Дистрибьюторы ККТ

  • Операторы фискальных данных

  • Облачные кассы для ИМ
    Фискализация интернет-платежей

  • Разработчики кассового ПО и облачных сервисов для работы с онлайн-кассами

  • © CNews Analytics, 2019

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Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы

Второй этап перехода на онлайн-кассы затронул малый бизнес – тот сегмент, который не был готов к переменам ни финансово, ни организационно. Не располагая достаточными средствами и не имея в штате ИТ-специалистов, небольшие компании при выборе нового кассового оборудования ориентировались на самые недорогие и простые в настройке варианты ККТ. Но для многих подобная экономия обернулась незапланированными затратами. По мнению экспертов, и на третьем этапе ситуация будет развиваться по тому же сценарию.

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Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги

Внедрение высоких технологий до недавнего времени оставалось прерогативой крупных компаний, имеющих серьезные ресурсы для развития и роста. Но с принятием закона об онлайн-кассах о новых подходах задумался и малый бизнес. Необходимость подключения кассы обернулась для многих предпринимателей дополнительными возможностями для повышения эффективности бизнеса. О том, как кассы помогают развиваться небольшим предприятиям, рассказывают владельцы салона красоты, точки питания и сети цветочных магазинов.

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Аренда облачных касс приводит бизнес в порядок

Онлайн-кассы внедряются в ритейле и сфере услуг уже два года, а многие представители бизнеса до сих пор путаются в этом определении. После реформы ко всем кассам можно применить понятие «онлайн» так как информация обо всем, что продается оффлайн или в интернете, должна быть фискализирована. А именно – зафиксирована, оцифрована в виде чека и отправлена в налоговую, а также покупателю в электронном виде.

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