Вместе с принятием в 2016 г. знаменитого 54-ФЗ в России появился совершенно новый рынок онлайн-касс. Первыми его игроками стали производители оборудования и обеспечивающего его работу программного обеспечения. За ними потянулись дистрибьюторы, предлагающие не только различные схемы продажи оборудования и ПО, например, рассрочку или аренду, но и дополнительные сервисы. В интернет-торговлю пришли поставщики облачных касс, обеспечивающих фискализацию интернет-платежей. Небольшие магазины стали приобретать SaaS – услуги по предоставлению удаленного доступа к учетным системам. Практически с нуля сформировался рынок операторов фискальных данных (ОФД). На сегодняшний день число онлайн-касс превышает 2,3 млн. После завершения 3 этапа на рынке появится еще около 1 млн таких устройств. Таким образом, самый молодой из сегментов российского ИТ-рынка – сегмент онлайн-касс – будет активно развиваться как минимум до 2024 г.

29.03.2019