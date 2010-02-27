Интеграторы сыграли на валютных курсах

Определяющим фактором для выручки поставщиков ИТ-инфраструктуры в 2014 г. стали колебания на валютным рынке: одни смогли на этом заработать, другие, наоборот, потеряли деньги. В целом рынок стабилизировался после обвала 2013 г., на смену ему пришла более плавная, но долговременная рецессия, которая, скорее всего, затянется на несколько лет.

Интеграторам нужен гол

Дроны, следящие за правопорядком, роботы-пожарные на трибунах, видеокамеры, «знающие» болельщиков в лицо – все это и многое другое обещают организаторы чемпионата мира по футболу в России. Кто будет заниматься технологической подготовкой соревнований и во сколько обойдется футбольный «праздник» с точки зрения ИТ?

Закон «О персональных данных» спас российский рынок ЦОДостроения

Индустрия дата-центров оказалась среди тех немногих сегментов ИТ-рынка, которые экономический спад обошел стороной. Причина заключается в наличии большого неудовлетворенного спроса, а также с введением в действия закона «О персональных данных», который требует хранить информацию на территории РФ. Тем не менее новые экономические и политические реалии ведут к структурному изменению рынка.

Российский рынок СХД: в этом году 1 Гб памяти подешевеет вдвое?

Кризис не привел к сокращению поставок СХД, но заставил заказчиков оптимизировать свои траты. Снижение стоимости решений в расчете на 1 Гб при незначительном росте бюджетов – это общемировая тенденция, так что спад в экономике заставил отечественный рынок следовать глобальным трендам.

Борис Головатских
Основными проектами стали создание резервного ЦОДа и аудит ИТ-ресурсов

Борис Головатских: Основными проектами стали создание резервного ЦОДа и аудит ИТ-ресурсов

Борис Головатских, директор департамента информационных технологий «Банка Интеза», рассказал о двух последних стратегических инфраструктурных ИТ-проектах. В компании создали резервный ЦОД, который обеспечил непрерывность работы и соответствие требованиям регулятора, а также провели аудит ИТ-ресурсов.

«Банк Интеза» за последние два года реализовал несколько значимых инфраструктурных проектов. Самый серьезный из них – проект по созданию в Москве резервного центра обработки данных, обеспечивающего полноценное резервирование инфраструктуры банка. Решение базируется на последних телекоммуникационных технологиях, виртуализации серверного парка и систем хранения, а также мощной системе резервирования данных. Другой важный реализованный проект – по аудиту и оптимизации использования ИТ-ресурсов (систем хранения данных, процессорных мощностей, телекоммуникационных каналов). В финальной стадии реализации сейчас находится проект «Тонкий клиент», который направлен на централизацию ИТ-инфраструктуры, сокращение расходов и ресурсов на ее поддержку, снижение операционных рисков и повышение уровня информационной безопасности.

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Михаил Журютин
Экономическая ситуация повлияла на ИТ-стратегию «Инком-Недвижимость»

Михаил Журютин: Экономическая ситуация повлияла на ИТ-стратегию «Инком-Недвижимость»

В новых условиях виртуализация, IP-телефония, облачные сервисы, мобильные приложения, свободное программное обеспечение становятся частью ИТ-стратегий все большего числа компаний из разных отраслей. О том, как эти тренды трансформируют ИТ-инфраструктуру группы компаний «Инком-Недвижимость» рассказал ее руководитель службы информационных технологий Михаил Журютин.

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Сергей Квашук
Себестоимость отделения банка на VDI ниже классического на 20%

Сергей Квашук: Себестоимость отделения банка на VDI ниже классического на 20%

Сергей Квашук, вице президент, руководитель департамента управления базовой ИТ-инфраструктурой «Райффайзенбанка», рассказал об одном из крупнейших проектов внедрения виртуальных рабочих мест на российском рынке. На технологию VDI были переведены более 10 тыс. пользователей, работа длилась более трех лет.

Важную роль в принятии решения сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, у нас подходил к концу пятилетний цикл эксплуатации основного пользовательского оборудования: рабочих станций, мониторов, лицензий. Нужно было принимать решение – либо менять оборудование, то есть закупать, устанавливать новые рабочие станции, либо трансформировать рабочее место пользователя с улучшением эксплуатационных характеристик и сокращением затрат на его поддержку.

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Рейтинг

CNewsInfrastructure 2014 Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2014 № 2013 Компания Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2014 году (с НДС), iтыс. Совокупная выручка компании от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры в 2013 году (с НДС), iтыс. Рост 2014/2013, %
1 1 Техносерв 40 186 870 35 101 213 14
2 2 Крок 18 667 702 20 256 503 -8%
3 3 Астерос 16 865 674 16 574 438 2%
4 - Ланит 16 300 000 14 760 000 10%
5 5 Компьюлинк* 15 128 524 15 334 281 -1%
6 6 Ай-Теко 13 574 926 13 070 350 4%
7 4 Энвижн груп** 11 760 000 16 410 898 -28%
8 8 Инфосистемы Джет 6 227 782 5 227 540 19%
9 10 АйТи 3 050 000 3 455 000 -12%
10 15 Softline 2 998 134 1 257 037 139%

Источник: CNews Analytics, 2015

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Основные объекты чемпионата мира по футболу 2018


Виртуализация превращается в программно-определяемое «все»

Мировой рынок виртуализации полностью сформировался и сегодня идет по пути совершенствования уже имеющихся у вендоров решений. В отличие от него, российский рынок находится в стадии активного роста, вызванного необходимостью повышения эффективности ИКТ-инфраструктуры компаний в условиях снижения ИТ-бюджетов.

Рынок АТС «взрослеет», уходя в облака

Российский рынок облачных АТС демонстрирует активный рост, и все больше компаний стремятся получать телефонию и коммуникации как услугу. Однако сложная экономическая ситуация и высокая конкуренция на данном рынке вносят свои коррективы.

Дата-центры – слабое звено рынка ИТ

Индустрия ЦОДостроения пострадала от кризиса сильнее других сегментов ИТ, так как заказчики предпочитали модернизировать старую инфраструктуру или мигрировать на внешние коммерческие площадки. Исключение составляют модульные решения, которые позволяют сократить размер первоначальных инвестиций и наращивать мощности по необходимости.

Рейтинг

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2014

Компания Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2014, iтыс. (с НДС) Инженерные системы, iтыс. ИТ-системы, iтыс. Системы безопасности, iтыс. Выручка от комплексных проектов построения ЦОД, 2013, iтыс. (с НДС) Рост 2014/2013, %
1 Техносерв* 28 532 678 н/д н/д н/д 22 464 776 27,01%
2 Крок 15 326 409 576 937 13 814 099 935 373 15 643 073 -2,02%
3 Ай-Теко 14 204 926 630 000 13 574 926 н/д 13 170 350 7,86%
4 Инфосистемы Джет 8 075 465 1 005 578 6 227 782 842 104 6 861 239 17,70%
5 Астерос 3 289 410 281 765 2 289 142 718 501 3 595 074 -8,50%
6 iCore (Ай Ко) 607 744 177 184 430 560 н/д 435 000 39,71%
7 УЦСБ 388 424 237 984 132 098 18 342 158 000 145,84%
8 АйТи 285 600 н/д н/д н/д 392 400 -27,22%
9 Сириус 201 711 28 799 137 501 35 444 181 540 11%
10 ЛанКей 41 743 12 018 21 747 7 978 26 106 59,90%

Источник: CNews Analytics, 2015

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Рейтинг

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2014

Компания Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2014, iтыс. (с НДС) Инженерные системы, iтыс. ИТ-системы, iтыс. Системы безопасности, iтыс. Выручка от построения ИТ-инфраструктуры и инженерных систем, 2013, iтыс. (с НДС) Рост 2014/2013, %
1 Астерос 14 985 091 1 127 061 8 293 162 5 564 867 14 380 298 4,21%
2 Техносерв* 11 654 192 н/д н/д н/д 12 636 437 -0,08%
3 Крок 6 714 572 1 160 619 4 853 602 700 351 7 538 343 -10,93%
4 АйТи 2 764 400 н/д н/д н/д 3 062 600 -9,74%
5 Сириус 1 855 200 510 320 1 199 190 145 690 1 693 816 10%
6 Сонет 1 149 959 79 372 1 000 215 70 372 1 089 500 5,55%
7 Форт Диалог 859 883 32 746 739 522 87 615 724 514 18,68%
8 Ай-Теко 850 000 700 000 н/д 150 000 545 000 55,96%
9 УЦСБ 682 200 361 566 54 576 266 058 379 000 80%
10 iCore (Ай Ко) 292 966 202 600 90 366 н/д 172 000 70,33%

Источник: CNews Analytics, 2015

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Инфографика: ИКТ-проекты стадионов чемпионата мира 2018


Виктор Лукоянов:
Региональные ЦОДы пока остаются на бумаге

Виктор Лукоянов: Региональные ЦОДы пока остаются на бумаге

Виктор Лукоянов, руководитель отдела инженерно-технических систем INLINE Technologies, рассказал CNews об основных тенденция и проблемах российского рынка ЦОДостроения. Клиенты все чаще тяготеют к модульным и контейнерным решениям, стремятся приспособить под ЦОДы уже существующие здания, что значительно снижает эксплуатационные характеристики дата-центров. Не используется еще один очевидный путь повышения эффективности ЦОДов – уход в регионы.

Рост количества вводимых в строй новых объектов замедляется. Чаще проводится модернизация, расширение или создание следующей очереди существующего ЦОДа, нежели освоение полностью новой площадки. При этом основные мощности ЦОДов по-прежнему сосредоточены в нескольких городах. Планы же по созданию крупных объектов в регионах так и остаются на бумаге, хотя очевидно, что текущие затраты на их содержание и эксплуатацию должны быть существенно ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге даже с учетом стоимости аренды каналов и логистики.

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Александр Мухортов
Модернизация хранилищ данных с помощью MSA позволяет сохранить инвестиции

Александр Мухортов: Модернизация хранилищ данных с помощью MSA позволяет сохранить инвестиции

Александр Мухортов, руководитель направления серверов, СХД и сетевого оборудования компании Treolan, группа компаний «Ланит», рассказал об эволюционном развитии систем хранения MSA. Современные решения легко и быстро интегрируются с предыдущими версиями, тем самым позволяя сохранить инвестиции при модернизации СХД.

Сегодня «младшая» линейка систем хранения данных (СХД) MSA представлена двумя устройствами: MSA 1040 и MSA 2040. По совокупности функциональных возможностей и показателям стоимости они могут удовлетворить потребности практически любого заказчика, у которого возникает необходимость внедрения СХД блочного доступа младшего уровня. Широкий спектр поддерживаемых интерфейсов подключения оборудования (SAS, iSCSI 1 Гб и 10 Гб, FC 8 Гб и 16 Гб), выдающиеся возможности по расширению дискового пространства (до 199 дисков на одно устройство 2040), а также появившиеся новые прошивки и функциональные возможности делают MSA очень выгодным приобретением.

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Валерий Соколюк:
Мы в авангарде рынка инфраструктурных проектов «под ключ»

Валерий Соколюк: Мы находимся в авангарде рынка инфраструктурных проектов «под ключ»

Невозможно выиграть большой комплексный проект, если не можешь сделать в нем все. Рынку нужны компании, имеющие компетенции сразу в областях телекоммуникационных и инженерных решений, ИТ и систем безопасности. В «Астерос» давно почувствовали эту необходимость, что позволило компании стать лидером. Валерий Соколюк, глава дирекции инфраструктурных и телекоммуникационных решений компании, рассказал о самых крупных и интересных проектах прошлого года, а также об изменениях, происходящих на фоне кризиса.

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Дмитрий Чернов:
Кризис не повлиял на рынок ЦОД

Дмитрий Чернов: Кризис не повлиял на рынок ЦОД

От чисто сырьевой модели, которой является аренда оборудования, российские дата-центры будут двигаться в сторону SaaS — более маржинального продукта, убежден Дмитрий Чернов, технический директор компании «Электронная Москва». Он рассказал CNews, как российский рынок ЦОД чувствует себя в кризис.

По моим наблюдениям, кризис на рынок ЦОД не повлиял. Рынок развивается стабильно, заметных колебаний не наблюдается. Введение закона о том, что персональные данные должны храниться в России тоже существенно не отразится на отрасли. Даже если сделать грубую оценку, что на одного человека приходится 1 мегабайт персональных данных, то для 100 миллионов потребуется совсем незначительное количество стоек.

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Сергей Чикирев:
Качество управления рисками в мегапроектах сегодня выходит на первый план

Сергей Чикирев: Качество управления рисками в мегапроектах сегодня выходит на первый план

Мегапроекты, реализованные на стыке инфраструктурных и телеком-решений, инженерных систем и безопасности, все чаще превалируют в структуре бизнеса интеграторов, что, по мнению экспертов, является признаком зрелости рынка. Компания «Астерос» сейчас ведет такие комплексные проекты на площади, превышающей 1 млн кв. м., привлекая порой до 30 субподрядных организаций. Руководитель дирекции проектного управления Сергей Чикирев рассказал о недавнем опыте компании, связанном с созданием инфраструктуры в Сочи перед Олимпиадой.

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Владимир Шелепов:
Безопасность спортивной инфраструктуры должна быть незаметной для гостей ЧМ 2018

Владимир Шелепов: Безопасность спортивной инфраструктуры должна быть незаметной для гостей ЧМ 2018

Уже больше года Россия живет в условиях ограничений на поставки западных технологий и оборудования для ряда компаний и рынков. В части средств комплексной безопасности у российских производителей сильные позиции. Одновременно многие аналоги западных продуктов только начинают свой продуктовый путь. Между тем Россия стоит на пороге Чемпионата мира по футболу 2018, а такие события, как известно, ставят во главу угла вопрос безопасности и антитеррористической защиты. О том, как сейчас развивается этот рынок, в интервью CNews рассказал руководитель дирекции комплексной безопасности группы «Астерос» Владимир Шелепов.

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