Основными проектами стали создание резервного ЦОДа и аудит ИТ-ресурсов Борис Головатских

Борис Головатских, директор департамента информационных технологий «Банка Интеза», рассказал о двух последних стратегических инфраструктурных ИТ-проектах. В компании создали резервный ЦОД, который обеспечил непрерывность работы и соответствие требованиям регулятора, а также провели аудит ИТ-ресурсов.

«Банк Интеза» за последние два года реализовал несколько значимых инфраструктурных проектов. Самый серьезный из них – проект по созданию в Москве резервного центра обработки данных, обеспечивающего полноценное резервирование инфраструктуры банка. Решение базируется на последних телекоммуникационных технологиях, виртуализации серверного парка и систем хранения, а также мощной системе резервирования данных. Другой важный реализованный проект – по аудиту и оптимизации использования ИТ-ресурсов (систем хранения данных, процессорных мощностей, телекоммуникационных каналов). В финальной стадии реализации сейчас находится проект «Тонкий клиент», который направлен на централизацию ИТ-инфраструктуры, сокращение расходов и ресурсов на ее поддержку, снижение операционных рисков и повышение уровня информационной безопасности.