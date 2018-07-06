ИКТ в госсекторе 2018

Госзаказ фактически определяет развитие российского рынка ИТ. По итогам 2017 г. суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор составила ₽113,2 млрд, что на 12,8% меньше, чем в прошлом году. Причина – уход с рынка нескольких крупных игроков, а также серьезные проблемы у ряда участников прошлогоднего рейтинга. 2017–2018 гг. на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшего национального проекта «Цифровая экономика». Расходы на его реализацию в 2018–2024 гг. должны составить ₽2,79 трлн, из которых ₽1,267 трлн будет выделено из федерального бюджета, а ₽1,524 трлн – из внебюджетных источников. Среди основных тенденций – рост спроса на отечественные решения, все большая востребованность социально значимых проектов и широкие перспективы реализации госпроектов на основе концессии.

29.09.17