Рынок ИТ в госсекторе готовится к всеобщей цифровизации

Начиная с середины 2017 г. на российском рынке только и говорят о «Цифровой экономике». В сентябре 2018 г. программа превратилась в национальный проект, а ее бюджет увеличился почти в 5 раз. Эксперты уверены, что она будет определять развитие отечественного рынка ИТ в ближайшие 5 лет.

Последние 2 года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята, стало известно еще в конце 2016 г., когда об этом заявил Президент России. В апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы, в июле 2017 г. – окончательный вариант, который в итоге и был утвержден. Первые мероприятия должны были стартовать уже в 2018 г.

В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены

В 2017 г. суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор сократилась на 12,8% по сравнению с 2016 г. Причина – неприятности, банкротство и реструктуризация целого ряда крупных участников.

По итогам 2017 г. суммарная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсектор составила ₽113,2 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 12,8%. Тем не менее, порог входа в него в 2017 г. увеличился с ₽226 млн до ₽276 млн.

Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2018

№ 2017 Название компании Выручка от проектов в госсекторе в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2017, %
1 Техносерв 14 711 398 1,1% 28,9%
2 ITG (Inline Technologies Group) 9 176 640 4,8% 24%
3 Форс 8 958 889 24,4% 70%
4 Softline 8 601 706 1,1% 12%
5 Ланит 6 193 000 23,2% 4,5%

CNews Analytics, 2018

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Александр Гольцов
АМТ- Груп

Мы наблюдаем повышенный спрос на решения для защиты критических инфраструктур

Государственные программы, безусловно, формируют ландшафт отрасли на ближайшие годы, обозначают ключевые проблемы, задают вектор развития. Как правило, программы разрабатываются с привлечением различных экспертов и довольно точно отражают как существующую реальность, так и перспективы. Могу сказать, что мы также получаем для себя информацию о том, в каком направлении стоит двигаться. Насколько такие программы эффективны? Думаю, тут все зависит от качества проработки той или иной программы, реальности достижения поставленных целей.

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Электронный парламент объединяет депутатов и избирателей

Информатизация органов государственной власти – очень трудоёмкая задача. Сложность в разработке систем информатизации обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, это огромные объёмы данных, с которыми приходится иметь дело. Также часто появляется необходимость перестраивать уже существующие системы, которые представляют собой кое-как сшитое «лоскутное» одеяло, уже не способное отвечать требованиям времени.

Сегодня во всём мире создаются новые, сетевые формы организации политической жизни. Это касается и России. Для нашей страны этот тренд актуален из-за огромной территории и географической удаленности субъектов. Это становится ключевым фактором и основной движущей силой в развитии эффективных сетевых коммуникаций. В силу этих причин появляется необходимость переориентировать информационные системы российского парламента таким образом, чтобы сформировать новый уровень взаимодействия власти и общества, гарантировать открытость депутатской деятельности, обеспечить конструктивную консолидацию общества и законодателей за счет объединения интеллектуального потенциала депутатов, независимых экспертов и граждан.

Армен Кочаров
Новые облачные технологии

В будущем офисные приложения смогут реагировать на эмоции

Офисные продукты – это интерфейс, помогающий донести мысли одного человека другим. Как всякие интерфейсы, они развиваются в сторону увеличения функционала и повышения безопасности с одновременным упрощением пользования. Это и есть основной функциональный тренд на ближайшие годы.

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Agile в госсекторе: как автоматизировать реализацию госпрограммы за два месяца

Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» была утверждена в конце 2016 года и рассчитана на 8 лет. Цели реформы – внедрение риск-ориентированного подхода при государственном регулировании бизнеса, снижение административной нагрузки на предпринимателей, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. Разработка системы автоматизации для управления программой велась на платформе «Первая Форма».

Изначально Программа содержала утвержденный план мероприятий, для каждого из которых были назначены конкретные исполнители, сроки и критерии для оценки выполнения. При этом Программа оставалась «живой» и корректировалась, реагируя на происходящие в стране события.

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