Рынок ИТ в госсекторе готовится к всеобщей цифровизации
Начиная с середины 2017 г. на российском рынке только и говорят о «Цифровой экономике». В сентябре 2018 г. программа превратилась в национальный проект, а ее бюджет увеличился почти в 5 раз. Эксперты уверены, что она будет определять развитие отечественного рынка ИТ в ближайшие 5 лет.
Последние 2 года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята, стало известно еще в конце 2016 г., когда об этом заявил Президент России. В апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы, в июле 2017 г. – окончательный вариант, который в итоге и был утвержден. Первые мероприятия должны были стартовать уже в 2018 г.