Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными

Эксперты оценивают динамику развития рынка ИТ в госсекторе в 2015 г. по-разному – одни говорят о 10% падении, другие – о 10% росте. Сегодня стартовал целый ряд масштабных государственных ИТ-проектов, что позволяет надеяться как минимум на сохранение уровня государственных ИТ-расходов в 2016 г. на прежнем уровне.

Согласно данным Росстата, в 2015 г. расходы государственного бюджета и внебюджетных фондов по статье «Связь и информатика» составили ₽87,5 млрд, в том числе ₽31,2 млрд – расходы федерального бюджета, ₽56,9 млрд – консолидированные расходы бюджетов субъектов федерации.

По данным CNews, российские регионы в 2016 г. с учетом субсидий Минкомсвязи планируют израсходовать на ИКТ около ₽74 млрд, что на 1,8% больше, чем в 2015 г. (₽72,7 млрд). В Топ-5 регионов по размеру ИКТ-бюджетов входят Москва (₽28,3 млрд),  Санкт-Петербург (₽7,8 млрд), Московская область (₽4,6 млрд), ХМАО-Югра и Новосибирская область (по ₽1,7 млрд).

CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2015 г.

Заказчик Исполнитель Сумма контракта, ₽млн
1 МВД Мегафон 4 442,75
2 Минкомсвязи Ростелеком 2 686,04
3 ПФР Ростелеком 2 180,23
4 Минкомсвязи Ростелеком 2 161,1
5 Минкомсвязи Ростелеком 2 034,73
6 ПФР Мегафон 1 753,5
7 Верховный суд Ростелеком 1 024,44

CNews Analytics, 2016

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Экономия бюджетных средств на 100 крупнейших гостендерах 2015 г. не превысила 1%

Общая сумма 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных органах исполнительной власти РФ по итогам 2015 г., по данным CNews, составила  ₽44,6 млрд. Анализ результатов госзакупок в сфере ИКТ продемонстрировал весьма слабую фактическую экономию на них бюджетных средств. Общая разница между начальными и конечными ценами контрактов оказалась менее 1%.

Общая сумма 100 крупнейших контрактов, заключенных по итогам федеральных открытых ИКТ-закупок в госсекторе, объявленных в 2015 г. и проведенных по соответствующей процедуре, предусмотренной законом 44-ФЗ, составила ₽44,6 млрд.

В этом году при подготовке данного исследования CNews Analytics несколько скорректировал принцип формирования выборки, исключив из нее тендеры силовых структур на поставки узкоспециализированных стандартных устройств радиосвязи и радиолокационных комплексов. Также не учитывались конкурсы Минпромторга на проведение опытно-конструкторских работ по тематике создания базовых радиоэлектронных технологий (микросхем, плат и пр.).

Бюджеты субъектов РФ на ИКТ: рейтинг CNews

CNews Analytics представляет третий ежегодный рейтинг ИКТ-расходов регионов России. В 2016 г. субъекты Федерации планируют израсходовать на ИКТ около ₽74 млрд, что на 1,8% больше, чем в 2015 г. (₽72,7 млрд). Среди крупнейших распорядителей ИКТ-бюджетов  Москва (₽28,3 млрд), Санкт-Петербург (₽7,8 млрд), Московская область (₽4,6 млрд), ХМАО-Югра и Новосибирская область (по ₽1,7 млрд).

Рейтинг CNews: ИКТ в регионах 2016

№ в 2016 г. Регион Суммарные расходы на ИКТ, pмлн Динамика
суммарных
расходов на ИКТ 2016/2015		 Расходы региона на ИКТ
(региональный бюджет), pмлн		 Субсидия из федерального
бюджета, pмлн
2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 Москва 28 287,9 25 722 10% 28 287,9 25 722 0 0
2 Санкт-Петербург 7 799,7 9 032,3 -13,6% 7 779,7 9 032,3 20 0
3 Московская область 4 613,9 4 646,1 -0,7% 4 594 4 646,1 20 0
4 ХМАО-Югра 1 689,8 1 397 21% 1 689,8 1 381,6 0 15,4
5 Новосибирская область 1 686,1 1 380,9 22,1% 1 686,1 1 350,9 0 30

CNews Analytics, 2016

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Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2016

№ 2015 Название компании Выручка от проектов в госсекторе в 2015 г., ₽тыс. Рост, % Доля проектов в госсекторе в общей выручке 2015, %
1 Техносерв 15 639 427 37,5 н/д
2 Cognitive Technologies 14 998 688 34,9 56
3 Систематика 9 489 214 90 н/д
4 Softline 9 023 067 25,1 н/д
5 ITG (INLINE Technologies Group) 8 528 880 6,8 24

CNews Analytics, 2016

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Выручка поставщиков ИТ в госсектор растет на фоне падения курса рубля

Аналитики PMR и IDC говорят о падении российского ИТ-рынка в 2015 г. на 40% в долларах, 31,7% в евро и 8,8% в рублях. При этом совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в госсектор по итогам 2015 г. увеличилась на 22,2%. Мнения экспертов об итогах развития рынка ИТ в госсекторе в 2015 г. диаметрально противоположны – от 10-12% падения до 10-12% роста.

По итогам 2015 г. совокупная выручка 50 участников ежегодного рейтинга крупнейших поставщиков решений для госсектора CNews составила ₽125,4 млрд, что на 22,2% больше, чем в 2014 г. (₽102,6 млрд). Столь внушительный показатель роста во многом обусловлен тем, что в 2015 г. данные в рейтинг были поданы ранее не участвовавшим в нем крупным игроком – группой компаний «Систематика». В отсутствие столько крупного игрока можно было бы говорить о росте выручки на 12,4%.

Тимур Ахмеров
БАРС Груп

Государственные информационные системы содержат интересные для бизнеса данные

Несмотря на экономические сложности, российские ИТ-компании продолжают довольно успешно развиваться. Среди крупнейших заказчиков прошедшего года – государственные ведомства и госкорпорации. О развитии рынка ИТ в государственном секторе, новых технологиях, которые постепенно появляются в госведомствах, и задачах на ближайшие годы в интервью CNews рассказал Тимур Ахмеров, генеральный директор «БАРС Груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации ГК «Ростех»).

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Александр Гольцов
АМТ-Груп

Для успешного импортозамещения надо выходить на внешние рынки и использовать промышленную базу нейтральных государств

В 2015 г. государство сократило ИТ-расходы вслед за общим падением ИТ-рынка. Основные госпроекты были направлены на сервисную поддержку уже имеющихся решений. В текущем году можно ожидать роста ИТ-бюджетов муниципалитетов и образовательных учреждений, рассказал в интервью CNews Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».

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Алексей Забозлаев
Замгубернатора Югры

Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях

По итогам 2015 года в рейтинге Минкомсвязи России Югра сохранила место в тройке лидеров по развитию информационного общества (первые две позиции остались за Москвой и Санкт-Петербургом). Падение цен на нефть не сказалось на достижениях округа, значит, есть и другие причины успеха. В интервью CNews заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев рассказал о наиболее значимых ИТ-проектах и о самых ярких примерах их внедрения.

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Эдуард Лысенко
Замгубернатора Ярославской области

Замгубернатора Ярославской области об ИТ-приоритетах региона

Как правильно формировать региональные приоритеты в информатизации, как реализуются проекты федерального значения на местном уровне, что остается от импортозамещения, какова перспектива автоматизации здравоохранения и почему проекты информатизации иногда встречают сопротивление, в интервью CNews рассказал заместитель губернатора Ярославской области – директор департамента информатизации и связи Эдуард Лысенко.

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Светлана Опёнышева
ИТ-директор Ульяновской области

ИТ-директор Ульяновской области: Встречают по погонам, провожают по компетенциям

Ульяновская область пошла на эксперимент по упразднению ведомства, регулирующего отрасль ИКТ, и планирует передать функции по координации информатизации в казенное учреждение. О целях и причинах реорганизации рассказывает советник губернатора Ульяновской области Светлана Опёнышева, в прошлом заместитель председателя правительства Ульяновской области. О том, кто и почему лидирует в федеральных рейтингах, как правильно развивать у детей ИТ-навыки, почему госведомства сопротивляются автоматизации, что нужно ИТ-компаниям и, конечно, об особенностях политики импортозамещения в ИКТ-отрасли Светлана Опёнышева беседует с CNews.

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Татьяна Толстова
Крок

Создание «Электронного правосудия» поднимет нашу судебную систему на новый качественный уровень

В 2015 г. объем рынка ИТ в госсекторе снизился на 9% в рублях. В 2016 г. ИТ-бюджеты ведомств продолжат сокращаться. Госзаказчики всерьез занялись импортозамещением и переводом максимального числа функций в электронный вид. О некоторых интересных проектах в госсекторе в интервью CNews рассказала Татьяна Толстова, заместитель генерального директора «Крок» по работе с госсектором.

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Как создавалась региональная система межведомственного электронного взаимодействия Омской области

В ходе создания региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Омской области были реализованы все необходимые для региона сервисы. Всего на региональном портале гражданам доступно более 150 государственных услуг. По итогам функционирования системы в 2015 г. экономия при обработке и доставке адресатам документов достигла почти 4,5 млн руб.

Правительство Омской области среди приоритетных направлений развития выделяет работу по предоставлению государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса в удобной форме. Перед Главным управлением информационных технологий и связи Омской области ставятся и другие масштабные задачи: обеспечение эффективного исполнения государственных функций через создание государственных информационных систем, развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

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