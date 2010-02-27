Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными
Эксперты оценивают динамику развития рынка ИТ в госсекторе в 2015 г. по-разному – одни говорят о 10% падении, другие – о 10% росте. Сегодня стартовал целый ряд масштабных государственных ИТ-проектов, что позволяет надеяться как минимум на сохранение уровня государственных ИТ-расходов в 2016 г. на прежнем уровне.
Согласно данным Росстата, в 2015 г. расходы государственного бюджета и внебюджетных фондов по статье «Связь и информатика» составили ₽87,5 млрд, в том числе ₽31,2 млрд – расходы федерального бюджета, ₽56,9 млрд – консолидированные расходы бюджетов субъектов федерации.
По данным CNews, российские регионы в 2016 г. с учетом субсидий Минкомсвязи планируют израсходовать на ИКТ около ₽74 млрд, что на 1,8% больше, чем в 2015 г. (₽72,7 млрд). В Топ-5 регионов по размеру ИКТ-бюджетов входят Москва (₽28,3 млрд), Санкт-Петербург (₽7,8 млрд), Московская область (₽4,6 млрд), ХМАО-Югра и Новосибирская область (по ₽1,7 млрд).