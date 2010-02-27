ИКТ в госсекторе 2016

В 2016 г. Россия опустилась на 8 строк в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства ООН, зато улучшила свои позиции в целом ряде других инновационных мировых рейтингов. Официальные данные о государственных расходах на ИКТ в 2015-2016 гг. отсутствуют. Эксперты не приходят к единому мнению не только об их объемах, но и о динамике изменения в последние годы – их оценки варьируются от -10% до +10%. Однако стартовавшие крупные госпроекты позволяют надеяться, что правительство видит в ИКТ один из важнейших инструментов развития экономики. Среди технологических трендов сегодняшнего дня – импортозамещение, виртуализация, внедрение аналитических инструментов.

17.10.2016