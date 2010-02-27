Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог

Прошедший год стал непростым для российской транспортной отрасли. Из-за санкций упали объемы внешних перевозок, а вслед за ними сократился объем внутренних перевозок. Кризис привел к снижению внешних и внутренних пассажиропотоков, люди стали меньше ездить. В результате ИТ-бюджеты сократились, основной удар пришелся на новые инвестиционные ИТ-проекты, отмечают все эксперты и участники рынка, опрошенные CNews. По данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2014», расходы отрасли в 2014 г. выросли на 1% доi16,8 млрд по сравнению с 2013 г.

Затраты сосредоточены на поддержке действующей инфраструктуры. По оценке Александра Позднякова, генерального директора компании First Line Software (создатель процессингового ядра платформы для программы пассажирской лояльности одного из крупнейших российских пассажирских железнодорожных перевозчиков), российский ИТ-рынок в транспортном сегменте в 2014 г. «просел» на 30% в долларах.

Как и в других отраслях экономики, кризис заставил транспортные компании более критично отнестись к инвестициям и операционным расходам, сокращая затраты и требуя максимальную отдачу. «Все игроки рынка пытаются избавиться от валютной зависимости, находятся в режиме жестких переговоров: крайне сложно работать в рамках тех средств, которые были выделены. Заказчикам необходимо завершать проекты, не превышая согласованный бюджет. ИТ-компаниям необходимо повышать качество и оперативность работ и снижать свои финансовые аппетиты», – уверен Дмитрий Трофимов, директор департамента транспорта и авиации группы «Астерос». Из-за сложной экономической ситуации заказчики ИТ-проектов требуют существенных скидок от поставщиков, рассказывает Илья Снигирев, ведущий менеджер направления организационного консалтинга компании AT Consulting. «В этих условиях некоторые поставщики зачастую берут на себя дополнительные риски, а в ходе проекта пытаются изменить объем работ и поставок или по-своему интерпретировать условия договора. Все это, к сожалению, не может не сказаться на качестве и эффективности результатов взаимодействия», – отмечает он.

Госпроектам характерны те же тенденции. Например, в связи со сложной экономической ситуацией, сокращением расходов, отсутствием достаточных средств на реализацию начатых объектов не включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» проект «Белкомур» (строительство железной дороги общей протяженностью 1161 км на территории Пермского края, Республики Коми и Архангельской области). Соответственно, не будет сопровождающих строительство ИКТ-проектов. Правда, Минтранс задумался о реализации «Белкомура» в рамках концессионного соглашения с привлечением китайских инвесторов.

Вообще, государственно-частное партнерство показало себя как наиболее эффективный путь привлечения инвестиций в госпроекты, в том числе в информатизацию. Ярким подтверждением тому служит пул интереснейших проектов «Росавтодора», о которых рассказано ниже.

Среди основных тенденций – развитие информационных систем управления транспортом и инфраструктурой, в том числе с использованием данных навигационных трекеров. По сути ГЛОНАСС через М2М-решения позволил отрасли оценить свою эффективность. 13 июля 2015 г. вышел соответствующий федеральный закон № 235, согласно которому можно использовать систему «Эра-Глонасс» не только для передачи информации о ДТП и прочих происшествиях на дорогах в экстренные службы, но и для обработки информации в коммерческих целях.

Быстро развивается сервисная составляющая для граждан и бизнеса. Частный сегмент транспортной отрасли занят повышением собственной эффективности. Популярное сегодня импортозамещение не является особенностью транспортной отрасли, однако появилась оценка масштаба проблемы от Минкомсвязи.