Сложная политическая и экономическая ситуация, санкционный режим привели к падению объема внешних перевозок, а затем и внутренних. Госпрограммы развития транспортной отрасли секвестированы. В результате ИКТ-расходы отрасли в 2014 г. упали, по итогам текущего года ожидается их дальнейшее сокращение. Сам Минтранс, по данным портала госзакупок, сократил ИКТ-затраты в 2014 г. в 1,5 раза. Согласно рейтингу CNews, ИТ-расходы отрасли в прошлом году остались на прежнем уровне. Однако есть направления, по которым финансирование не только не уменьшается, но и, похоже, набирает темп. Это проекты в рамках подготовки к Чемпионату мира, который Россия примет в 2018 г., и работы по импортозамещению. Наиболее активен с точки зрения информатизации сегмент дорожного хозяйства, а именно его главный представитель – сторонник концессий «Росавтодор».
30.08.2015
Прошедший год стал непростым для российской транспортной отрасли. Из-за санкций упали объемы внешних перевозок, а вслед за ними сократился объем внутренних перевозок. Кризис привел к снижению внешних и внутренних пассажиропотоков, люди стали меньше ездить. В результате ИТ-бюджеты сократились, основной удар пришелся на новые инвестиционные ИТ-проекты, отмечают все эксперты и участники рынка, опрошенные CNews. По данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2014», расходы отрасли в 2014 г. выросли на 1% доi16,8 млрд по сравнению с 2013 г.
Затраты сосредоточены на поддержке действующей инфраструктуры. По оценке Александра Позднякова, генерального директора компании First Line Software (создатель процессингового ядра платформы для программы пассажирской лояльности одного из крупнейших российских пассажирских железнодорожных перевозчиков), российский ИТ-рынок в транспортном сегменте в 2014 г. «просел» на 30% в долларах.
Как и в других отраслях экономики, кризис заставил транспортные компании более критично отнестись к инвестициям и операционным расходам, сокращая затраты и требуя максимальную отдачу. «Все игроки рынка пытаются избавиться от валютной зависимости, находятся в режиме жестких переговоров: крайне сложно работать в рамках тех средств, которые были выделены. Заказчикам необходимо завершать проекты, не превышая согласованный бюджет. ИТ-компаниям необходимо повышать качество и оперативность работ и снижать свои финансовые аппетиты», – уверен Дмитрий Трофимов, директор департамента транспорта и авиации группы «Астерос». Из-за сложной экономической ситуации заказчики ИТ-проектов требуют существенных скидок от поставщиков, рассказывает Илья Снигирев, ведущий менеджер направления организационного консалтинга компании AT Consulting. «В этих условиях некоторые поставщики зачастую берут на себя дополнительные риски, а в ходе проекта пытаются изменить объем работ и поставок или по-своему интерпретировать условия договора. Все это, к сожалению, не может не сказаться на качестве и эффективности результатов взаимодействия», – отмечает он.
Госпроектам характерны те же тенденции. Например, в связи со сложной экономической ситуацией, сокращением расходов, отсутствием достаточных средств на реализацию начатых объектов не включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» проект «Белкомур» (строительство железной дороги общей протяженностью 1161 км на территории Пермского края, Республики Коми и Архангельской области). Соответственно, не будет сопровождающих строительство ИКТ-проектов. Правда, Минтранс задумался о реализации «Белкомура» в рамках концессионного соглашения с привлечением китайских инвесторов.
Вообще, государственно-частное партнерство показало себя как наиболее эффективный путь привлечения инвестиций в госпроекты, в том числе в информатизацию. Ярким подтверждением тому служит пул интереснейших проектов «Росавтодора», о которых рассказано ниже.
Среди основных тенденций – развитие информационных систем управления транспортом и инфраструктурой, в том числе с использованием данных навигационных трекеров. По сути ГЛОНАСС через М2М-решения позволил отрасли оценить свою эффективность. 13 июля 2015 г. вышел соответствующий федеральный закон № 235, согласно которому можно использовать систему «Эра-Глонасс» не только для передачи информации о ДТП и прочих происшествиях на дорогах в экстренные службы, но и для обработки информации в коммерческих целях.
Быстро развивается сервисная составляющая для граждан и бизнеса. Частный сегмент транспортной отрасли занят повышением собственной эффективности. Популярное сегодня импортозамещение не является особенностью транспортной отрасли, однако появилась оценка масштаба проблемы от Минкомсвязи.
|№
|Компания
|Город
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2014 г., iтыс.
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2013 г., iтыс.
|Рост выручки за 2013/ 2014 г.
|1
|Техносерв
|Москва
|4 515 379
|5 823 428
|-22%
|2
|Астерос
|Москва
|2 918 285
|3 058 378
|-4,58%
|3
|Крок
|Москва
|2 638 257
|2 412 388
|9%
|4
|Omnicomm
|Москва
|1 100 000
|1 050 000
|5%
|5
|Атол Драйв
|Москва
|861 000
|0
|-
Источник: CNews Analytics, 2015
Об основных направления информатизации транспортной отрасли в России, наиболее интересных и значимых проектах в интервью CNews рассказал Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».читать полное интервью
|№
|Компания
|Город
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2014 г., iтыс.
|Совокупная выручка от ИТ-проектов в авиации в 2013 г., iтыс.
|Рост выручки за 2013/ 2014 г.
|1
|Астерос
|Москва
|2 655 639
|2 905 460
|-8,60%
|2
|Нита
|Санкт-Петербург
|2 617 277
|2 873 833
|-8,93%
|3
|Борлас
|Москва
|467 851
|507 146
|-7,75%
|4
|Эскорт
|Москва
|104 300
|111 200
|-6,21%
|5
|РИВЦ-Пулково
|Санкт-Петербург
|77 330
|78 228
|-1%
|6
|Корус Консалтинг
|Санкт-Петербург
|57 000
|68 600
|-16,91%
|7
|Аскон
|Санкт-Петербург
|31 806
|29 839
|6,59%
|8
|SpaceTeam
|Москва
|5 181
|4 400
|18%
Источник: CNews Analytics, 2015
Развитие транспортной отрасли в России определяется:1. Программой «Развитие транспортной системы», период до 2020 г., основные цели:
Динамика суммарной выручки участников рейтинга поставщиков ИТ для авиации
Источник: CNews Analytics, 2015
В целом на сегодня с точки зрения присутствия высоких технологий в транспортной отрасли России сделано немало. Живой отклик у граждан вызвали онлайн-сервисы для автовладельцев, в первую очередь возможность просмотреть и оплатить штрафы, налоги, парковку. Появился сервис, позволяющий владельцам автомобильных дорог актуализировать информацию о них в «Едином государственном реестре автомобильных дорог» (ЕГРАД). Правительства регионов призывают жителей участвовать в создании и оптимизации маршрутов пассажирского транспорта. Перечислять можно долго.
Российская транспортная отрасль живет и развивается в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной в 2012 г. и охватывающей период до 2020 г. Госпрограмма ставит четыре базовые задачи, ни одну из которых невозможно решить без использования информационных технологий. Конечно, в программу постоянно вносятся изменения и дополнения. Кроме того, стратегической для отрасли является Концепция региональной информатизации.
В последнем годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности федеральной программы «Развитие транспортной системы» сказано, что «в 2014 г. реализованы меры по применению инновационных технологий на транспорте. Количество применяемых инновационных технологий в дорожном хозяйстве составило 100 единиц, что соответствует плановому показателю». Перечня технологий нет. Как заметил один из комментаторов CNews, Олег Грибанов, генеральный директор компании «Дарента» (онлайн-прокат автомобилей), «зачастую чиновники показывают руководству красивые цифры, вырванные из контекста или не означающие ничего полезного для граждан России».
Ключевым для отрасли является проект создания информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК). В прошлом году подготовлены помещения, построены системы инженерного обеспечения, смонтировано вычислительное и телекоммуникационное оборудование первой очереди Головного центра обработки данных (ГЦОД) АСУ ТК. Прошли опытную эксплуатацию и внедрены в Минтрансе и подведомственных организациях системы «Мониторинг хода реализации федеральных целевых программ, адресной инвестиционной программы и проектов», «Информационно-аналитическая поддержка процессов территориального планирования в сфере транспорта», «Мониторинг процессов планирования и расходования средств дорожных фондов», а также автоматизированные рабочие места инспекторов Госавтодорнадзора, Госавианадзора.
Примечательно, что в 2014 г. в многомиллионном тендере на поставку общесистемного и платформенного программного обеспечения (ПО) для АСУ ТК участвовала только одна компания, один из крупнейших частных интеграторов российского рынка. В результате тендер перенесли на этот год. Видимо, сказалось влияние кризиса – трудно выполнить обязательства в рамках зафиксированных до кризиса рублевых бюджетов.
Кроме того, правительство намерено начать создание системы управления пассажирским транспортом, состоящей из федерального и региональных сегментов, которые планируется ввести в эксплуатацию во втором и четвертом кварталах 2017 г. соответственно. Многие регионы приступили к созданию подобных систем по собственной инициативе. К четвертому кварталу 2016 г. планируется создать сеть региональных центров мониторинга дорожной инфраструктуры и актуальную карту автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры регионов на основе оцифрованных космоснимков. Эти работы находятся на низком старте.
Инфраструктурные проекты являются обычным «лекарством» любой кризисной экономики. В транспортной отрасли одним из таких направлений стало дорожное строительство. Общий объем федеральных инвестиций в дорожное строительство, которое выполняется регионами, на 2015 г. составил i150,2 млрд, что в 2,6 раза больше, чем в 2014 г. При этом регионы не то чтобы спешат за этими деньгами. По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойтова, у многих региональных администраций отсутствует проектная документация или оформленная площадка под строительство. Это означает перенос проектов (и смежных ИКТ-проектов) на следующий год. «Сегмент ИТ, связанный со строительством дорог, быстро растет. Даже с учетом заморозки некоторых проектов рост в ближайшие годы будет заметным», – оценивает ситуацию Степан Масленников, вице-президент группы компаний «Ланит». – В целом такого быстрого роста объемов строительства и реконструкции дорог, как в России, сейчас нет нигде в мире». Как объяснил эксперт, ИТ-составляющая реализуется на финальной стадии дорожного строительства, которое обычно длится несколько лет. То есть сокращение числа проектов окажет отложенное влияние на ИКТ-рынок в транспортной отрасли.
Развитие морской, речной, авиа и железнодорожной инфраструктуры идет своим чередом без форсирования. Таким образом, в кризис количество сопутствующих ИКТ-проектов не увеличивается. Продолжая тему информатизации авиаотраcли, затронутую в 2014 г., CNews подготовил очередной рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для авиации. К сожалению, число участников сократилось до 8 компаний, их суммарная выручка от проектов в авиации уменьшилась на 9% до i6 млрд в 2014 г.
К сожалению, расходы государства на информатизацию транспортной отрасли в отчетности госструктур не раскрываются. Портал госзакупок позволяет получить очень приблизительное представление о динамике. Например, по данным портала, ИКТ-расходы Минтранса по объему контрактов, заключенных в 2014 г., составили почти i2 млрд. Сумма немалая, но более чем в 1,5 раза меньше расходов в 2013 г. – 3,2 млрд.
В прошлом году завершилась обязательная установка ГЛОНАСС-оборудования на государственном и коммерческом транспорте. Формирование группировки ГЛОНАСС также почти закончилось, из 28 запланированных спутников на конец июля 2015 г. использовалось 24. Начался самый интересный этап – монетизации, хотя кризис значительно тормозит процесс. По оценкам компании Omnicomm, в 2014 г. рынок транспортной телематики сократился на 15%. «Наблюдается высокий спрос на внедрение систем GPS/ГЛОНАСС, технологию используют как частные, так и государственные предприятия. Системы применяются на всех видах транспорта», – отмечает Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».
В госсекторе при внедрении ИТ-решений, использующих показания навигационных систем, в первую очередь ставка делается на безопасность, контроль перемещений, сокращение времени простоев, экономию топлива, выбор оптимального маршрута и т.д. Ярким примером эффективного использования геоданных можно назвать проект в г. Бийске, который развивается с 2012 г. Бийск – самый крупный наукоград России, с населением в 214 тыс. жителей. В городе 39 маршрутов городского транспорта, которые обслуживаются 27 перевозчиками. Ежедневно на маршрутах работает 181 транспортное средство (автобусы, трамваи, «Газели»), которые в день делают 1600 рейсов. Весь транспорт оборудован GPS/ГЛОНАСС-трекерами. Управляет городским транспортом МУП города Бийска «ГТД Центр» с помощью автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом («АСУ-Навигация-Бийск»). Решение использует данные, поступающие с навигационных модулей. АСУ позволило наладить контроль качества транспортного обслуживания, ввести четкий контроль возмещения недополученных доходов от перевозки по муниципальной сети города, что в итоге существенно уменьшило расходы бюджета. «Особенностью внедрения является то, что расходы на установку оборудования в транспорте, содержание всей программной системы, работа диспетчерского центра находится на самофинансировании за счет перевозчиков, – рассказывает Дмитрий Брызгалов, начальник отдела транспорта, связи и экологии администрации Бийска. – Муниципалитетом выделено только помещение. Расходы перевозчиков заложены в тариф и составляют 4% от стоимости проезда. Стоимость обслуживания одного транспортного средства ежемесячно составляет около i2 тыс., что позволило свести к нулю расходы из бюджета города. При этом тариф установлен с 2012 г. и на сегодняшний день (май 2015 г. – CNews) составляет i12 на трамвае и i13 на автобусе и газели за одну поездку».
Сегодня с помощью системы в режиме реального времени контролируется скорость движения, как транспорт проходит остановки, учитываются отклонения от графика. Вся информация визуализируется на карте. Также в системе формируются отчеты о работе маршрутов, ведомости пробегов, отчеты по нарушениям и т.п. В результате использование навигации помогло администрации города повысить точность перечислений перевозчикам неполученных доходов в связи с перевозками отдельных категорий граждан. При этом «ГТД Центр» выполняет функцию единого городского оператора по навигационному наблюдению за пассажирскими перевозками. В 2015 г. администрация намерена ввести систему безналичного расчета в общественном транспорте «Электронный проездной», также без финансового участия муниципалитета.
В соответствии с региональными программами развития транспортной отрасли, подобные проекты будут реализованы в каждом населенном пункте, обладающем собственной транспортной сетью. Реальные сроки их реализации непонятны, вопросы финансирования – не утверждены.
Мегаполисы, используя данные ГЛОНАСС, строят интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Московский проект стартовал в 2011 г. «В конце прошлого года Министерством транспорта был создан экспертный совет по интеллектуальным транспортным системам, основная задача которого – разработка единых отраслевых стандартов ИТС. В апреле этого года уже был представлен проект «Концепции развития интеллектуальных транспортных систем в Российской Федерации», – рассказывает Александр Гольцов.
Все участники информатизации транспортной отрасли, опрошенные CNews, отмечают, что осталось направление, не пострадавшее от кризиса. Наоборот, госинвестирование набирает силу. Это модернизация или создание объектов, обеспечивающих проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г. «Это единственный позитивный момент. Бюджеты на транспортные проекты городов, принимающих чемпионат мира, не урезаются, а наоборот, увеличиваются. Но на обоснование новых бюджетов нужно тратить много времени и сил», – Антон Титов, руководитель направления промышленности и транспорта компании Polymedia.
Новые транспортные объекты к Чемпионату мира 2018
|Город
|Название объекта
|Бюджет проекта, iмлрд
|Планируемый срок сдачи объекта
|Аэропорты
|Волгоград
|Гумрак
|4
|Декабрь 2017 г.
|Екатеринбург
|Новый терминал "Кольцово"
|2,5
|Декабрь 2016 г.
|Нижний Новгород
|Стригино
|4
|Декабрь 2015 г.
|Калининград
|Храброво
|2
|Декабрь 2016 г.
|Ростов-на-Дону
|Южный
|37,2
|Декабрь 2017 г.
|Самара
|Курумоч
|8
|Январь 2015 г.
|Саранск
|аэропорт Саранска
|3,5
|Декабрь 2017 г.
|Метро
|Нижний Новгород
|станция метро "Стрелка"
|13,2
|Январь–март 2018 г.
Источник: CNews Analytics, 2015Перейти к полной таблице
Подготовке к мероприятиям мирового значения в России традиционно уделяется максимальное внимание. Во многом благодаря Чемпионату мира по футболу 2018 продолжается модернизация авиахабов, железнодорожной и дорожной, городской инфраструктуры, стартовавшая как подготовка к Олимпиаде 2014. «Заявлены планы серьезных преобразований транспортной инфраструктуры, в том числе в части создания единых парковочных пространств городов-организаторов чемпионата», – отмечает Степан Масленников. Реализация этих проектов подразумевает высокую степень информатизации объектов.
Заявленный курс на импортозамещение в области высоких технологий буквально взорвал российский ИКТ-рынок. Ведомства рапортуют о соответствующих изменениях в госпрограммах, в том числе отраслевых. Например, по оценкам Минкомсвязи по итогам 2014 г., в сегменте программного обеспечения для транспорта доля импорта составила 80% (для сравнения, минимальный вес импортного ПО в финансовой сфере – 70%). При условии достаточного финансового обеспечения на реализацию плана импортозамещения в отрасли к 2020 г. доля импорта снизится до 65%, к 2025 г. – до 50%.
По мнению генерального директора компании «Лестэр ИТ» (разработчик информационных систем для компаний, осуществляющих железнодорожные грузоперевозки) Владимира Гаськова, в сегменте автоматизации железнодорожной отрасли импортозамещение не только возможно, но и логично. Дело в том, что российские системы для учета и управления железнодорожным транспортом учитывают изменение рыночных условий, что особенно важно в период реформ. «Например, некоторые импортные решения не поддерживают различие между плановыми характеристиками заказа и параметрами его фактического исполнения. В российских системах можно зафиксировать данные в ситуации, когда фактически оказывается набор услуг, отличный от планируемого. Например, компания «ТрансКонтейнер», используя объединенный парк материнской компании, при планировании не знает, чей вагон – собственный или другой «дочки» – будет выгоднее задействовать в момент фактического оказания услуги», – приводит пример Владимир Гаськов.
ИКТ-компании наперебой спешат заявить о сопричастности к поставкам импортозамещающих технологий, однако некоторые участники ИТ-рынка не разделяют оптимистичного настроя, указывая на необходимость долгосрочной и планомерной политики. «Мы можем делать хорошее сталелитейное производство, но не умеем придумывать технологии завтрашнего дня в промышленном масштабе. Несмотря на то что Россия всегда славилась наличием гениев и «Кулибиных», их разработки – вопрос экономической целесообразности. У любого проекта должен быть инвестор, программа окупаемости с плечом в 5–10 лет. В наших экономических реалиях прогноз на такой срок никто делать не будет. Для того чтобы нормально развивались высокие технологии, прежде всего нужны экономическая стабильность и долгосрочный план их развития», – уверен Дмитрий Трофимов.
В целом участники рынка отмечают, что благодаря политике импортозамещения отечественные ИКТ-компании получили шанс, который важно не упустить под давлением на рынок азиатских поставщиков. Ожидается, что уже по итогам 2015 г. произойдет пересегментирование долей присутствия, в результате которого западные и американские вендоры сдадут позиции. Тенденция не имеет выраженной отраслевой направленности и характерна для всего российского рынка.
При автоматизация деятельности предприятий холдинга акцент делается на управлении транспортными активами, поскольку расходы на транспортировку и логистику занимают высокую долю в себестоимости продукции.читать полное интервью
Альфа-Банк опросил почти 2 тыс. своих клиентов из среднего и малого бизнеса, желая узнать настроения в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. В том числе в исследовании участвовало 110 компаний, работающих в сегменте «грузоперевозка». Из 11 отраслевых направлений этот оказался самым пессимистичным: индекс его настроения составил -31 пункт при среднем показателе по сегменту СМБ в России -25 пунктов.
При этом среди ответов участников рынка, опрошенных CNews, встречаются иные настроения. «Я оцениваю динамику российского ИТ-рынка в транспортном сегменте в 2014 г. по сравнению с 2013 г. как очень положительную. Внедряется все, что может сократить трудозатраты и влияние человеческого фактора, снизить расходы и повысить качество услуг», – комментирует Олег Грибанов. На российском рынке автоматизации грузоперевозок все идет не так плохо, как ожидалось в начале 2015 г., уверен президент системы ГрузоVig Валерий Муратов. «Те компании, которые смотрят вперед и сосредоточились на развитии, в том числе с помощью технологий, смогут показать уверенный рост по итогам 2015 г.», – считает он. Ключевым акцентом в информатизации российских транспортных компаний остается экономия. В Европе и США во главе угла стоит увеличение прибыли и объемов реализации, больший охват рынка и новых клиентов, отмечает директор ICL Services Сергей Соловьев.
Высоким спросом пользуются всевозможные агрегаторы транспортных услуг. Например, в 2014 г. на рынке появилась интернет-система заказа грузоперевозок для частных и корпоративных пользователей «ГрузоVig», которая менее чем за год набрала достаточно большой пул клиентов.
Распространение агрегаторов оказалось способно спровоцировать отраслевые конфликты. Яркий пример – «восстание» профессиональных таксистов против сервисов вызова такси. 23 июля 2015 г. «Федерация автовладельцев России» разместила открытое письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить работу онлайн-сервисов вызовов такси Uber, Gettaxi и «Яндекс.Такси». Аналогичное письмо было отправлено губернатору Санкт-Петербурга. В первую очередь сервисы обвиняются в монополизации тарифообразования на таксомоторные услуги, во-вторую – в отсутствии контроля качества вызываемых такси. ФАС России не видит нарушений антимонопольного законодательства в действиях интернет-сервисов по заказу такси Uber, GetTaxi и «Яндекс.Такси», сказал журналистам статс-секретарь – замруководителя ФАС России Андрей Цариковский. Претензия носит международный характер, первыми выступили с протестом французские таксисты. Надо отметить, что обвиняемые стараются играть на опережение, например «Яндекс» ведет работу по улучшению качества своего сервиса.
ИТ-аутсорсинг все так же привлекает возможностью перевести капитальные затраты в операционные. Однако малочисленность практических проектов, непонимание спектра требований тормозят это направление. В целом непростая экономическая обстановка привела к тому, что заказчики все больше смещают фокус ответственности в сторону поставщиков сервисов.
Наибольший спрос направлен на развитие взаимоотношений с клиентами. Один из основных процессов, которые компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, стараются сделать более комфортным, – это продажа билетов, отмечает Сергей Соловьев. Правда, при этом эксперт апеллирует к контракту с британской железнодорожной компанией. Специалисты ICL Services будут разрабатывать программное решение по продаже билетов в поездах с учетом практики Continuous Integration (непрерывной интеграции в процессе разработки). «Транспортные компании догоняют банки, внедряя CRM-системы, личные кабинеты для клиентов с упрощенными процедурами взаимодействия, системы интернет-продаж своих услуг», – говорит Владимир Гаськов.
Одним из главных инноваторов в отрасли сегодня является «Росавтодор», который параллельно ведет несколько интересных и крупных проектов. Готовится к запуску 15 ноября 2015 г. система взимания платы с большегрузных автомобилей (свыше 12 тонн) «Платон» за проезд по федеральным трассам. Проект концессионный, подразумевает сложнейшую интеграцию компонент. «До нас никто не делал территориально распределенных систем взимания платы на такой протяженности дорог, как в России, да еще за очень короткий срок (распоряжение правительства о заключении концессионого соглашения с исполнителем было подписано в августе 2014 г. – CNews)», – гордится Роман Старовойт. Ожидается, что благодаря системе в 2015 г. бюджет получит около i50 млрд, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. Дополнительные налоговые поступления за 2015–2025 гг. составят i13–19 млрд. Потенциальный экономический эффект от предотвращенных ДТП в 2015–2031 гг. оценивается не менее чем в i10 млрд.
Для управления транспортным потоком на федеральных трассах «Росавтодор» планирует создать интеллектуальную компьютерную систему, разработчиком выступит японская компания Toyota Tsusho Corporation. Есть надежда, что в результате скорость движения автомобилей по дорогам вырастет с 30 до 80 км/ч. Проект интересен тем, часть производства «умных» технологий планируется перенести на российскую территорию.
Параллельно «Росавтодор» запустил систему по прогнозированию пробок и ДТП на федеральных трассах. В систему мониторинга федеральных дорог внедрены технологии машинного обучения от Yandex Data Factory. Прогнозы ДТП и заторов на федеральных трассах отображаются на интерактивной карте в режиме реального времени, что позволяет предотвращать опасные ситуации на дорогах или, по крайней мере, снижать тяжесть последствий заторов и аварий. Прогноз также позволит оптимизировать обслуживание трасс, например использование спецтехники для расчистки дорог от снега.
Одним из самых крупных проектов в транспортной отрасли в 2014 г. стало создание ситуационно-аналитического центра для ЦППК (Центральной пригородной пассажирской компании, работающей в Москве и Московской области, структура РЖД). «Это программно-аппаратный комплекс из информационных мониторов, оборудования громкой связи, стоек двусторонней голосовой связи «пассажир-диспетчер», систем видеонаблюдения и видеоаналитики, а также ПО, обеспечивающего функционирование бизнес-процессов», – рассказывает Дмитрий Васильев, первый заместитель генерального директора компании «Крок», выступившей исполнителем проекта. По предварительным оценкам, если благодаря комплексу удастся сократить количество безбилетников хотя бы на 1% в год, то этот «дополнительный» доход полностью окупит систему бизнес-аналитики, управление кассами и билетопечатающими автоматами. Кроме того, заказчик получил прогнозы по оптимизации кассового оборудования, работы контролеров и охранного комплекса.
ГИБДД экспериментирует с дронами (беспилотниками) с 2010-2011 гг. Несмотря на высокую эффективность, их используется не так много, как хотелось бы. Дело в том, что самого по себе дрона, стоившего до кризиса 2014 г. около i500 тыс., недостаточно. Обычно приобретается единая мобильная система управления (специально оборудованный фургон и аппаратно-программный комплекс, общая стоимость до кризиса около i15 млн) и несколько беспилотников.
Среди свежих проект Читы, где с 2014 г. в используется шестивинтовой вертолет весом чуть более килограмма. Его зарядки хватает на 30 минут полета, но этого времени достаточно, чтобы на расстоянии до 5 километров оптика распознала нужный объект – угнанный автомобиль или машину нарушителя. Сотрудники ГИБДД вычисляют район и выдвигаются на место для перехвата. За 9 месяцев 2014 г. с помощью дрона раскрыто 20 преступлений. Годом ранее началась эксплуатация беспилотников на трассах Красноярского края.
Продолжается переход общественного транспорта на бесконтактные проездные билеты. К примеру, «Мосгортранс» с помощью «Микрона» намерен до конца 2015 г. избавится от магнитных полос. Компания поставит ведомству 12,05 млн бесконтактных проездных билетов за i80 млн, то есть один билет обойдется в i6,64.
В конце 2015 года в России владельцы грузовиков начнут возмещать ущерб, наносимый их машинами дорогам. Качество проекта, реализующего эту государственную задачу, во многом зависит от эффективности работы соответствующего программно-аппаратного комплекса – системы взимания платы (СВП) с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам.читать полное интервью
Прогноз динамики российского ИТ-рынка в транспортном сегменте в 2015 г. дает Сергей Соловьев: пессимистичный вариант развития событий – снижение в рублях на 5–7%, в долларах США – на 20%. «При оптимистичном варианте снижение объема сегмента в рублях составит 2%, в валюте – на 12%», – считает он. По мнению Александра Позднякова, российский ИТ-рынок в транспортном сегменте в 2015 г. в рублях в лучшем случае сохранится на уровне 2014 г., в худшем – сократится на 20%.
Ожидается, что федеральные госпроекты получат продолжение на региональном уровне. Речь идет о системах, подобных описанному решению «Платон» «Росавтодора». «Внесены необходимые поправки в законодательство, для регионов это сигнал к началу активной работы по решению задач контроля за движением грузового транспорта», – считает Степан Масленников.
Вследствие кризиса небольшие транспортные компании постепенно отмирают. Однако они не исчезают, а поглощаются крупными территориально-распределенными предприятиями, которые используют нестабильное время как возможность для дешевых инвестиций в развитие, отмечает Дмитрий Васильев. «Сокращается число небольших транспортных компаний, – согласен Владимир Гаськов. – Купившие подвижной состав на пике цен, они не справляются с долговой (лизинговой) нагрузкой и постепенно поглощаются более крупными игроками». Если тенденция наберет силу, ИТ-рынок в 2015 г. ждет всплеск числа интеграционных инфраструктурных проектов в транспортной отрасли.
Антон Титов считает, что основной упор в транспортной сфере будет делаться на совершенствовании мониторинговых и аналитических систем для отслеживания состояния объектов транспорта, на создание единых систем и баз данных. При этом GPS/ГЛОНАСС-позиционирование может дополниться технологией Real Time Location Systems (RTLS, наземные системы позиционирования в реальном времени). «Применение спутниковых систем ограничивается точностью позиционирования, которая составляет 6–15 метров. Ее достаточно для отслеживания транспорта на городской улице или междугородной трассе, но не для ограниченного пространства транспортных дворов, стоянок, сортировочных путей, – считает Александр Гольцов. – Кроме того, при определенных условиях спутниковый сигнал может не достигать приемника или приходить со значительными искажениями. Мешать могут местонахождение объекта внутри помещения, плотная листва деревьев, помехи от различных наземных радиоисточников». По мнению эксперта, оптимальным решением может стать применение RTLS-решений.
По мнению Сергея Соловьева ключевыми тенденциями информатизации транспортной отрасли, как и по другим направлениям экономики, в среднесрочной перспективе будут облачные и мобильные технологии, Big Data. Набирает обороты партнерство на базе электронных торговых площадок. «Происходит коллаборация перевозчиков и заказчиков на единой информационной площадке, где они взаимодействуют между собой, могут отправлять заявки, выполнять расчеты и проводить тендеры. Мне кажется, что за такими открытыми торговыми площадками стоит будущее», – считает Дмитрий Васильев.
Из ИТ-решений, потенциально представляющих высокий интерес для пассажирского транспорта, можно отметить все, что связано с монетизацией пассажиропотока. «Транспортные компании обладают огромным богатством – через них ежедневно проходит огромное количество людей. В некоторых странах Европы прямо на железнодорожных станциях расположены аудиовизуальные комплексы, которые информируют пассажиров о товарах, продающихся тут же в автоматах или киосках. Кроме того, на дисплеи можно выводить расписания рейсов, справочную информацию и экстренные сообщения», – рассказывает Дмитрий Васильев. В московском аэропорту «Домодедово» уже установлен подобный комплекс из более чем 200 видеотерминалов, которые постоянно находятся в пределах видимости пассажиров, независимо от их перемещений по зданию аэропорта. Информация выводится на экраны централизованно и в режиме реального времени. Еще одна возможность для пассажирского транспорта нарастить выручку за счет рекламы – сети Wi-Fi. В целом отрасль становится все более открытой, процессы взаимодействия игроков на рынке постепенно унифицируются, заключает Дмитрий Васильев.
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