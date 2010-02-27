Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго
Отечественный рынок ИТ-услуг вот уже второй год подряд падает в среднем на 30%. Ситуация, что и сказать, сложная, однако игроки не опускают руки: выигрывают на поддержке уже внедренных решений, стараются не отставать от инноваций и все больше повышают клиентоориентированность. Основными трендами этого года стали поддержка, работа с госсектором и проактивность в ведении бизнеса.
Для отечественного рынка ИТ-услуг 2015 г. стал не самым простым, хотя и менее трудным, чем прогнозировали аналитики год назад. По данным IDC, объем сектора составил $4,52 млрд. Это на 34% меньше, чем в прошлом году. Однако, по понятным причинам, в рублевом выражении был отмечен рост на 4,7%.
Аналитики отмечают, что экономический кризис, сопровождаемый падением рубля, заставил многих сократить ИТ-бюджеты, затраты на инфраструктурные проекты, в том числе, на системную интеграцию, перевести средства из капитальных проектов на операционные задачи. Фокус внимания клиентов обратился на поддержку уже внедренных решений.