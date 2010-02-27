Российский рынок ИТ-услуг стагнирует, но это ненадолго

Отечественный рынок ИТ-услуг вот уже второй год подряд падает в среднем на 30%. Ситуация, что и сказать, сложная, однако игроки не опускают руки: выигрывают на поддержке уже внедренных решений, стараются не отставать от инноваций и все больше повышают клиентоориентированность. Основными трендами этого года стали поддержка, работа с госсектором и проактивность в ведении бизнеса.

Для отечественного рынка ИТ-услуг 2015 г. стал не самым простым, хотя и менее трудным, чем прогнозировали аналитики год назад. По данным IDC, объем сектора составил $4,52 млрд. Это на 34% меньше, чем в прошлом году. Однако, по понятным причинам, в рублевом выражении был отмечен рост на 4,7%.

Аналитики отмечают, что экономический кризис, сопровождаемый падением рубля, заставил многих сократить ИТ-бюджеты, затраты на инфраструктурные проекты, в том числе, на системную интеграцию, перевести средства из капитальных проектов на операционные задачи. Фокус внимания клиентов обратился на поддержку уже внедренных решений.

CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты 2016

№ 2015 Компания Выручка компании от оказания ИТ-услуг в 2015 г., ₽тыс. (с НДС) Рост выручки 2015/2014, % Выручка компании от оказания услуг консалтинга и аудита в сфере ИТ в 2015 г., ₽тыс. (с НДС)
1 Ланит 34 063 551 8,7% 13 886 936
2 Техносерв 22 815 438 9,1% н/д
3 Крок 18 475 238 13,9% 8 194 305
4 ITG (Inline Technologies Group) 16 702 390 6,8% 6 041 290
5 Компьюлинк 14 444 638 6,9% н/д

CNews Analytics, 2016

Перейти к полному рейтингу

CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2016

№ 2015 Название Выручка от услуг поддержки (договоры SLA) в 2015 г., ₽тыс. Рост 2015/2014 гг., % Доля выручки от сервисных проектов в общем обороте, 2015 г.
1 Ланит 12 028 504 21,1% 11,7%
2 Техносерв 10 875 098 26,5% 21%
3 Maykor 10 629 440 -2,4% 100%
4 Крок 6 015 577 18% 22,7%
5 Инфосистемы Джет 5 768 890 11,4% н/д
6 ITG (Inline Technologies Group) 4 797 495 6,8% 13,5%
7 Ай-Теко 4 295 167 64% 15%

CNews Analytics, 2016

Перейти к полному рейтингу

Рынок ИТ-услуг скрылся от кризиса в госсекторе

Третий год российскую экономику тревожит призрак кризиса. Однако, на выручке участников рейтингов «CNewsConsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России 2015» и «CNewsServices: Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 2016» он почти не сказался. На рынке главенствуют тренды, наметившиеся в прошлом году: переориентация с разработки и внедрения на поддержку, а также преобладание в портфеле проектов в госсекторе.

По данным IDC, объем сектора ИТ-услуг в 2016 г. составил $4,52 млрд. Аналитики отмечают сокращение этого рынка в долларовом выражении на 34%. В рублях зафиксирован рост на 4,7%. Эксперты резюмируют, что спад российской экономики привел к сокращению ИТ-бюджетов, снижению затрат на инфраструктурные проекты, в частности, на внедрение. С другой стороны — и это закономерно — отмечается дальнейший рост затрат на ИТ-поддержку.

Рейтинг «CNewsСonsulting: Крупнейшие ИТ-консультанты России 2016» отчасти подтвердил, но отчасти и опроверг эти выводы. Так, видимого урезания ИТ-бюджетов не произошло. Об этом говорят и участники рынка, а также достаточно высокий порог входа в рейтинг. Он составил ₱151 млн. Несмотря на кажущееся снижение объема выручки у топ-30 компаний, участвовавших в рейтинге (₱203,5 млрд по сравнению с составил ₱251,9 млрд.), надо учитывать, что несколько компаний-участниц рейтинга прошлого года не смогли подать данные в этом году по ряду причин.

Михаил Головачев
Амтел-Сервис

Постепенное восстановление рынка начнется не ранее, чем через 2-3 года

В 2016 году рынок сервиса и аутсорсинга вырастет на 10-15% преимущественно за счет крупных сервисных проектов в государственном секторе, в финансовых, энергетических и телекоммуникационных компаниях. Аналогичная динамика наблюдается на рынке услуг информационной безопасности. О том, какие тенденции сформировались на этих рынках, в интервью CNews рассказал Михаил Головачев, заместитель генерального директора «Амтел-Сервис».

читать полное интервью

Максим Михалев
CUSTIS

Мы наблюдаем рост спроса на консалтинг и проектирование

Последние два года были сложными для ИТ — по оценкам экспертов, рынок просел как минимум на 15–20%. О том, что должно изменить текущую динамику отрасли, почему в 2017 году можно ожидать восстановления рынка и какие проекты корпоративные заказчики готовы начинать даже в кризис, CNews рассказал Максим Михалев, директор по развитию бизнеса группы компаний CUSTIS.

читать полное интервью

Сергей Соловьёв
ICL Services

Заказчики должны доверить аутсорсерам трансформацию своих ИТ

Аналитики отмечают перспективность ИТ-аутсорсинга в России, и есть уверенность в том, что этап развития мы пройдем быстрее, чем это когда-то было сделано в США, а потом и в Европе. Сегодня у отечественных компаний существует возможность опираться на лучшие практики и процессы. Однако идти вперёд и развиваться быстрыми темпами можно только используя практику инноваций. Об этом в интервью CNews рассказал директор компании ICL Services Сергей Соловьев.

читать полное интервью

Алексей Щуров
Ростелеком

Дальневосточный филиал «Ростелекома» заработал ₽50 млн благодаря новой CRM

Менее чем за год Дальневосточный макрорегиональный филиал «Ростелеком» перешел на единую CRM-систему для работы с корпоративными и государственными заказчиками. Исполнителем работ стала компания «Совзонд-Центр». Об особенностях проекта и достигнутых результатах в интервью CNews рассказали Алексей Щуров, заместитель директора и Виталий Добжинский, ИТ-директор МРФ «Дальний Восток» компании «Ростелеком».

читать полное интервью

Три модели ИТ-аутсорсинга: что нам делать с парадигмой

В бизнесе нередко бывает так, что за множеством частных и, казалось бы, разрозненных проблемных ситуаций скрываются глубинные причины, выявление и понимание которых позволяет разом устранить все эти проблемы. Это в полной мере относится и к качеству ИТ-обслуживания, где зачастую скрытой причиной проблем является выбор неправильной для компании модели ИТ-обслуживания. На примерах хорошо видно, как это случается.

Возьмем торговую компанию со штатом в 100 человек, которую благополучно обслуживает ИТ-аутсорсер. Но благополучие это сохраняется лишь до тех пор, пока компания не начнет расти, и у нее не появятся новые ИТ-сервисы, от которых будет зависеть ее основная деятельность. Например, CRM-система, которая сразу поднимает количество запросов и инцидентов, скажем, на 10%.

Чтобы обработать их, организации придется докупить у своего поставщика ИТ-услуг полное время еще одного сотрудника, ведь другие занятые на проекте специалисты до отказа загружены работой (в этом аутсорсер кровно заинтересован). В лучшем случае заказчику предложат «половину человека», но она обойдется ему удельно дороже на 20-30%, т.к. аутсорсеру нужно будет покрыть свои затраты (на дорогу специалиста к клиенту и др.). При этом приобретенный втридорога сотрудник, благополучно закрыв все заявки по CRM, скорее всего, остальное время будет простаивать. А купить не 50–100%, а нужные ему 10% времени специалиста заказчик, по условиям договора, не может.

Юрий Овчаренко
Epam

Для цифровой трансформации нужны дирижеры

Об изменении требований к поставщикам ИТ-услуг в эпоху цифровой трансформации, о развитии в рамках одной компании разнородных центров компетенций, об отсутствии типовых решений применительно к цифровой трансформации, перспективах машинного обучения и интернета вещей в России рассказал Юрий Овчаренко, коммерческий директор компании Epam.

читать полное интервью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–11.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото photogenica.ru

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS