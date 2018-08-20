В России растет спрос на BPM

Мировой рынок BPM растет в среднем на 15% в год и приближается $8 млрд. Для крупных мировых компаний управление бизнес-процессами уже стало неотъемлемой частью бизнеса. Российский заказчик только недавно осознал все преимущества BPM и сегодня пытается четко определиться, где ему необходимы такие решения. По данным Global Adroit Market Research, мировой рынок BPM, объем которого по итогам 2016 г. оценивался в $6,9 млрд, в период с 2017 по 2023 гг. растет в среднем на 15,2% в год. Основная причина – переход к облачным вычислениям, которые способствуют интеграции бизнес-приложений компаний во всем мире. Аналитики уверены, что рынок BPM будет активно развиваться в ближайшие годы в связи с растущей необходимостью повышения эффективности и управляемости бизнес-процессов.

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Крупнейшие разработчики BPMS 2018

Компания Выручка 2017, ₽тыс. Рост выручки 2017/2016, % Выручка 2016, ₽тыс.
1 Comindware 437 000 25,2% 349 000
2 Naumen 328 200 27% 258 500
3 ДоксВижн 249 890 -1,7% 254 222
4 ELMA 240 000 33,3% 180 000
5 Финансовые информационные системы (FIS)* 136 490 255,0% 38 451

CNews Analytics, 2018

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Алексей Трефилов, ELMA:
Системы BPM становятся инструментом трансформации компании

Российский рынок BPM ждет взрывной рост

Эксперты CNews Analytics подготовили первый рейтинг разработчиков и системных интеграторов, работающих в сегменте BPM. Их суммарная выручка по итогам 2017 г. составила 3,5 млрд. По сравнению с 2016 г. она увеличилась на 44%. В числе основных трендов российского рынка BPM – low-code, искусственный интеллект, гибкие решения, позволяющие автоматизировать сквозные бизнес-процессы, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами организации.

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Cергей Нелюбин
ASE

Как быстро решить проблему с помощью BPM

Традиционные HR-системы, используемые в организации, как правило, решают задачи связанные с учетом. Эти системы прекрасно справляются с задачами хранения данных, но поскольку процессы их создания, как правило, уникальны, для оптимизации требуются специально настроенные алгоритмы взаимодействия работников. О том, как внедрение BPM позволило провести реорганизацию HR-процессов в крупном холдинге, в интервью CNews рассказал Cергей Нелюбин, начальник отдела моделирования и совершенствования системы управления процессами группы компаний АСЭ.

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Алексей Трефилов
ELMA

Будущее BPM в роботизации рутинных операций

О BPM-системах в России говорят достаточно давно, однако реальный интерес к таким решениям начал проявляться только в последние годы. Сегодня этот сегмент российского ИТ-рынка показывает почти двузначные темпы роста, и его емкость такова, что места хватит всем желающим. О том, как BPM пробивали себе дорогу к сердцам руководителей бизнеса и какого эффекта можно достичь с помощью процессного управления, в интервью CNews рассказал Алексей Трефилов, директор компании ELMA.

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