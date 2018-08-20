В России растет спрос на BPM
Мировой рынок BPM растет в среднем на 15% в год и приближается $8 млрд. Для крупных мировых компаний управление бизнес-процессами уже стало неотъемлемой частью бизнеса. Российский заказчик только недавно осознал все преимущества BPM и сегодня пытается четко определиться, где ему необходимы такие решения. По данным Global Adroit Market Research, мировой рынок BPM, объем которого по итогам 2016 г. оценивался в $6,9 млрд, в период с 2017 по 2023 гг. растет в среднем на 15,2% в год. Основная причина – переход к облачным вычислениям, которые способствуют интеграции бизнес-приложений компаний во всем мире. Аналитики уверены, что рынок BPM будет активно развиваться в ближайшие годы в связи с растущей необходимостью повышения эффективности и управляемости бизнес-процессов.Подробнее