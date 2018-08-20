Рынок BPM 2018

Мировой рынок BPM, объем которого по итогам 2016 г. оценивался в $6,9 млрд, в период с 2017 по 2023 гг. растет в среднем на 15,2% в год. Последнее исследование российского рынка BPM датируется 2014 г. – тогда его объем оценивался примерно в 0,2% от мирового. Сегодня он бурно развивается – BPM начали рассматривать как серьезный инструмент автоматизации, имеющий не только широкие возможности, но и ограничения. Эксперты CNews Analytics не смогли обойти своим вниманием столь активно развивающуюся отрасль и в 2018 г. впервые подготовили рейтинг работающих в ней компаний. Суммарная выручка 9 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2017 г. составила ₽1,47 млрд, а участников второго, пока немногочисленного, рейтинга интеграторов, внедряющих BPM у заказчиков, – ₽1,7 млрд.

30.11.2018