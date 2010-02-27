Телеком 2016

В 2015 г. российский телеком-рынок вырос не более чем на 2% в рублях. В долларах он продолжил падение и откатился на уровень 2005 г. – доля российского телекома на мировом рынке сократилась с 2,3% в 2014 г. до 1,48% в 2015 г. Среди основных направлений развития телекоммуникационного рынка на ближайшие годы эксперты называют интеграцию ИТ-сервисов и операторских продуктов. Наряду с голосовыми услугами и услугами передачи данных, операторы будут активно развивать интернет вещей и аналитику больших данных. Продолжится курс на улучшение клиентского обслуживания при помощи CRM и путем вывода на рынок новых инновационных продуктов. Все более актуальным становится использование облачных технологий как способа оптимизации затрат.

29.11.2016