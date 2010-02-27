Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет

Телекоммуникационный рынок – один из наиболее высококонкурентных и высокотехнологичных рынков в России. В каком состоянии он находится в текущий кризисный период? Как оценивают этот рынок аналитические компании, какова его структура и динамика. Каковы количественные и качественные прогнозы развития данного рынка?

Аналитики сходятся в том, что в 2015 г. в рублях российский рынок телекоммуникаций вырос не более чем на 2%, однако, если посмотреть на данные разных аналитических агентств, то оценки его объема могут отличаться на десятки процентов. Поэтому, прежде, чем говорить о количественных оценках роста, кратко остановимся на том, что ведущие аналитические агентства относят к телекоммуникационному рынку и как его структурируют.

По данным «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка телекоммуникаций в 2015 г. достиг p1674 млрд при росте 2,1%, что несколько больше чем в 2014 г. (1,7%). Как отмечают исследователи, рост связан с увеличением доходов за ряд межоператорских услуг, оказываемых на международных направлениях и оплачиваемых в подорожавшей валюте. Поэтому, если говорить о рынке, не включая в него межоператорские услуги и услуги платного телевидения, то рост будет еще меньше.

CNews Telecom 2016: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

№ 2015 Название компании Преимущественная бизнес-модель Выручка в 2015 г. с НДС, ₽тыс. Динамика 2015/2014, %
1 МТС Сотовая связь 391 214 000 4,4%
2 Мегафон Сотовая связь 308 400 000 -0,8%
3 Ростелеком Проводная связь 297 355 000 -0,5%
4 Вымпелком Сотовая связь 278 400 000 -1,2%
5 Tele2 Сотовая связь 94 641 000 8,3%
6 Связьтранснефть Проводная связь 25 545 717 6,8%
7 Транстелеком Интернет-провайдинг, фиксированная связь 25 543 000 14,9%

CNews Analytics, 2016

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2016

№ 2015 Компания Выручка от проектов в телекоме в 2015 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2015/2014, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2015 г., %
1 Энвижн Груп 16 055 253 -1% 84%
2 Воентелеком 13 917 405 40% 100%
3 Техносерв 13 101 904 3% 25%
4 Сател 9 585 008 201% 83%
5 ITG (Inline Technologies Group) 8 884 250 7% 25%
6 Петер-Сервис 6 995 651 106% 100%
7 Ай-Теко 5 154 201 44% 18%

CNews Analytics, 2016

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Рынок ИТ в телекоме будет расти благодаря интеграции ИТ-сервисов и операторских продуктов

Выручка участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2015 г. увеличилась на 17%, что обусловлено появлением в нем компании «Воентелеком», входящей в пятерку лидеров этого рынка. Сравнение суммарной выручки компаний, принимавших участие в рейтинге в текущем и прошлом году, свидетельствует о значительно более скромных результатах – росте около 2%. Среди наиболее перспективных технологий будущего – интернет вещей и аналитика больших данных.

Суммарная выручка 30 участников ежегодного рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» по итогам 2015 г. увеличилась на 17% и достигла ₽108,9 млрд. На этот показатель существенно повлияло появление ранее не участвовавшей в рейтинге компании «Воентелеком», которая входит в пятерку крупнейших игроков данного рынка. Как пояснили CNews в компании, основным направлением ее деятельности является разработка и поставка современного оборудования и средств защиты информации, а также предоставление услуг по сервисному обслуживанию инфраструктуры информационных технологий и эксплуатационно-техническому обслуживанию линий, сооружений и оборудования связи Минобороны России.

Игорь Горьков
Петер-Сервис

Игорь Горьков: ИТ вынуждают операторов трансформировать бизнес

Рынок телекоммуникаций претерпевает серьезные изменения, и не последнюю роль в этом играют новые технологии, позволяющие оказывать новые услуги высокого качества все большему числу абонентов. В каком направлении движется прогресс, в интервью CNews рассказал генеральный директор компании «Петер-Сервис» Игорь Горьков.

На телеком-рынке идет ожесточенная борьба между «цифровыми захватчиками» и традиционными операторами. Цифровые сервисы имеют свои сильные стороны, им удалось потеснить операторов в ряде областей: например, появление мессенджеров серьезно сказалось на количестве пересылаемых смс. Но операторы прошли стадию глухой обороны и теперь значительно шире смотрят на свой бизнес и собственные возможности.

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CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России

Госкомиссия по радиочастотам обобщила данные о выделении GSM-частот, которые распределялись с 1990-х годов. На основе этой информации CNews подготовил карту распределения частот в диапазонах 900/1800 МГц по всем российским регионам.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла обобщенное решение о распределении частот в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц для технологии второго поколения сотовой связи стандарта GSM.

Эти частоты на различных условиях распределялись с начала 1990-х годов: ГКРЧ принимала решения о выделении частот в различных регионах. Теперь использование GSM-частот будет происходить на одинаковых для всех операторов условиях.

Карта распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России

Оператор МТС МТС
900МГц 1800МГц
Белгородская область 890-894, 2/935-939, 2910, 2-913, 6/955, 2-958, 6 1757,4- 1772/1852,4-1867
Брянская область 890-894, 2/935-939, 2904, 8-905, 4/949, 8-950, 4906, 8-907, 6/951, 8-952, 6909, 6-911, 2/954, 6-956, 2912, 4-913, 2/957, 4-958, 2914, 6-915/959, 6-960 1759-1773,6/1854- 1868,6
Владимирская область 890-894, 6/935-939, 6904-908, 2/949-953, 2 1757, 6-1772, 2/1852, 6-1867, 2
Воронежская область 890-895, 8/935-940, 8905, 4-906/950, 4-951911, 4-912, 6/956, 4-957, 6914, 6-915/959, 6-960 1763-1777, 6/1858-1872, 6

CNews Analytics, 2016

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Павел Растопшин
Maykor

Павел Растопшин: Операторы связи трансформируются в провайдеров услуг широкого спектра

Как в текущей экономической ситуации чувствует себя сегмент ИТ-аутсорсинга, какие изменения ожидают рынок с точки зрения ИТ-услуг для телеком-сектора, а также о продолжении сотрудничества с «Почтой России» и совместном масштабном проекте с «Ростелекомом» в интервью СNews рассказал Павел Растопшин, исполнительный вице-президент по продажам и операционной деятельности компании Maykor.

После сложного 2014 года ситуация выправилась. Говорить о наращивании ИТ-бюджетов в телекоме пока не приходится, но заказчики не отказываются от ключевых ИТ-проектов. Сейчас они заняты поиском путей снижения их стоимости, как за счет импортозамещающих решений, так и за счет более глубокого анализа ценообразования поставщиков ИТ-услуг и стоимости владения ИТ-инфраструктурой. Это держит поставщиков услуг, и нас в том числе, в тонусе. Чтобы соответствовать требованиям заказчиков как по цене, так и по качеству, мы оптимизируем бизнес-процессы в логистике и управлении поставками в отработке заявок и вспомогательных функциях. Недавно мы перешли на конкурентные закупки, что, как мы ожидаем, положительно повлияет на стоимость наших услуг.

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Источник фото photogenica.ru

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