Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет
Телекоммуникационный рынок – один из наиболее высококонкурентных и высокотехнологичных рынков в России. В каком состоянии он находится в текущий кризисный период? Как оценивают этот рынок аналитические компании, какова его структура и динамика. Каковы количественные и качественные прогнозы развития данного рынка?
Аналитики сходятся в том, что в 2015 г. в рублях российский рынок телекоммуникаций вырос не более чем на 2%, однако, если посмотреть на данные разных аналитических агентств, то оценки его объема могут отличаться на десятки процентов. Поэтому, прежде, чем говорить о количественных оценках роста, кратко остановимся на том, что ведущие аналитические агентства относят к телекоммуникационному рынку и как его структурируют.
По данным «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка телекоммуникаций в 2015 г. достиг p1674 млрд при росте 2,1%, что несколько больше чем в 2014 г. (1,7%). Как отмечают исследователи, рост связан с увеличением доходов за ряд межоператорских услуг, оказываемых на международных направлениях и оплачиваемых в подорожавшей валюте. Поэтому, если говорить о рынке, не включая в него межоператорские услуги и услуги платного телевидения, то рост будет еще меньше.