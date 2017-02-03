Бум мобильных приложений откладывается
Российский рынок мобильности достиг той точки, когда низкое качество разработки мешает бизнесу развиваться. 2016 стал годом работы над ошибками и оптимизации уже готовых решений. Компании наращивают внутренние компетенций и ищут новые сферы применения мобильных приложений, при этом основным заказчиком становится госсектор.
Мобильная отрасль в России продолжает развиваться. Согласно исследованию IDC в 2016 г. почти треть всех расходов на российском ИТ-рынке пришлась на мобильные устройства. В этот же год поставка смартфонов в Россию выросла на 16%, и большая часть устройств должна попасть к конечным пользователям в первой половине 2017 г.
Параллельно со стороны государства предпринимаются значительные шаги по улучшению инфраструктуры мобильной связи. «В 2017 году мы выходим на новый политический уровень осмысления того, как будет развиваться рынок мобильной связи, что мы развиваем связь не просто для того, чтобы люди были подключены, а для того, чтобы она послужила инфраструктурной основой создания в стране цифровой экономики», – сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на круглом столе Международной ассоциации мобильных операторов (GSMA).