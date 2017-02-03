Бум мобильных приложений откладывается

Российский рынок мобильности достиг той точки, когда низкое качество разработки мешает бизнесу развиваться. 2016 стал годом работы над ошибками и оптимизации уже готовых решений. Компании наращивают внутренние компетенций и ищут новые сферы применения мобильных приложений, при этом основным заказчиком становится госсектор.

Мобильная отрасль в России продолжает развиваться. Согласно исследованию IDC в 2016 г. почти треть всех расходов на российском ИТ-рынке пришлась на мобильные устройства. В этот же год поставка смартфонов в Россию выросла на 16%, и большая часть устройств должна попасть к конечным пользователям в первой половине 2017 г.

Параллельно со стороны государства предпринимаются значительные шаги по улучшению инфраструктуры мобильной связи. «В 2017 году мы выходим на новый политический уровень осмысления того, как будет развиваться рынок мобильной связи, что мы развиваем связь не просто для того, чтобы люди были подключены, а для того, чтобы она послужила инфраструктурной основой создания в стране цифровой экономики», – сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на круглом столе Международной ассоциации мобильных операторов (GSMA).

CNewsMobile: Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016

№ 2016 Название организации Выручка от разработки мобильных приложений для бизнеса и госсектора в 2016 г., включая НДС, ₽тыс. Рост выручки 2016/2015 Доля выручки от разработки мобильных приложений в общем обороте, 2016 г.
1 CDC 976 500 50,2% 74,9%
2 Redmadrobot 323 455 71% 93%
3 Инфошелл * 223 780 153,3% 45%
4 Agima.mobile 206 297 99,2% 100%
5 R-Style Softlab 144 000 410,9% н/д

CNews Analytics, 2017

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Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились

Для мобильных разработчиков 2016 г. стал более удачным, чем предыдущий. За год динамика роста ускорилась в 2,5 раза. Главными локомотивами рынка по-прежнему остаются топ-10 рейтинга, однако качественные изменения коснулись всех участников.

По итогам 2016 г. совокупная выручка участников рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур» выросла на 68% и составила p3,98 млрд (p2,36 млрд по итогам 2016 г.). Темпы роста значительно превышают показатели 2015 г., когда рост составил 27% по отношению к 2014 г.

Хусейн Аз-зари
CDC

Хусейн Аз-зари: Интерес бизнеса к российскому рынку мобильной разработки растет

Лидеры рынка всегда ясно видят не только собственные цели, но и тенденции рынка. Какие технологические тренды играют решающую роль в сфере мобильной разработке и к чему они приведут, чем характеризуется поведение разработчиков и их клиентов, и чего следует ожидать завтра, в интервью CNews рассказывает президент группы компаний «СиДиСи» (CDC) Хусейн Аз-зари.

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