|Показатель
|Значение, не менее
|Количество услуг в электронном виде, доступных для получения на региональном портале государственных услуг
|250
|Доля автоматизированных рабочих мест в аппарате правительства, органах исполнительной власти и государственных учреждениях Тульской области, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности
|80%
|Количество автоматизированных рабочих мест для работы с единой медицинской информационной системой в сети учреждений здравоохранения Тульской области, на которых оказывается техническая поддержка
|8 100
|Удовлетворенность сотрудников органов исполнительной власти и государственных учреждений работой технической поддержки
|4,5 баллов по 5-балльной шкале
|Доступность ведомственных информационных систем, используемых в органах исполнительной власти, аппарате правительства Тульской области и подведомственных учреждениях
|95%
|Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет
|80%
|Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
|70%
|Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА
|70%
|Доля услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (функций) и региональном портале государственных (муниципальных) услуг (функций)
|100%
|Общее количество услуг, оказанных в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделениях)
|2 066 829
|Количество созданных на территории Тульской области МФЦ
|34
|Количество окон в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделениях)
|396
|Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
|15 мин
|Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ
|90%