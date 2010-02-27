Как создается информационное общество в Тульской области

В 2015 г. Министерством по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области и подведомственными учреждениями «Центр информационных технологий» и МФЦ было выполнено 22 ИТ-проекта. Крупнейшими из них стали строительство Единой информационно-коммуникационной сети, завершение создания сети МФЦ, создание многофункционального миграционного центра, внедрение единой системы учета обучающихся и запуск мобильного приложения «Транспорт 71». По планам правительства области, к 2020 г. на региональном портале должна появиться информация обо всех государственных и муниципальных услугах, при этом не менее 250 из них будут оказываться в электронном виде. К широкополосному доступу в интернет будет подключено не менее 80% домохозяйств, а доля граждан, получающих госуслуги в электронном виде, достигнет 70%.

Ярослав Раков
Правительство Тульской области

Ярослав Раков: Все участники процесса должны понимать, к какому результату мы идем

Тульская область неоднократно становилась пилотным регионом при внедрении крупных федеральных информационных систем. Правительство региона также активно развивает и собственные ИТ-проекты. О том, что представляет собой ИКТ-инфраструктура региона сегодня и каковы планы по дальнейшему ее развитию в интервью CNews рассказал Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

читать полное интервью

Результаты программы «Информационное общество Тульской области» к 2020 г.

Показатель Значение, не менее
Количество услуг в электронном виде, доступных для получения на региональном портале государственных услуг 250
Доля автоматизированных рабочих мест в аппарате правительства, органах исполнительной власти и государственных учреждениях Тульской области, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности 80%
Количество автоматизированных рабочих мест для работы с единой медицинской информационной системой в сети учреждений здравоохранения Тульской области, на которых оказывается техническая поддержка 8 100
Удовлетворенность сотрудников органов исполнительной власти и государственных учреждений работой технической поддержки 4,5 баллов по 5-балльной шкале
Доступность ведомственных информационных систем, используемых в органах исполнительной власти, аппарате правительства Тульской области и подведомственных учреждениях 95%
Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети интернет 80%
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 70%
Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА 70%
Доля услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (функций) и региональном портале государственных (муниципальных) услуг (функций) 100%
Общее количество услуг, оказанных в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделениях) 2 066 829
Количество созданных на территории Тульской области МФЦ 34
Количество окон в МФЦ (в том числе в территориально обособленных структурных подразделениях) 396
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг 15 мин
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ 90%

Источник: Правительство Тульской области, 2016

Подробнее
Алексей Сорокин
СофтЭксперт

Алексей Сорокин: Российская платформа «1С:Предприятие» является эффективным инструментом для разработки программного обеспечения

Российская платформа «1С:Предприятие» является эффективным инструментом разработки программного обеспечения, необходимого государственным ведомствам и учреждениям.

читать полное интервью

Как создавалась региональная система электронного правительства Тульской области

По заказу Центра информационных технологий (ЦИТ) Тульской области компания «Форс» разработала и внедрила инструменты, обеспечивающие технологическую инфраструктуру оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Сегодня на портале автоматизировано получение более 150 и оказано более 200 тыс. государственных услуг.

Партнерство «Форс» с ЦИТ Тульской области началось в 2013 г., когда компания внедрила в регионе собственное типовое решение для создания регионального сегмента электронного правительства (РСЭП). Оно было доработано с учетом специфики стоявших в данном проекте задач и особых требований по функциональности и масштабируемости. Развитие системы с постепенным наращиванием функционала продолжается и сегодня. Необходимо отметить, что она находится в собственности у заказчика, а не приобретена им на условиях аренды.

Одной из важнейших задач, поставленных заказчиком перед исполнителем, было создание единой автоматизированной системы приема, регистрации и выдачи необходимых документов организациям и гражданам при предоставлении государственных и муниципальных услуг. При этом должны были быть обеспечены комфортные условия доступа к государственным услугам в режиме одного окна. Во-вторых, следовало свести к минимуму бумажный документооборот. И в-третьих, повысить эффективность оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам.

Подробнее

Олег Исайкин
ИРТех

Олег Исайкин: Успех ИТ-проекта обеспечивается правильным выбором информационных систем и качественным их внедрением

Сотрудничество компании «ИРТех» с правительством Тульской области началось много лет назад и продолжается до сих пор. Сегодня в регионе создана комплексная система автоматизации сферы образования, которая объединила все учреждения, работающие в этой области – детские сады, школы, средние профессиональные и дополнительные учебные заведения. О том, как развивался проект в интервью CNews рассказал Олег Исайкин, генеральный директор компании «ИРТех».

читать полное интервью

Татьяна Некрасова
Социнформтех

Татьяна Некрасова: ИТ могут обеспечить рост благосостояния граждан при снижении государственного финансирования

Внедрение информационных систем и создание единого хранилища данных о гражданах, имеющих право на получение социальной помощи от государства, поможет добиться повышения уровня их жизни при уменьшении государственного финансирования, рассказала в интервью CNews Татьяна Некрасова, директор компании «Социнформтех».

читать полное интервью

Алексей Сорокин
СофтЭксперт

Алексей Сорокин: Тульская область – один из первых регионов, где все органы исполнительной власти стали работать в единой системе электронного документооборота

Сегодня в системе электронного документооборота Тульской области работает около 3000 человек, а число бумажных документов сведено к минимуму. О том, как были организованы работы, в интервью CNews рассказали Алексей Сорокин, генеральный директор, и Елена Тарасова, руководитель проектов отдела продаж и внедрения систем электронного документооборота компании «СофтЭксперт».

читать полное интервью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–11.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS