Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность
Хотя в банковской отрасли наметились первые тенденции к оздоровлению, траты на ИТ носят кризисный характер: финансовые организации оптимизируют траты на инфраструктуру за счет облаков и аутсорсинга, а также инвестируют в клиентские и аналитические решения, чтобы сохранить доходность. Стимулом к расширению ИТ-бюджетов станет введение новой банковской отчетности. Представители прочих сегментов финансового рынка в планах информатизации пока пассивны. И если микрокредитные организации хотя бы задумываются о возможностях аналитики в сфере оценки рисков, то страховые компании до сих пор живут бумажной эре.
В 2014 г. российская финансовая отрасль пережила локальный кризис, и в силу сложной экономической обстановки на ее восстановление потребуется несколько лет. В 2015 г. количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось с 834 до 733. В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил продолжение: на 1 августа число банковский организаций в России сократилось до 669.