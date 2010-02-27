Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность

Хотя в банковской отрасли наметились первые тенденции к оздоровлению, траты на ИТ носят кризисный характер: финансовые организации оптимизируют траты на инфраструктуру за счет облаков и аутсорсинга, а также инвестируют в клиентские и аналитические решения, чтобы сохранить доходность. Стимулом к расширению ИТ-бюджетов станет введение новой банковской отчетности. Представители прочих сегментов финансового рынка в планах информатизации пока пассивны. И если микрокредитные организации хотя бы задумываются о возможностях аналитики в сфере оценки рисков, то страховые компании до сих пор живут бумажной эре.

В 2014 г. российская финансовая отрасль пережила локальный кризис, и в силу сложной экономической обстановки на ее восстановление потребуется несколько лет. В 2015 г. количество кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось с 834 до 733. В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил продолжение: на 1 августа число банковский организаций в России сократилось до 669.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для банков 2016

# 2015 # 2014 Название компании Выручка от проектов в финсекторе в 2015 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки 2015/2014, в %
1 3 Сбербанк-Технологии 15 200 000 47%
2 1 ЦФТ 14 597 636 4%
3 2 ITG (INLINE Technologies Group) 11 727 210 7%
4 5 Техносерв 10 719 740 14%
5 7 Ай-Теко 7 972 578 -10%

CNews Analytics, 2016

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Вадим Калухов
Банк России

Банк России, курс на инновации – какие изменения ожидают банковский сектор

Директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов рассказал CNews, почему в обозримом будущем будет закрыто большинство отделений банков, о моде на открытые API, о развитии технологий удаленной идентификации и о том, смогут ли финтех-стартапы составить конкуренцию банковскому бизнесу.

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Сергей Меднов
банк «Открытие»

Появление «убера» в банковской сфере маловероятно

На повестке дня у крупного бизнеса – цифровая трансформация, работа с большими данными и использование последних достижений науки ради получения прибыли.

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Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки

Динамика расходов финансовых организаций по различным статьям ИТ в 2015 г. оказалась отрицательной. С одной стороны, банки активно инвестировали в создание каналов дистанционного обслуживания и информационную безопасность, с другой стороны, старались экономить на строительстве капитальной инфраструктуры, отказываясь от проектов по строительству новых дата-центров. Поскольку внедрять ПО, как правило, дешевле, чем железо, общий вектор был направлен на снижение расходов на ИТ. При этом даже в кризис 2008-2009 гг. поставки ИТ в финсектор не снижались столь значительно, свидетельствуют данные ежегодного рейтинга CNews.

Согласно исследованию, выполненному CNews Analytics, выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор за 2015 г. сократилась на 15% с ₽130,6 млрд в 2014 г. до ₽113 млрд в 2015 г. Следует отметить, что в 2014 г. был зафиксирован рост совокупных доходов участника рейтинга на уровне 15%. Это было связано с тем, что бюджеты формируются на год вперед, и только в 2015 г. финансовые организации скорректировали свои бюджеты с учетом падения курса рубля.

Команда Альфа-Банка рассказала о своей концепции цифрового банка

Один из крупнейших банков России один за другим внедряет цифровые проекты. Их цель — создание полноценного цифрового банка. Его клиенты смогут получить максимальный доступ к продуктовой линейке, а сам банк будет тратить на это минимум денег и времени. Современные технологии позволят перевести отношения из формата «клиент-заказчик» в формат единой команды. Об амбициозных планах CNews рассказали эксперты блока ИТ Альфа-Банка.

Конечно, ключевая идея, которая владеет умами, — создание цифрового банка. В связи с этим в повестке дня те технологии, которые могут обеспечить максимальную диджитализацию отрасли. Например, различные безлюдные технологии, которые позволят создавать лоукост-банки. То есть при минимальном количестве людей и затрат мы сможем обслуживать максимальное количество клиентов. Сами же клиенты смогут получать доступ к услугам банка, где бы они физически ни находились. Уже сейчас речь идет скорее о долгосрочных отношениях с клиентами. И именно эти отношения и их качество будут определять, где клиенты останутся, а откуда уйдут.

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Андрей Попов
Райффайзенбанк

Есть ли жизнь на СПО?

Растущие темпы информатизации банков ставят перед ними новые амбициозные задачи. О переходе к использованию свободного программного обеспечения, попытках ухода от крупных корпоративных информационных систем, позволяющих снизить издержки...

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Екатерина Постоюк
R-Style Softlab

Екатерина Постоюк: Чтобы успевать за ЦБ, приходится дробить ИТ-проекты

О том, как инициативы ЦБ стимулируют развитие рынка ИТ в банковском секторе, в чем особенности построения системы сдачи обязательной отчетности и как сделать так, чтобы внедренное решение не потеряло своей актуальности сразу после завершения проекта, в интервью CNews рассказала Екатерина Постоюк, директор по проектной деятельности Департамента аналитических систем R-Style Softlab.

В 2015 году более 90 финансовых организаций потеряли лицензии. Какие-то были санированы или проданы другим банкам, часть просто закрылась. То есть рынок, с одной стороны, сократился. Но с другой стороны, некоторые кредитные учреждения укрупнились за счет объединения или покупки, и освободившееся место заняли другие, более крупные банки. Естественно, ряд кредитных организаций при таких изменениях расширили сферу своего присутствия, как следствие, у них появились новые задачи.

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Павел Тулубьев
Почта Банк

Какие технологии помогут Почта Банку выйти в лидеры: интервью с вице-президентом Павлом Тулубьевым

Почта Банк ставит перед собой амбициозную цель – к 2023 г. войти в число крупнейших розничных банков страны.

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Как чистые данные от HFLabs помогли «ВТБ Страхованию» зарабатывать больше

В компанию «ВТБ Страхование» пришла беда откуда не ждали — бизнес начала душить собственная информационная архитектура. Данные о клиентах компании традиционно держали в четырех несвязанных базах. Пока клиентов было немного, маркетологи и продажники кое-как справлялись. Но компания активно росла, и дело шло к коллапсу: данные о клиентах безнадежно устаревали к моменту маркетинговой активности, эффективность рекламных каналов оценить не получалось. Чтобы спасти ситуацию, «ВТБ Страхование» решилось на кардинальную модернизацию и внедрило систему, которая формировала единый клиентский профиль, что помогло увеличить базу клиентов в девять раз.

Чтобы спасти ситуацию, «ВТБ Страхование» решилось на кардинальную модернизацию и внедрило систему, которая формировала единый клиентский профиль, что помогло увеличить базу клиентов в девять раз. Первый этап внедрения «Единого клиента» занял около трёх месяцев. В HFLabs собрали более 3 млн записей о клиентах из четырёх существующих баз, загрузили их в систему и очистили. Во время работы «Единого клиента» базы не могли простаивать. Поэтому интеграция текущих систем с «Единым клиентом» проводилась параллельно с их обычной работой. Это непросто, но в HFLabs справились.

В компании «ВТБ Страхование» выбрали систему «Единый клиент» от HFLabs. Она приводит в порядок клиентские данные: исправляет ошибки в именах, телефонах и адресах, проверяет паспортные данные по базе ФМС, восстанавливает реквизиты компаний по ЕГРЮЛ, определяет мошенников и обманщиков. «Единый клиент» находит дубли среди клиентских карточек по 50 правилам: объединяет одинаковые карточки, дополняет различные, устраняет конфликтные. Система строит эталонную «золотую карточку»: её используют и в отделах продаж, и в контакт-центре.

Владимир Арлазаров
Smart Engines

Владимир Арлазаров: Технологии распознавания – ключ к самообслуживанию в финансовой сфере

Система распознавания документов с помощью мобильных устройств, разработанная стартовавшей в прошлом году компанией Smart Engines, становится все более популярной как в России, так и за ее пределами. В ближайших планах – создание решений, которые позволят получать банковские и страховые услуги без посещения офисов, рассказал CNews Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

За прошедший год у нас появились первые серьезные внедрения. Ключевым для нас клиентом стал банк «Тинькофф», который внедрил практически все наши технологии и помог наметить вектор дальнейшего развития. Наши продукты работают в Бинбанке, Совкомбанке и СКБ «Контур». В стадии обсуждения проекты еще с несколькими банками из Топ-30.

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Александр Гольцов
АМТ-Груп

Банки не любят риски ни при выдаче денег, ни при модернизации ИТ-систем

Традиционный, и на самом деле вполне оправданный, консерватизм мышления заставляет банкиров осторожнее относиться к вопросам импортозамещения и аутсорсинга, уделять более пристальное внимание стабильности работы ИТ-систем и противостоянию киберугрозам, констатирует генеральный директор «АМТ-Груп» Александр Гольцов. По его словам, ИТ в финсекторе будут развиваться в сторону обеспечения гарантированного качества работы на уровне приложений, создания операционных центров безопасности (SoC) и использования средств аналитики для предотвращения таргетированных атак.

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Станислав Шилов
BSS

ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

Современный банк все больше становится похож на технологическую компанию. Системы ДБО, которые еще недавно использовали лишь крупные инновационные банки, сегодня становятся полноценным каналом продаж и средством сокращения издержек для всех участников финансового рынка. Фактически банк реализует в дистанционных каналах маркетплейс, открытый для сторонних решений, позволяющих создавать дополнительную ценность для клиентов банка и генерировать дополнительный доход, уверен Станислав Шилов, заместитель директора департамента продуктов и услуг компании BSS.

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Инфраструктура банка: менять нельзя, поддерживать

Когда стоимость простоя критичных систем исчисляется миллионами долларов, забота об ИТ-инфраструктуре становится такой же полезной привычкой, как овсянка по утрам. Чтобы обеспечить надежную работу систем, банки либо покупают новое оборудование взамен устаревшего, либо заказывают услуги сопровождения на старое у сервисной компании. Второй вариант привлекает возможностью экономии ИТ-бюджета, но требует грамотного выбора партнера.

С такой дилеммой столкнулся один из банков клиентов «Хост», который входит в рейтинг ТОП-100 по активам. EMC прекратила поддержку систем хранения данных EMC Clariion CX3 и EMC Clariion CX4, которые в числе прочих использовал банк.

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Источник фото photogenica.ru

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