Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок
Аналитика уверенно выходит за рамки традиционных BI-решений – расширяется круг задач, меняются запросы пользователей, появляются новые технологии. Рынок аналитики растет не только в финансовом выражении, компании осваивают новые сегменты, внедряют современные технологии.
В конце 2017 г. Gartner опубликовала очередной прогноз – топ-10 технологий, которые будут наиболее активно развиваться в 2018 г. Первые три места в этом списке занимают искусственный интеллект, аналитика и «умные приложения», «умные вещи». Текущая ситуация подтверждает прогнозы – сейчас уже невозможно говорить об аналитике в отрыве от новых инструментов и технологий, от искусственного интеллекта или интернета вещей.
Именно новые технологии стали одним из драйверов роста российского рынка аналитики данных. Цифровая реальность и диджитализация бизнеса также влияют на рост рынка аналитики данных. Современному, цифровому бизнесу важна скорость принятия решений, быстрота реакции на изменения.