Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок

Аналитика уверенно выходит за рамки традиционных BI-решений – расширяется круг задач, меняются запросы пользователей, появляются новые технологии. Рынок аналитики растет не только в финансовом выражении, компании осваивают новые сегменты, внедряют современные технологии.

В конце 2017 г. Gartner опубликовала очередной прогноз – топ-10 технологий, которые будут наиболее активно развиваться в 2018 г. Первые три места в этом списке занимают искусственный интеллект, аналитика и «умные приложения», «умные вещи». Текущая ситуация подтверждает прогнозы – сейчас уже невозможно говорить об аналитике в отрыве от новых инструментов и технологий, от искусственного интеллекта или интернета вещей.

Именно новые технологии стали одним из драйверов роста российского рынка аналитики данных. Цифровая реальность и диджитализация бизнеса также влияют на рост рынка аналитики данных. Современному, цифровому бизнесу важна скорость принятия решений, быстрота реакции на изменения.

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2017

2 017 Название организации Выручка по проектам аналитики данных в 2017 г., включая НДС, ₽тыс. Рост 2017/2016
1 GlowByte Consulting 2 193 917 51,3%
2 Softline 1 930 629 16,2%
3 Техносерв 1 525 497 н/д
4 Крок 1 377 945 5,3%
5 САПРАН Групп* 905 906 59,4%
6 АйТеко (1) 513 480 103,7%
7 БАРС Груп 386 256 16,3%

CNews Analytics, 2018

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Денис Левченко
X5 Retail Group

Будущее ритейла связано с большими данными

Большие данные и аналитика становятся драйвером роста во многих сферах бизнеса. Но именно в ритейле, где собирается огромное количество данных о клиентах и продажах, всевозможная аналитика приносит самый ощутимый эффект. О том, что можно делать с большими данными в ритейле, как использовать видеоаналитику и когда искусственный интеллект начнет приносить реальную пользу, в интервью CNews рассказал Денис Левченко, начальник управления инноваций X5 Retail Group

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Стивен Бробст
Teradata

Большие данные и искусственный интеллект смогут заменить футбольных тренеров

О том, как технологии меняют спортивную индустрию, какие данные можно собирать в ходе спортивных игр и какие инструменты использовать для их обработки, и сможет ли искусственный интеллект влиять на ход спортивных состязаний, рассказывает в интервью CNews Стивен Бробст, главный технический директор компании Teradata.

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Алексей Коняев
SAS

Как клиентская аналитика в банках решает проблемы фрода

Цифровое мошенничество становится серьезной проблемой для финансовых организаций. Но благодаря накапливаемым данным о клиентах и возможностям современных интеллектуальных алгоритмов, банки используют антифрод-системы, способные до мелочей понять каждого клиента, оценить его благонадежность, а также, управлять его ожиданиями. О проблеме фрода и работе кросс-канальных антифрод-решений рассказывает Алексей Коняев, руководитель направления противодействия мошенничеству компании SAS Россия/СНГ.

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Стив Мёрфи
Informatica

Россия – идеальное место для развития искусственного интеллекта

О том, что такое цифровая трансформация, как управлять данными и на каком этапе подключать к этому процессу искусственный интеллект, а также о том, почему именно в России наблюдается огромный потенциал для развития подобных технологий, рассказа в интервью CNews Стив Мёрфи, старший вице-президент и генеральный директор Informatica в регионе EMEA и Латинской Америки.

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Елена Новикова
Polymedia

Бизнес хочет решать задачи аналитики без привлечения ИТ

О трендах современной бизнес-аналитики, ее консьюмеризации и демократизации, новых запросах клиентов и новых BI-инструментах, о перспективах интернета вещей и подготовке специалистов по работе с данными рассказала в интервью CNews Елена Новикова, основатель и генеральный директор компании Polymedia, основатель компании Visiology.

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Алексей Цырюльников
Юнидата

Современные пользователи хотят знать свои данные

О том, как в крупных компаниях меняется отношение к данным, чего хотят пользователи и как построить функциональную, но не требовательную к ресурсам платформу для управления корпоративными данными, рассказывает Алексей Цырюльников, главный архитектор, компания «Юнидата».

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