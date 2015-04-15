Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются
Мировой ИТ-рынок сократился примерно на 3% до $2 млрд в 2015 г. по сравнению с 2014 г., таковы оценки Gartner. По данным агентства, в прошлом году мировой ИКТ-рынок продемонстрировал рекордное падение – на 5,4% – за все время мониторинга его объема аналитиками Gartner – и составил $3,51 млрд.
В российской ИТ-отрасли ситуация ухудшается двузначными темпами: ее объем сократился на 40% в долларовом выражении, посчитали в IDC в марте 2016 г. «Динамика ИТ-расходов в России исторически повторяет динамику цен на нефть. К сожалению, 2015 год не стал исключением, и по его итогам мы наблюдаем рекордное сокращение рынка в денежном выражении», – заявил в декабре 2015 г. Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ. Падение сегмента информационных технологий московского ИКТ-рынка составило 21,6%, а итоговый объем выручки – p192,4 млрд, по оценке Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.