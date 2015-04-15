Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются

Мировой ИТ-рынок сократился примерно на 3% до $2 млрд в 2015 г. по сравнению с 2014 г., таковы оценки Gartner. По данным агентства, в прошлом году мировой ИКТ-рынок продемонстрировал рекордное падение – на 5,4% – за все время мониторинга его объема аналитиками Gartner – и составил $3,51 млрд.

В российской ИТ-отрасли ситуация ухудшается двузначными темпами: ее объем сократился на 40% в долларовом выражении, посчитали в IDC в марте 2016 г. «Динамика ИТ-расходов в России исторически повторяет динамику цен на нефть. К сожалению, 2015 год не стал исключением, и по его итогам мы наблюдаем рекордное сокращение рынка в денежном выражении», – заявил в декабре 2015 г. Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ. Падение сегмента информационных технологий московского ИКТ-рынка составило 21,6%, а итоговый объем выручки – p192,4 млрд, по оценке Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2015

№ 2015 Название компании Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, pтыс. Совокупная выручка компании в 2014 г., c НДС, pтыс. Рост выручки 2015/2014
1 НКК 140 914 904 136 200 698 3,5%
2 Ланит 102 794 267 91 372 682 12,5%
3 Газпром Автоматизация** 60 675 952 59 635 059 1,7%
4 Техносерв 51 786 182 45 153 787 14,7%
5 Softline 47 533 036 38 009 542 25,1%

CNews Analytics, 2016

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CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2015

Название компании Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, pтыс. Рост выручки 2015/2014
1 РТ-Информ(1) 2 000 000 672,8%
2 Амтел-Сервис 2 430 263 391,8%
3 Айти Линк 616 361 314,1%
4 STG 831 874 313,7%
5 Тимлис-технолоджи 801 643 124,9%

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Точки роста: облака, конвергенция, флеш-память

Не все сегменты ИТ-рынка меняются одинаково, всегда есть авангард. Для 2015 г., и с высокой долей вероятности для 2016 г., ими стали конвергентные решения и флеш-память для систем хранения данных (СХД), а также решения для облачных дата-центров. Эти сегменты растут на фоне существенного падения мирового и российского рынков ИТ-инфраструктуры, который включает сегменты серверов, СХД и коммутаторы Ethernet.

По данным опроса 451 Research, в 2015 г. 40% предприятий планировали увеличить расходы на создание конвергентной инфраструктуры и продолжить инвестировать в ее создание в 2016 г. Спрос на флэш-технологии показал взрывной рост. По данным IDC, объем мирового рынка флэш в 2014 г. составил $11,3 млрд, а уже во втором квартале 2015 г. в регионе ЕМЕА он вырос на 101% по сравнению со вторым кварталом 2014 г. Сегодня тенденция сохраняется.

Законодательные изменения: свой-чужой

Прошедший год богат на законодательное реформирование ИКТ-отрасли. Самое важное событие – премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2016 г. государственные органы в России не могут закупать иностранное программное обеспечение. Приобрести иностранное ПО возможно только в том случае, если сопоставимое российское ПО отсутствует или по своим функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам не соответствует обоснованным требованиям заказчиков.

Сокращение бизнеса

Характерной чертой 2015–2016 гг. стала волна увольнений, как в мире, так и в России, как в госсекторе, так и в частном бизнесе. К примеру, среди глобальных корпораций о сокращениях, выражающихся в тысячах, а то и в десятках тысяч рабочих мест, заявили HP, VMware, Intel. 40 участников рейтинга CNews100 сократили штат.

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2015

№ 2015 Название компании Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2015 г., с НДС, pтыс. Доля в общем объеме выручки компании, % Включение в реестр российского ПО
1 Лаборатория Касперского*** 37 548 540 100% да
2 Luxoft*** 37 542 172 100% н/д
3 1С* 35 600 000 100% да
4 Cognitive Technologies 26 783 371 100% да
5 Сбербанк-Технологии 15 200 000 100% н/д

CNews Analytics, 2016

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Практика импортозамещения

Госсектор активно движется в сторону импортозамещения. К примеру, холдинг «Вертолеты России» заменяет иностранные аппаратные и программные решения открытыми продуктами и отечественными разработками. Согласно плану, к 2019 г. до 50% инфраструктурных компонентов и бизнес-приложений холдинга планируется перевезти на открытое ПО. Правительство Московской области приняло решение, что будет ставить Linux в качестве ОС «везде, где это возможно, исходя из тех задач, которые планируется решать на конкретных компьютерах», заявил министр госуправления, ИТ и связи столичного региона Максут Шадаев. Речь идет о компьютерах, которые используются для решения задач в прикладных системах. Кроме того, область старается везде отказаться от иностранных СУБД в пользу решений с открытым кодом.

В Челябинской области будет создан центр внедрения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) типовой информационной системы ядерного оружейного комплекса (ТИС ЯОК), в первую очередь отечественную ERP планируется установить на 70 оборонных предприятиях Челябинской области.

Прогнозы не отличаются оптимизмом

По прогнозам Gartner, в 2016 г. мировые ИКТ-расходы сократятся на 0,5% до $3,49 трлн, по сравнению с 2015 г. Если не учитывать услуги связи, то ИТ-рынок покажет большее падение, чем ИКТ-сектор в целом, – на 0,6%. Российский ИТ-рынок продолжит падение. По мнению IDC на март 2016 г., его объем по итогам года в валютном эквиваленте сократится на 13%. Не надо забывать, что еще в декабре 2015 г. то же агентство предрекало стагнацию. «В конце 2015 г. мы предполагали, что объем рынка в 2016 г. сократится незначительно, а в 2017 г. начнется его восстановление. Теперь мы ожидаем, что восстановление начнется позже и будет менее заметным», — пояснил Роберт Фариш.

CNews100: Рубеж в триллион пройден – спасибо падению рубля

Несмотря на непростой год, падение курса рубля, итоги ежегодного рейтинга CNews100 оказались лучше ожиданий – знаковый порог в p1 трлн пройден.

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2015 г., по данным ежегодного рейтинга CNews100, составила p1020,65 млрд, что на 10% выше показателя по итогам 2014 г. Как заметили руководители крупнейших отечественных ИТ-компаний, прошлый год все же оказался лучше ожиданий. Для сравнения, совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний по итогам 2014 г. увеличилась на 1,09% в рублях. Если в 2014 г. ИТ-отрасль была травмирована умеренно, то в 2015 г. ее участники научились выживать в новых условиях. В долларах падение усилилось в два раза – на 31,16% в 2015 г. по сравнению с 15,32% в 2014 г. Примерно такой динамики ожидали независимые аналитики – по их оценкам, бъем ИТ-отрасли в России в 2015 г. сократился на 40% в долларовом выражении.
Игорь Ведёхин
IBS

Сегодня компания не выживет, копируя бизнес-модель соседа

Мир технологий в очередной раз меняется, настало время меняться и бизнесу вместе с ним. О том, что сегодня происходит в отрасли, и какие приоритеты актуальны для ИТ-компаний и их заказчиков, в интервью CNews рассказывает заместитель генерального директора компании IBS, директор дивизиона «ИТ-инфраструктура» Игорь Ведёхин.

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Могут ли цифровые компании убить ИТ-бизнес?

За все время развития информационных технологий как только не пытались компании использовать их для повышения своей эффективности. Очередной виток эволюции может изменить облик современной компании не меньше, чем переход от арифмометра к компьютеру. Это – цифровая трансформация бизнеса.

Постепенно информационные технологии перестают «обслуживать» бизнес. Роль исполнителей не устраивает новое поколение ИТ-директоров– они хотят сами ставить задачи, ведя бизнес совместно с акционерами. Но одних амбиций недостаточно, как недостаточно одного умения CIO объяснять совету директоров, для чего нужна новая информационная система. Все крупные компании давно внедрили все необходимые ИТ-решения. Во многих корпорациях без них уже невозможен сам бизнес: автоматизировано все, что нужно, и поэтому простое улучшение инфраструктуры не даст заметного конкурентного преимущества.

За последние годы в мире «взлетели» бизнесы, в которых акционер не задает вопросы CIO: «Объясните, за что я плачу, и когда я начну получать прибыль от новой системы». Наоборот, сами бизнесы целиком построены на ИТ, и это изменило принципы их работы, а также связи и процессы внутри компаний. «Мир переживает цифровую трансформацию – развиваются технологии дополненной реальности, интернета вещей, трехмерной печати и так далее.

Круглый стол: Что ждет отечественный ИТ-рынок в 2016 году. Прогнозы лидеров

Топ-менеджеры и совладельцы ведущих российских ИТ-компаний считают, что этот год будет не хуже прошлого. Очередной кризис обозначил новую реальность, и технологичный бизнес к ней приспосабливается. Среди основных факторов влияния политика импортозамещения, поддержанная на уровне законодательства, сокращение финансирования, борьба за долю рынка с демпингующими международными вендорами. Технологическими тенденциями остаются облака, мобильность, аналитика, решения на базе открытого кода. ИТ-компании делают ставку на сервисы. На вопросы CNews отвечают генеральный директор «Крок» Борис Бобровников, председатель совета директоров Softline Игорь Боровиков, вице-президент, исполнительный директор «Ланит» Владимир Грибов, президент НКК Александр Н. Калинин, президент группы компаний «Техносерв» Сергей Корнеев и заместитель генерального директора по информационно-управляющим системам «Газпром автоматизация» Александр Е. Калинин.

CNews: Как вы оцениваете динамику российского ИТ-рынка в 2015 году в рублях?

Борис Бобровников (Крок): Мы ожидали, что в рублях рынок останется на уровне 2014 года, так и произошло. Очевидно, что главный фактор снижения рынка – резкое удешевление рубля, которое привело к сокращению поставок железа, на фоне которого доля услуг выросла. Далее уже включились другие факторы, также способствующие росту объемов услуг: импортозамещение, сохранение старого оборудования, переход на открытое ПО и аутсорсинговые вычислительные ресурсы.

Александр Гольцов
АМТ-ГРУП

Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис»

Генеральный директор АМТ-ГРУП Александр Гольцов рассказал CNews, как кризис повлиял на российский ИТ-рынок и обозначил приоритеты как для его участников, так и для клиентов. ИТ-компании расширяют продуктовые портфели за счет новых сервисов и вендоров. Для клиентов на первое место вышла эффективность бизнес-процессов, выбор технического решения стал вторичным.

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Андрей Дрожжин
Fortinet

Как обеспечить безопасность банка

Fortinet – один из крупнейших в мире поставщиков комплексных решений для сетевой безопасности. За последний год эта американская компания сделала заметный рывок на мировом и на российском рынке, несмотря на финансовый кризис, западные санкции и местные попытки организовать импортозамещение. О том, что нужно кредитным организациям от поставщиков ИБ, рассказал руководитель направления по работе с финансовыми структурами Андрей Дрожжин.

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Неожиданные цифры: Как подсчитать и сократить расходы на офисную печать

Среднестатистическая компания тратит на печать больше, чем кажется на первый взгляд – около 6% своей прибыли. Этот факт установлен исследованием Hewlett-Packard. Но многие ли бизнесмены понимают, сколько тратят именно они, из чего складываются расходы и как можно сократить этот процент? Ответ могут дать компании, профессионально занимающиеся аутсорсингом офисной печати, такие, как «Венета Систем».

Затраты на организацию печати можно условно поделить на две группы: явные и скрытые. Явные затраты многим хорошо известны. Перечислим их по принципу возрастания цены.

Дешевле всего обойдется решение купить печатающее устройство. Монохромный принтер формата А4 стоит «копейки» независимо от технологии печати. Цветное лазерное МФУ формата А3 обойдется значительно дороже. Но в среднем первоначальные расходы на «железо» укладываются в 1–5% от общей суммы явных затрат.

Немного больше – от 5% до 10% – компания потратит на техническое обслуживание и ремонт устройств. Если экономить на профилактике, придется оплачивать ремонт оргтехники: будут забиваться бумажной пылью шестерни, выходить из строя узлы очистки головок и т.д.

Петр Ефимов
Информзащита

Кризис – перманентное состояние отечественной экономики и не влияет на актуальность задач ИБ

Петр Ефимов, президент группы компаний «Информзащита» и генеральный директор одноименного системного интегратора, рассказал CNews, за счет чего удается развивать бизнес, даже несмотря на сложные экономические обстоятельства. Он объяснил, почему спрос на отечественные ИБ-решения не связан только с политикой импортозамещения, а также отметил, в чем заключаются сложности при внедрении российских решений.

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Алексей Забродин
INLINE Technologies

ИТ-рынок будет таким, каким его сформирует государство

О том, как изменились ИТ-потребности заказчиков и характер их взаимодействия с поставщиками решений в условиях политических и экономических ограничений, о векторе реализации процессов импортозамещения на российском рынке информационных технологий и об определяющей роли государства в его развитии рассказал Алексей Забродин, заместитель генерального директора по технической деятельности компании INLINE Technologies.

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Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок.

Модернизация контактного центра «Мосэнергосбыт» – первый этап широкомасштабной задачи создания единого контактного центра группы компаний «Интер РАО». В рамках этого проекта контактный центр «Мосэнергосбыт» был переведен на отечественную платформу Naumen Contact Center, за 4,5 месяца в г. Орел была открыта новая площадка 160 рабочих мест операторов. Проект стал победителем конкурса «Хрустальная гарнитура 2016» в номинации «Партнер по внедрению, интеграции», а сам контактный центр «Мосэнергосбыт» получил одобрение жюри в номинации «Лучший контакт-центр по обслуживанию населения в госорганах и секторе ЖКХ».

«Мосэнергосбыт» является крупнейшей среди 8 энергосбытовых компаний, входящих в группу «Интер РАО». Контактный центр «Мосэнергосбыт» отличался наибольшей зрелостью и лучшим технологическим оснащением. Поэтому, когда в 2014 г. встал вопрос о внедрении единых стандартов обслуживания для всех сбытовых компаний, единый контактный центр «Интер РАО» было решено строить на базе «Мосэнергосбыт». Но для исполнения этого решения требовалась более мощная и совершенная технологическая основа. Кроме того, речь шла о существенном увеличении штата контактного центра, новую площадку которого предстояло перенести из Москвы в другой регион.

Максим Калинкин
Гран

Речевые технологии радикально изменят ландшафт рынка call-центров

Российские решения для контакт-центров не только не уступают, но часто и превосходят западные аналоги, уверен Максим Калинкин, генеральный директор контакт-центра «Гран». Будущее этого рынка – за развитием речевых технологий. В то же время многие решения, которые сегодня предлагают крупные вендоры и интеграторы, – всего лишь дань моде. Они не способны принести заказчикам значительную выгоду.

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IaaS в ритейле: опыт сети магазинов Hamleys

Сегодня ритейл как отрасль — основной потребитель облачных решений в модели IaaS. И эта тенденция затрагивает не только маленькие, средние, большие, но и крупнейшие торговые сети и магазины.

«Мир Hamleys» — это один из крупнейших магазинов детских игрушек в России, который расположился на территории в два этажа общей площадью 6750 кв. м., в Центральном Детском магазине на Лубянке. Глава совета директоров группы компаний Ideas4retail Евгений Бутман поделился: «Мир Hamleys» получился именно таким, каким его задумали: современным, театрализованным, развлекающим и увлекающим магазином, не имеющим аналогов».

География деятельности группы компаний Ideas4retail весьма обширная. Магазины узнаваемых брендов расположены в различных городах России, насчитывая в общей сложности около 80 торговых точек. Каждый магазин — это удаленная площадка, подключенная к высоконадежной виртуальной инфраструктуре, где клиент по понятным причинам требует предоставления качественной и оперативной поддержки с обеспечением надежности и отказоустойчивости IaaS-площадки.

Благодаря имеющимся возможностям виртуализации и облачных решений, крупный ритейлер может совершенно спокойно позволить себе перенос в облако абсолютно любых сервисов. Пример тому — полностью виртуализированная инфраструктура Hamleys. В ее состав входят все необходимые для ведения бизнеса инструменты, ниже представлены наиболее значимые из них.

Михаил Косилов
RRC

Продажа части бизнеса позволит нам развить новое направление

В условиях девальвации рубля сложнее многих приходится компаниям, торгующим ИТ-оборудованием. Как идут дела у крупного дистрибутора RRC, к чему приведет продажа прибыльного восточноевропейского бизнеса и зачем нужен контракт с Microsoft, рассказывает главный операционный директор RRC Михаил Косилов.

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Сергей Корнеев
Техносерв

Рынком востребованы ИТ-услуги, способные оказать существенное влияние на развитие бизнеса

В непростых условиях прошедшего года группа компаний «Техносерв» показала рост почти на 15% и перешагнула рубеж в ₽50 млрд. Уверенную позицию на рынке занимают только те компании, которые умеют вовремя менять стратегию развития, диверсифицируют портфель заказчиков, знают их бизнес, имеют устойчивую финансовую позицию, говорит Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».

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Иван Котов
СКАУТ

Система управления транспортом должна превратиться в систему поддержки принятия решений

Российский рынок TMS и М2М-телематики переживает сложные времена. Подобные проекты не входят в число приоритетных в непростых экономических условиях, заказчики тщательно просчитывают их эффективность и на сегодняшний день отдают предпочтение системам, которые позволяют в короткий срок сократить расходы на топливо и повысить дисциплину.

Иван Котов: Если говорить о рынке в целом, то он пусть и лишен прежней динамики роста, но все же развивается. По крайне мере, наша группа компаний продолжает увеличивать свои обороты.

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Владимир Рахтеенко
CUSTIS

Кризис заставляет компании заниматься развитием

Многим российским поставщикам приходится болезненно перестраиваться под новые экономические реалии, требования законодательства и изменившиеся запросы клиентов.

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Алексей Фролов
АДВ Консалтинг

Главные тренды рынка – SDN и интернет вещей

О том, как «АДВ Консалтинг» строит свою стратегию сегодня, для чего нужно вкладываться в высокие технологии и какие тренды будут актуальны завтра, в интервью CNews рассказал директор компании Алексей Фролов.

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«Умное устройство» HugOne обеспечит здоровый сон для всей семьи

HugOne – это набор устройств, которые тщательно контролируют температуру, влажность и качество воздуха, помогая в создании лучших условий для полноценного здорового сна. Управление ими осуществляется с помощью мобильного приложения, которое предоставляет возможность конфигурировать их, привязывать к членам семьи, отслеживать статистику сна для каждого из них и отображать ее в виде графиков.

Группа компаний Noveo около 15 лет занимается разработкой ПО на заказ, преимущественно для зарубежных заказчиков. В 2014 г. в компании было создано инвестиционное подразделение группы NovX Capital, работающее с перспективными технологическими стартапами. В том же году NovX Capital включило в свой портфель французскую компанию SevenHugs, специализирующуюся на решениях для «умного дома».

Первым, уже доступным на рынке, решением компании стал продукт HugOne, впервые продемонстрированный на традиционной выставке инновационных продуктов нового поколения Consumers Electronics Show (CES-2015) в Лас-Вегасе. Это набор устройств, способных анализировать привычки и общее состояние окружающего пространства всех членов семьи во время сна. Технология тщательно контролирует температуру, влажность и качество воздуха, помогая в создании лучших условий для полноценного здорового сна.

Евгений Родионов
Технопоиск

Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость

Петербургская компания «Технопоиск» – дистрибьютор бытовой техники. О том, как строится работа ИТ-подразделения на этом современном предприятии, рассказывает руководитель отдела инфраструктуры ИТ Евгений Родионов.

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Алексей Ромашкин
Инлайн Груп

Бизнес приемлет только те ИТ-инвестиции, которые способствуют повышению эффективности

Как идет бизнес у российских интеграторов в кризис? Опыт показывает, что неплохо, если правильно построена стратегия работы в новых условиях. О том, как этого добиться и какие перспективные тенденции рынка можно использовать, рассказывает генеральный директор «Инлайн Груп» Алексей Ромашкин. По его оценке, бизнес группы в 2016 году вырастет на 15–20%.

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Источник фото photogenica.ru

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