Рынок ИТ: итоги 2015

В 2015 г. мировой рынок продемонстрировал рекордное падение – на 3%, а отечественный сегмент в долларовом эквиваленте «просел» почти в два раза. В национальной валюте, по усредненным оценкам участников, рынок сократился примерно на 20%. Кризис принес сразу несколько тенденций и одновременно накалил страсти. Среди ожидаемых трендов, вызванных сокращением ИТ-бюджетов, – рост спроса на аутсорсинг и «облачные» решения. Чуть ли не эйфорию вызвали законодательные меры по преференциям для отечественных компаний. Одновременно западные вендоры, не стесняясь, используют дешевое валютное кредитование для наращивания своей доли рынка за счет демпинга. От 2016 г. рынок ожидает стагнацию в рублях.

31.05.2016