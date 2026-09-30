Российский рынок систем электронного документооборота переживает технологическую трансформацию: классические СЭД уступают место платформам, объединяющим управление документами, корпоративным контентом и бизнес-процессами. Ключевым трендом становится интеграция искусственного интеллекта. Опрошенные CNews Analytics эксперты считают, что на рынке СЭД в контексте ИИ произойдет качественный скачок уже через 2–3 года, когда интеллектуальные технологии станут частью архитектуры систем. CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД». Топ-20 поставщиков систем электронного документооборота по итогам 2025 г. получили почти ₽ 20,4 млрд. Первую строчку рейтинга четвертый год подряд занимает «Тензор». В 2025 г. компания заработала на проектах по поставке СЭД ₽ 3,48 млрд, что на 27,6% больше, чем в 2024 г. На второй позиции, как и годом ранее, — Directum. Замыкает тройку лидеров — Elma. За год разработчик нарастил объем выручки в сегменте СЭД более, чем на 40% с ₽ 1,3 млрд в 2024 г. до ₽ 1,9 млрд в 2025 г.