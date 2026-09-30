Рынок СЭД 2026
Российские системы электронного документооборота трансформируются из «электронной ручки» в платформенные решения, плотно встроенные в бизнес-процессы компании. На горизонте 3–5 лет заказчики будут ожидать, прежде всего, понятного влияния СЭД на бизнес-результаты. Системы должны помогать сохранять эффективность в условиях ограниченных бюджетов, быстро внедряться и давать возможность получать экономический эффект.
Речь уже не про СЭД в классическом смысле, а об операционной «нервной системе» организации». Решения эволюционируют в агентные модули управления: рутинные операции — регистрация, маршрутизация, формирование типовых документов — будут автоматизированы. Сотрудник перестанет быть оператором документооборота и может стать получателем готовых аналитических выводов и вариантов решений.
30.09.2026
СЭД превращается в операционную шину между CRM, ERP и HR
Российский рынок систем электронного документооборота вступает в новую фазу. Этап замены иностранных СЭД на отечественные для большинства крупных заказчиков остался позади, и дальнейший рост обеспечивается расширением функциональности уже работающих систем и переходом на новые обязательные форматы электронных документов. Заказчики перестают воспринимать СЭД как инструмент секретариата и требуют от нее участия в управлении бизнес-процессами.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД
|
№ 2025
|
№ 2024
|
Компания
|
Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2025 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, %
|
1
|
1
|
Тензор
|
3 476
|
2 725
|
27,56%
|
2
|
2
|
Directum
|
2 866
|
2 264
|
26,59%
|
3
|
—
|
ELMA
|
1 900
|
1 342
|
41,58%
|
4
|
3
|
Digital Design
|
1 767
|
1 280
|
38,05%
|
5
|
5
|
ЭОС
|
1 314
|
1 239
|
6,05%
Не отдельная ИИ-функция, а часть архитектуры: как искусственный интеллект проникает в российские СЭД
Российский рынок систем электронного документооборота переживает технологическую трансформацию: классические СЭД уступают место платформам, объединяющим управление документами, корпоративным контентом и бизнес-процессами. Ключевым трендом становится интеграция искусственного интеллекта. Опрошенные CNews Analytics эксперты считают, что на рынке СЭД в контексте ИИ произойдет качественный скачок уже через 2–3 года, когда интеллектуальные технологии станут частью архитектуры систем. CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД». Топ-20 поставщиков систем электронного документооборота по итогам 2025 г. получили почти ₽ 20,4 млрд. Первую строчку рейтинга четвертый год подряд занимает «Тензор». В 2025 г. компания заработала на проектах по поставке СЭД ₽ 3,48 млрд, что на 27,6% больше, чем в 2024 г. На второй позиции, как и годом ранее, — Directum. Замыкает тройку лидеров — Elma. За год разработчик нарастил объем выручки в сегменте СЭД более, чем на 40% с ₽ 1,3 млрд в 2024 г. до ₽ 1,9 млрд в 2025 г.Читать полностью
Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника
О том, почему зрелый рынок СЭД продолжает меняться, где проходит граница между СЭД и ECM, как искусственный интеллект меняет работу с документами и что делает систему по-настоящему удобной, CNews поговорил с Михаилом Егоровым, старшим исполнительным директором компании «АйДи — Технологии управления».Читать полностью