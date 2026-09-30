СЭД превращается в операционную шину между CRM, ERP и HR

Российский рынок систем электронного документооборота вступает в новую фазу. Этап замены иностранных СЭД на отечественные для большинства крупных заказчиков остался позади, и дальнейший рост обеспечивается расширением функциональности уже работающих систем и переходом на новые обязательные форматы электронных документов. Заказчики перестают воспринимать СЭД как инструмент секретариата и требуют от нее участия в управлении бизнес-процессами. 

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка СЭД

№ 2025
№ 2024
Компания
Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2025 г., ₽ млн без НДС
Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2024 г., ₽ млн без НДС
Динамика выручки 2025/2024, %
1
1
Тензор
3 476
2 725
27,56%
2
2
Directum
2 866
2 264
26,59%
3
ELMA
1 900
1 342
41,58%
4
3
Digital Design
1 767
1 280
38,05%
5
5
ЭОС
1 314
1 239
6,05%
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Не отдельная ИИ-функция, а часть архитектуры: как искусственный интеллект проникает в российские СЭД

Российский рынок систем электронного документооборота переживает технологическую трансформацию: классические СЭД уступают место платформам, объединяющим управление документами, корпоративным контентом и бизнес-процессами. Ключевым трендом становится интеграция искусственного интеллекта. Опрошенные CNews Analytics эксперты считают, что на рынке СЭД в контексте ИИ произойдет качественный скачок уже через 2–3 года, когда интеллектуальные технологии станут частью архитектуры систем. CNews Analytics опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД». Топ-20 поставщиков систем электронного документооборота по итогам 2025 г. получили почти ₽ 20,4 млрд. Первую строчку рейтинга четвертый год подряд занимает «Тензор». В 2025 г. компания заработала на проектах по поставке СЭД ₽ 3,48 млрд, что на 27,6% больше, чем в 2024 г. На второй позиции, как и годом ранее, — Directum. Замыкает тройку лидеров — Elma. За год разработчик нарастил объем выручки в сегменте СЭД более, чем на 40% с ₽ 1,3 млрд в 2024 г. до ₽ 1,9 млрд в 2025 г.

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Михаил Егоров
«АйДи — Технологии управления»

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

О том, почему зрелый рынок СЭД продолжает меняться, где проходит граница между СЭД и ECM, как искусственный интеллект меняет работу с документами и что делает систему по-настоящему удобной, CNews поговорил с Михаилом Егоровым, старшим исполнительным директором компании «АйДи — Технологии управления».

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