Российский рынок ITSM-систем 2026
Российский рынок решений для управления ИТ-услугами (ITSM) в 2026 г. окончательно перешел от этапа экстренного импортозамещения к фазе осознанной цифровой трансформации. Ключевой тренд, меняющий ландшафт отрасли, — распространение ESM-стратегии, в рамках которой сервисный подход охватывает не только ИТ-подразделение, но и другие бизнес-процессы, что повышает операционную эффективность всего предприятия. Кроме того, набирает обороты стратегия использования обобщенного опыта.
Total experience — оказание сотрудникам, подрядчикам и партнерам единообразного сервиса. Что касается технологических трендов, то здесь многое берет на себя искусственный интеллект. Ожидаемая ступень развития — распространение агентских ИИ-систем, способных выполнять отдельные действия без участия человека. Не менее важный вектор — поддержка low-code. Регуляторный, экономический контекст стремительно меняется, поэтому решения, не способные к быстрой модификации, не востребованы на рынке.
08.09.2026
Выход за пределы ИТ: как в России трансформируются ITSM-системы
Российский рынок решений для управления ИТ-услугами вступил в новую фазу развития. После переходного периода компании стали более тщательно подходить к выбору систем. ITSM больше не воспринимается исключительно как инструмент поддержки ИТ, а трансформируется в центр управления внутренними услугами, источник аналитики и фундамент для построения сквозных бизнес-процессов.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие российские поставщики ITSM-систем
|
№
|
Название организации
|
Выручка от поставки ITSM-систем в 2025 г., ₽млн без НДС
|
Выручка от поставки ITSM-систем в 2024 г., ₽млн без НДС
|
Рост выручки 2025/2024,%
|
1
|
Naumen
|
3 010
|
2 291
|
24,00%
|
2
|
BPMSoft
|
1 016
|
849
|
17,00%
|
3
|
Лукоморье
|
990
|
290
|
71,00%
|
4
|
Сфера (ИТ-холдинг Т1)
|
683
|
449
|
35,00%
|
5
|
SimpleOne
|
559
|
399
|
29,00%
Российский рынок ITSM-решений будет расти на 15% в год
Российский рынок решений управления ИТ-услугами пережил этап экстренного импортозамещения и теперь развивается в ином русле — за счет отчасти отложенного спроса и изменения общего вектора, при котором ITSM-подход охватывает все больше сервисных процессов внутри предприятия. Лидеры отрасли указывают, что на рубеже 2025 и 2026 гг., не смотря на сокращение бюджетов на цифровизацию, произошел фундаментальный сдвиг: ряд компаний, которые до последнего откладывали миграцию на отечественные системы, начали отказываться от западных ITSM-платформ в пользу российских. CNews Analytics впервые публикует рейтинг «Крупнейшие поставщики ITSM-систем 2025». Совокупная выручка участников исследования составила почти ₽ 8,5 млрд. Первая позиция закрепилась за разработчиком Naumen. Выручка компании от поставки ITSM-систем выросла на 24% — с ₽ 2,29 млрд в 2024 г. до ₽ 3,01 млрд в 2025 г. На второй позиции — BPMSoft, увеличившая выручку за год на 17% — до ₽1,016 млрд. Наиболее высокая позитивная динамика среди всех участников рейтинга — у компании «Лукоморье», которая входит в цифровой кластер «Ростелекома». Организация получила «бронзу». В 2025 г. она заработала ₽ 990 млн, прирост — на уровне 71%.Читать полностью
Чек-лист: что важно сделать при переходе на российскую ITSM-систему
Миграция на отечественное решение управления ИТ-услугами (IT Service Management, ITSM) — не просто замена одной системы на другую, а куда более сложный и трудоемкий процесс. Опрошенные CNews Analytics разработчики сходятся во мнении, что потенциальный успех миграции определяется не сколько широкой функциональностью самого продукта, столько готовностью заказчика к изменениям и четкостью выстроенных сервисных процессов внутри организации.Читать полностью
Артем Хижний, Tikitrik: Серьезные сложности с учетом активов появляются уже после 200–500 сотрудников
ИТ-активы компаний часто остаются без системного учета: оборудование теряется, лицензии простаивают, а сотрудники пользуются техникой, которая давно не числится на балансе. О том, почему бизнес теряет деньги из-за «ручного управления» активами, как внедрение ITAM (системы управления ИТ-активами) помогает экономить миллионы и какие задачи сегодня выходят на первый план, в интервью CNews рассказал Артем Хижний, генеральный директор компании «Рикитлаб», разработчика ITSM/ITAM-платформы Tikitrik.Читать полностью
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Если раньше любое изменение в сервисной системе требовало участия разработчиков, то сегодня все больше компаний стремятся управлять процессами самостоятельно — через настройку, а не программирование. Именно поэтому разработка без кода (no-code) становится одним из главных трендов на рынке корпоративных платформ. Этот подход лег в основу новой версии ESM-платформы «Диво» от ИТ-экосистемы «Лукоморье». CNews рассказывает, как бескодовая архитектура помогает ускорить автоматизацию и повысить гибкость сервисного управления.Читать полностью