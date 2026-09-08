Российский рынок решений управления ИТ-услугами пережил этап экстренного импортозамещения и теперь развивается в ином русле — за счет отчасти отложенного спроса и изменения общего вектора, при котором ITSM-подход охватывает все больше сервисных процессов внутри предприятия. Лидеры отрасли указывают, что на рубеже 2025 и 2026 гг., не смотря на сокращение бюджетов на цифровизацию, произошел фундаментальный сдвиг: ряд компаний, которые до последнего откладывали миграцию на отечественные системы, начали отказываться от западных ITSM-платформ в пользу российских. CNews Analytics впервые публикует рейтинг «Крупнейшие поставщики ITSM-систем 2025». Совокупная выручка участников исследования составила почти ₽ 8,5 млрд. Первая позиция закрепилась за разработчиком Naumen. Выручка компании от поставки ITSM-систем выросла на 24% — с ₽ 2,29 млрд в 2024 г. до ₽ 3,01 млрд в 2025 г. На второй позиции — BPMSoft, увеличившая выручку за год на 17% — до ₽1,016 млрд. Наиболее высокая позитивная динамика среди всех участников рейтинга — у компании «Лукоморье», которая входит в цифровой кластер «Ростелекома». Организация получила «бронзу». В 2025 г. она заработала ₽ 990 млн, прирост — на уровне 71%.