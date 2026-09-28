Рынок решений для интегрированного бизнес-планирования (IBP) в России завершает фазу импортозамещения и переходит к следующему этапу, где на первый план выходят повышение операционной эффективности и качество планирования. Компании внедряют такие системы, прежде всего, как инструмент повышения управляемости в условиях нестабильного спроса и необходимости точнее распоряжаться ресурсами. Главным источником новых внедрений становится средний бизнес — предприятия, для которых качество планирования уже напрямую влияет на запасы, прибыль и сервис.

Если говорить о развитии продуктовой повестки, то опрошенные CNews Analytics эксперты выделяют несколько основных направлений. Первое — переход от точечного прогнозирования спроса к полноценному сквозному планированию. Второе — рост роли ИИ-моделей, оптимизационных алгоритмов и сценарного анализа. Третье — интеграция операционного и финансового планирования, когда компания уже моделирует влияние решений на денежный поток и оборотный капитал. Четвертое — развитие отраслевых шаблонов.