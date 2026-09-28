Рынок систем для интегрированного бизнес-планирования 2026
28.09.2026
В каких случаях ИТ-компании отказываются внедрять IBP у заказчика
Рынок систем интегрированного бизнес-планирования (IBP) в России вступает в фазу, когда привычные драйверы роста теряют прежнее значение, а конкуренция между разработчиками смещается в плоскость зрелости решений. Участники рынка по-разному оценивают темпы развития отрасли, но сходятся в одном — этап пожарного импортозамещения остался позади. Заказчики, инвестируя в IBP-систему, хотят получить гибкий инструмент, с помощью которого можно быстро повысить операционную эффективность предприятия.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие российские поставщики IBP-систем
|
№2025
|
Название организации
|
Выручка от поставки IBP-систем в 2025 г., ₽ млн без НДС
|
Выручка от поставки IBP-систем в 2024 г., ₽ млн без НДС
|
Динамика выручки 2025/2024, %
|
Доля продуктов собственной разработки в выручке от IBP-направления в 2025 г., %
|
1
|
Оптимакрос
|
1 850
|
1 594
|
16,06%
|
100,00%
|
2
|
Knowledge Space
|
540
|
390
|
38,46%
|
100,00%
|
3
|
Simpl
|
462
|
365
|
26,58%
|
100,00%
|
4
|
Корус Консалтинг
|
362
|
н/д
|
н/д
|
—
|
5
|
GoodsForecast
|
336
|
410
|
-18,05%
|
100,00%
Управляемость в условиях неопределенности: за счет чего растет спрос на российские IBP-системы
Отечественный рынок решений для интегрированного бизнес-планирования переживает этап трансформации. Сегмент продолжает расти, но не так, как это было несколько лет назад. После спешной волны замены западных систем выбор поставщика будет все чаще опираться не на происхождение платформы, а на измеримый и быстрый управленческий эффект. При этом опрошенные эксперты отмечают, что сегодня заказчики проявляют осторожность в связи с дорогим капиталом и тем, что любой IBP-проект требует немалой подготовки, а именно — значительной перестройки внутренних процессов. CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг «Крупнейшие поставщики IBP-систем 2025». Совокупная выручка участников составила почти ₽ 4,7 млрд. Первая пятерка забрала на себя 67% от общего показателя. Лидером с большим отрывом от других участников исследования стала компания «Оптимакрос». В 2025 г. она заработала на IBP-направлении ₽ 1 850 млн против ₽ 1 594 млн годом ранее, рост — 16%. На втором месте — Knowledge Space с показателем ₽ 540 млн. Это на 38% больше, чем в 2024 г. (₽ 390 млн). Третью строку заняла ИТ-компания Simpl с выручкой ₽ 462 млн, что на 27% больше, чем в 2024 г.Читать полностью
Чек-лист: что важно сделать при переходе на российскую IBP-систему
Внедрение IBP-системы становится необходимостью для российских компаний, которые стремятся повысить уровень операционной эффективности и выстроить системную работу с данными. Однако факт интеграции программного обеспечения в контур предприятия — вовсе не волшебная таблетка. Чтобы система, действительно, работала и приносила бизнес-результаты, заказчику необходимо провести серьезную предпроектную подготовку, которая в некоторых случаях занимает до нескольких лет.Читать полностью
Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются
Большинство проектов, которые компании называют интегрированным бизнес-планированием (IBP), на самом деле таковыми не являются — это лишь автоматизация отдельных функций без сквозной связи между ними. Настоящий IBP строится вокруг единого финансового результата, к которому приходят все подразделения, а не вокруг разрозненных планов продаж, закупок и производства. О том, почему IBP — это уровень управленческой зрелости, а не функциональность платформы, в интервью CNews рассказал Сергей Ступин, директор по пресейл в группе компаний «Оптимакрос».Читать полностью
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Когда рынок растет, бизнес в первую очередь думает о том, как больше продать. Когда рост замедляется, фокус смещается на эффективность: сколько денег заморожено в запасах, где компания теряет из-за дефицита, срочных закупок и ошибок в планировании. Геополитические риски, перестройка цепей поставок и высокая стоимость финансирования делают такие ошибки еще дороже. Поэтому IBP, интегрированное бизнес-планирование, все чаще рассматривают как инструмент оптимизации бизнеса, а его результат оценивают через запасы, оборачиваемость, уровень сервиса, продажи, затраты и оборотный капитал.Читать полностью