Переход от HR Tech к Work Tech — ключевой вектор развития российского рынка автоматизации рекрутмента

Потребность в цифровых HR-решениях у российских заказчиков растет. Предприятиям необходима современная платформа, с помощью которой у сотрудников будет доступ ко всем HR-операциям в режиме «единого окна». Это позволит ускорить бизнес-процессы внутри компании и снять с HR-департаментов часть рутинных задач.

CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка HR Tech в России

№2024
№2023
Название компании
Выручка в области HR Tech в 2024 г., ₽млн без НДС
Выручка в области HR Tech в 2023 г., ₽млн без НДС
Динамика выручки 2024/2023, %
1
1
Solar Staff
9 206
9 050
1,72%
2
iSpring
1 733
н/д
н/д
3
5
Websoft
1 002
769
30,30%
4
3
Mirapolis
977
804
21,52%
5
6
Тензор
973
706
37,85%
На фоне кадрового голода HR-платформы становятся критическим ПО в ИТ-инфраструктуре компаний

Поставщики российских HR-решений продолжают наращивать выручку год от года, о чем свидетельствует новый рейтинг CNews Analytics. В условиях острой нехватки специалистов HR-департаментам необходимо направлять куда больше ресурсов на поиск и удержание работников. Внедрение комплексной цифровой платформы по управлению персоналом способствует перестройке бизнес-процессов, после которой кадровые департаменты получают возможность заниматься не повседневными задачами,  а стратегическими вопросами. Если говорить о ключевых технологических трендах, то заказчики ожидают, что в российских решениях будут встроенные ИИ-агенты и аналитические сервисы.

Топ-7 внедрений HR-платформ в России. Рейтинг CNews Analytics

В условиях рекордно низкого уровня безработицы в России растет конкуренция за кадры. Чтобы привлечь новых сотрудников и мотивировать тех, кто уже работает в коллективе, компании используют различные цифровые инструменты, которые помогают специалистам адаптироваться на новом месте, создать прозрачные системы оценки эффективности труда, а также построения карьерного трека. CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг, включающий самые масштабные кейсы по внедрению отечественных HR-сервисов в различных организациях в России. В рейтинг вошли проекты, реализованные отечественными разработчиками. Все представленные кейсы публичные. От одного вендора включался лишь один проект — самый крупный и завершенный в период 2022–2025 гг. (или находящийся на финальной стадии внедрения). Решения, представленные в исследовании, зарегистрированы в Реестре российского ПО. В рейтинге отражены проекты по внедрению комплексных решений — программного обеспечения, автоматизирующего HR-процессы внутри компании. Платформы выполняют несколько из перечисленных функций: поиск специалистов, пребординг, онбординг, адаптация, организация офисного пространства, построение карьерного трека, оценка эффективности выполнения рабочих задач. 

Антон Виговский
«Ростелеком»

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании

Как понять, нужны ли компании все ее офисные метры? Почему гибридная работа не про сокращение пространства, а про его осознанное использование, и как ИТ помогает измерить комфорт сотрудников? Эти вопросы решает «Стрелка» — цифровая платформа управления офисными пространствами, созданная в экосистеме «Лукоморье». Сегодня ее активно внедряет «Ростелеком». О том, как создавалась система, и какие технологии в нее заложены, — в интервью с Антоном Виговским, директором по технической поддержке пользователей компании «Ростелеком».

Екатерина Колесникова
«Т1»

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией ИТ-специалиста становится способность к непрерывному обучению

В последние годы в ИТ-сфере происходит множество изменений, требующих от российских разработчиков не только освоения новых технологий, но и умения работать в динамично меняющихся условиях. О том, какие требования к специалистам предъявляет современный рынок, почему важно развивать критическое и креативное мышление, а также какие компетенции становятся ключевыми для успешной работы, в интервью CNews рассказала заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга «Т1» Екатерина Колесникова.

