В условиях рекордно низкого уровня безработицы в России растет конкуренция за кадры. Чтобы привлечь новых сотрудников и мотивировать тех, кто уже работает в коллективе, компании используют различные цифровые инструменты, которые помогают специалистам адаптироваться на новом месте, создать прозрачные системы оценки эффективности труда, а также построения карьерного трека. CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг, включающий самые масштабные кейсы по внедрению отечественных HR-сервисов в различных организациях в России. В рейтинг вошли проекты, реализованные отечественными разработчиками. Все представленные кейсы публичные. От одного вендора включался лишь один проект — самый крупный и завершенный в период 2022–2025 гг. (или находящийся на финальной стадии внедрения). Решения, представленные в исследовании, зарегистрированы в Реестре российского ПО. В рейтинге отражены проекты по внедрению комплексных решений — программного обеспечения, автоматизирующего HR-процессы внутри компании. Платформы выполняют несколько из перечисленных функций: поиск специалистов, пребординг, онбординг, адаптация, организация офисного пространства, построение карьерного трека, оценка эффективности выполнения рабочих задач.