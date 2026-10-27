Внедрения российских платформ виртуализации 2026
В России продолжается миграция на отечественные платформы виртуализации. Многие компании ранее занимали выжидательную позицию и откладывали проекты перехода на российские разработки. Ключевая причина — отсутствие достаточного количества успешных кейсов внедрения отечественных продуктов, особенно в конутер крупных корпоративных заказчиков. Системное ПО, к которому относится виртуализация, — «сердце» ИТ-инфраструктуры предприятия. Неверно выбранное решение или ошибки при запуске новой системы могут привести к катастрофическим последствиям. Сегодня на отечественном рынке представлено несколько десятков предложений от российских разработчиков. Только в реестре российского ПО зарегистрировано более 90 продуктов по направлению виртуализации.
В последние годы отечественные разработчики этого системного программного обеспечения совершили технолоический рывок и заметно укрепили свои позиции на рынке. Отечественные вендоры создали производительные, масштабируемые, экосистемные продукты, которые поставляются вкупе со зрелой сервисной поддержкой и закрывают приоритетные для крупных заказчиков задачи по оптимизации ресурсозатрат, автоматизации управления инфраструктурой. Более того, сертифицированная платформа виртуализации дает базовый встроенный уровень безопасности. Со временем уровень доверия к отественным решениям со стороны заказчиков заметно вырос. Об этом говорят успешные кейсы миграции с западных платформ на отечественные в различных отраслях. В рамках многих проектов после старта системы продолжают масштабировать.
CNews Analytics впервые публикует рейтинг проектов внедрения отечественных решений виртуализации
В России на протяжении нескольких лет предприятия реализуют проекты по переходу на отечественные разработки, чтобы выполнить предписания регуляторов, выстроить цифровой периметр на основе решений с качественной и локализованной технической поддержкой, а также обеспечить высокий уровень информационной безопасности и отказоустойчивости ИТ-ландшафта.
В первую очередь, компании мигрируют на «тяжелые» решения, от которых зависит деятельность всей организации. В этом списке — платформы виртуализации. CNews Analytics собрал информацию о самых масштабных публичных проектах по внедрению отечественных решений по направлению виртуализации в различных организациях по всей стране. В рейтинг крупнейших внедрений российских решений по виртуализации вошли проекты, реализованные отечественными разработчиками.
Все кейсы — публичные. От одного участника исследования включался лишь один проект — самый крупный и завершенный в период 2022–2026 гг. Все платформы, представленные в исследовании, зарегистрированы в Реестре российского ПО. Проекты оценивались по уникальной системе, разработанной аналитиками.
Читать полностью
Наиболее масштабный проект реализовала компания «Базис». Она интегрировала Basis Dynamix в инфраструктуру «Гособлака». Срок реализации — с 2022 по 2025 гг. Решение покрывает 100% рабочих процессов в нескольких центрах обработки данных в разных регионах России. Перед разработчиком стояло несколько задач, среди которых — обеспечить размещение и управление вычислительными ресурсами, защиту данных и резервное копирование, высокую доступность и катастрофоустойчивость сервисов, а также безопасность виртуальной инфраструктуры и контроль изолированности сред.
Читать полностью
ГЕОП
Сеть ЦОД в нескольких регионах
Разработчик ISPsystem группы «Астра» реализовал проект по миграции на российское решение VMmanager в контуре FirstVDS. Вендору было необходимо создать на базе ИТ-ландшафта единую высокодоступную и масштабируемую среду виртуализации. Зарубежное решение, которое ранее функционировало в цифровой инфраструктуре заказчика, не отвечало в полной мере строгим требованиям по производительности, управляемости и гибкости в условиях геораспределенной архитектуры.
Читать полностью
1450 хостов
Не относится к КИИ
Orion soft внедрил платформу виртуализации zVirt в цифровой контур Промсвязьбанка. Проект был завершен в 2026 г., на сегодняшний день решение продолжают масштабировать. Основная задача, которая стояла перед разработчиком, — обеспечить максимально бесшовный переход с зарубежного решения на российское. Для этого Orion soft добавил в zVirt мигратор виртуальных машин, который позволяет переносить объекты из VMware массово и с минимальными простоями до 5–7 минут. Благодаря бесшовному процессу миграции, клиенты кредитного учреждения совершают все операции в привычном режиме, не замечая никаких изменений.
Читать полностью
«Ред Софт» также реализовал проект по переходу с зарубежного решения на отечественное в финансовом секторе — в Россельхозбанке. Кредитное учреждение теперь работает на платформе «Ред Виртуализация». Переход охватил центральный офис и региональную сеть банка. Основная цель, которая стояла перед вендором, — создать импортонезависимую платформу серверной виртуализации. На миграцию на отечественное программное обеспечение ушло 47 дней. Как и было запланировано, РСХБ снизил зависимость от зарубежных технологий и обеспечил стабильную работу инфраструктуры в соответствии с требованиями регулятора по импортозамещению.
Читать полностью
В 2005 г. компания ITglobal.com отказалась от западного решения виртуализации в пользу российского vStack. У заказчика работает географически распределенный кластер, объединивший инфраструктуру двух ЦОДов на базе платформы виртуализации vStack HCP 3.0. Решение позволяет поддерживать работу сервисов даже при полной недоступности одного из дата-центров и формирует основу для непрерывной ИТ-модели без традиционных процедур аварийного восстановления.
Читать полностью
Itglobal
Разработчик Hostvm совместно с дистрибьютером «Олли ИТ» интегрировал одноименную платформу виртуализации в ИТ-ландшафт Ракетно-космического центра «Прогресс», который располагается в Самарской области. В результате было оптимизировано использование вычислительных ресурсов, а также внедрено централизованное управление виртуальными машинами. Заказчик получил возможность легко управлять нагрузкой и перераспределять ресурсы. Процессы мониторинга и администрирования инфраструктуры стали значительно проще.
Читать полностью
Чек-лист: что важно сделать при миграции на российскую платформу виртуализации
Перестройка ИТ-инфраструктуры на основе отечественных решений не просто сложный, а крайне трудоемкий, длительный, затратный процесс, требующий подготовки и создания дорожной карты по дальнейшему развитию цифрового ландшафта. Платформа виртуализации — сердце ИТ-периметра любого предприятия. Как подготовиться, а затем выстроить процесс миграции с иностранного программного обеспечения на российское — CNews Analytics разбирался с ведущими отечественными разработчиками решений виртуализации.Читать полностью
Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры
Инфраструктура крупной корпоративной ИТ-системы неоднородна не потому, что так было задумано, а потому, что ее строили десятилетиями в условиях меняющихся регуляторных требований. Добавим сюда наследование старых западных решений, бюджетные ограничения, фактор человеческой инерции — и получим классический зоопарк технологий, которым все сложнее управлять из разрозненных консолей. CNews изучил, как платформа «Октопус» позволит оптимизировать управление различными корпоративными платформами виртуализации в едином контуре.Читать полностью
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото: Magnific