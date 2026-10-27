Кейсбук Внедрения российских платформ виртуализации 2026

В России продолжается миграция на отечественные платформы виртуализации. Многие компании ранее занимали выжидательную позицию и откладывали проекты перехода на российские разработки. Ключевая причина — отсутствие достаточного количества успешных кейсов внедрения отечественных продуктов, особенно в конутер крупных корпоративных заказчиков. Системное ПО, к которому относится виртуализация, — «сердце» ИТ-инфраструктуры предприятия. Неверно выбранное решение или ошибки при запуске новой системы могут привести к катастрофическим последствиям. Сегодня на отечественном рынке представлено несколько десятков предложений от российских разработчиков. Только в реестре российского ПО зарегистрировано более 90 продуктов по направлению виртуализации.

В последние годы отечественные разработчики этого системного программного обеспечения совершили технолоический рывок и заметно укрепили свои позиции на рынке. Отечественные вендоры создали производительные, масштабируемые, экосистемные продукты, которые поставляются вкупе со зрелой сервисной поддержкой и закрывают приоритетные для крупных заказчиков задачи по оптимизации ресурсозатрат, автоматизации управления инфраструктурой. Более того, сертифицированная платформа виртуализации дает базовый встроенный уровень безопасности. Со временем уровень доверия к отественным решениям со стороны заказчиков заметно вырос. Об этом говорят успешные кейсы миграции с западных платформ на отечественные в различных отраслях. В рамках многих проектов после старта системы продолжают масштабировать.