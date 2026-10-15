CNewsMarket публикует обновленный рейтинг российских систем управления персоналом (Human Resource Management System, HRMS). HRMS охватывают все больше задач — от подбора и кадрового документооборота до обучения, оценки сотрудников и предоставления сервисов самообслуживания. При этом спрос на решения для подбора кадров замедляется, а заказчики уделяют больше внимания работе с нанятыми сотрудниками, их развитию и повышению эффективности.

Расширяется и круг пользователей HRMS. Системой пользуется уже не только кадровая служба: сотрудникам нужны удобные инструменты для оформления отпуска, получения справок, подписания документов и прохождения обучения, а руководителям — для планирования и согласования кадровых решений. Поэтому становятся важными интеграция HRMS с другими корпоративными системами и автоматизация процессов без ручного переноса данных.