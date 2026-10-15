Лидеры рейтинга платформ управления персоналом (HRMS)

Место
Компания
Название платформы / продукта
Рейтинг
1
1С-Битрикс
Битрикс24 Энтерпрайз HRM
950
2
Улей HRM
Улей HRM
820
3
Корус Консалтинг
K-Team HRM
800
4
ЦИТ «Факт»
МояКоманда
660
5
Директум
Directum HR Pro
615
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CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ для управления персоналом

CNewsMarket публикует обновленный рейтинг российских систем управления персоналом (Human Resource Management System, HRMS). HRMS охватывают все больше задач — от подбора и кадрового документооборота до обучения, оценки сотрудников и предоставления сервисов самообслуживания. При этом спрос на решения для подбора кадров замедляется, а заказчики уделяют больше внимания работе с нанятыми сотрудниками, их развитию и повышению эффективности.

Расширяется и круг пользователей HRMS. Системой пользуется уже не только кадровая служба: сотрудникам нужны удобные инструменты для оформления отпуска, получения справок, подписания документов и прохождения обучения, а руководителям — для планирования и согласования кадровых решений. Поэтому становятся важными интеграция HRMS с другими корпоративными системами и автоматизация процессов без ручного переноса данных.

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Платформы управления персоналом делают ставку на самообслуживание, аналитику и ИИ

Российский рынок технологий управления кадрами продолжает расти, но его структура меняется. Сегмент подбора сотрудников заметно замедлился, тогда как кадровый электронный документооборот и оценка работников растут. Одновременно расширяется роль самих систем управления персоналом: теперь от них ждут автоматизации кадровых операций и удобной среды для персонала, руководителя, а также HR-службы.

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Обзор подготовлен аналитиками ИТ-маркетплейса CNewsMarket. По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу market@cnews.ru.

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Источник фото: Magnific