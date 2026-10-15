Российские системы управления персоналом
HRMS 2026
Системы управления персоналом (Human Resource Management, HRMS) объединяют инструменты для автоматизации работы с сотрудниками на разных этапах — от подбора и найма до обучения, оценки, кадрового учета и расчета выплат. Такие решения помогают связать кадровые процессы в единой цифровой среде и упростить взаимодействие сотрудников, руководителей и HR-службы. В результате HRMS снижают административную нагрузку в компании, и создают основу для аналитики и стратегического планирования человеческих ресурсов.
CNewsMarket подготовил новый рейтинг российских HRM-систем. Решения сравнивались по составу и возможностям функциональных модулей, охватывающих кадровый учет и документооборот, подбор, адаптацию, развитие и оценку персонала, а также управление вовлеченностью сотрудников. Кроме того, оценивались соответствие требованиям безопасности, модели доступа, возможности интеграции и масштабирования. Также учитывались наличие и качество ИИ-инструментов для задач по управлению персоналом.
15 октября 2026 г.
CNewsMarket: Рейтинг платформ управления персоналом (HRMS)
CNewsMarket сравнил российские HRM-системы по функциональным возможностям, производительности, безопасности и наличию ИИ-решений.Читать полностью
Лидеры рейтинга платформ управления персоналом (HRMS)
|
Место
|
Компания
|
Название платформы / продукта
|
Рейтинг
|
1
|
1С-Битрикс
|
Битрикс24 Энтерпрайз HRM
|
950
|
2
|
Улей HRM
|
Улей HRM
|
820
|
3
|
Корус Консалтинг
|
K-Team HRM
|
800
|
4
|
ЦИТ «Факт»
|
МояКоманда
|
660
|
5
|
Директум
|
Directum HR Pro
|
615
CNewsMarket опубликовал рейтинг российских платформ для управления персоналом
CNewsMarket публикует обновленный рейтинг российских систем управления персоналом (Human Resource Management System, HRMS). HRMS охватывают все больше задач — от подбора и кадрового документооборота до обучения, оценки сотрудников и предоставления сервисов самообслуживания. При этом спрос на решения для подбора кадров замедляется, а заказчики уделяют больше внимания работе с нанятыми сотрудниками, их развитию и повышению эффективности.
Расширяется и круг пользователей HRMS. Системой пользуется уже не только кадровая служба: сотрудникам нужны удобные инструменты для оформления отпуска, получения справок, подписания документов и прохождения обучения, а руководителям — для планирования и согласования кадровых решений. Поэтому становятся важными интеграция HRMS с другими корпоративными системами и автоматизация процессов без ручного переноса данных.Читать полностью
Платформы управления персоналом делают ставку на самообслуживание, аналитику и ИИ
Российский рынок технологий управления кадрами продолжает расти, но его структура меняется. Сегмент подбора сотрудников заметно замедлился, тогда как кадровый электронный документооборот и оценка работников растут. Одновременно расширяется роль самих систем управления персоналом: теперь от них ждут автоматизации кадровых операций и удобной среды для персонала, руководителя, а также HR-службы.Читать полностью