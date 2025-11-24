EdTech: Цифровизация образования
28.11.2025
От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования
Спрос на цифровые инструменты в сфере образования увеличивается. Речь идет как о государственных учреждениях, так и коммерческом сегменте. Среди основных трендов — рост спроса на экосистемные решения, непрерывное образование, а также движение рынка в сторону глубокой персонализации, когда с помощью ИИ и других цифровых инструментов будет формироваться траектория развития каждого ученика с дальнейшим погружением в профессию.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования
|№ 2024
|№ 2023
|Название организации
|Выручка от поставки ИТ-решений для образования в 2024 г., ₽млн без НДС
|Выручка от поставки ИТ-решений для образования в 2023 г., ₽млн без НДС
|Динамика выручки 2024/2023, %
|1
|1
|GetCourse
|6 404
|4 841
|32%
|2
|—
|ICL Техно
|5 112
|3 918
|30%
|3
|2
|iSpring
|2 304
|н/д
|н/д
|4
|3
|NexTouch
|1 296
|1 055
|23%
|5
|4
|МТС Линк
|1 008
|865
|17%
Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50%
Волна импортозамещения затронула все отрасли, включая образование. Чтобы процесс обучения стал эффективнее и прозрачнее, а коммуникация между учениками, педагогами и родителями — проще, образовательные учреждения последователи внедряют в работу цифровые инструменты. На государственном уровне создаются всероссийские сервисы, постоянно обновляется ИТ-инфраструктура вузов и школ. Сегмент дополнительного и корпоративного обучения ожидаемо переходит в «цифру» еще быстрее, используя комплексные экосистемные платформы для повышения вовлеченности и мотивации студентов. Все это обеспечило спрос на отечественные ИТ-решения для образования, что позволило поставщикам программного обеспечения и оборудования нарастить количество реализуемых проектов. Однако, по мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, в ближайшие годы темпы развития рынка замедлятся, так как сегмент, как и весь российский ИТ-рынок, переходит на стадию зрелости.Читать полностью
Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков
Российская сфера информационной безопасности сталкивается с серьезным кадровым голодом. На рынке не хватает квалифицированных специалистов, а рост числа и сложности киберугроз требует постоянного развития даже от опытных профессионалов. О том, как бизнесу решать эту проблему, а защитникам — получать актуальные навыки, рассказывает Никита Обидин, директор по развитию образовательной деятельности группы компаний «Солар».Читать полностью