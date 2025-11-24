Российский рынок цифровизации образования на протяжении последних нескольких лет показывает устойчивый рост. Этому есть несколько причин. Первая — импортозамещение. Государственные учреждения, особенно вузы, отказываются от иностранных решений в пользу российских, пристальное внимание они уделяют средствам информационной зашиты, так как число утечек из высших учебных заведений увеличивается.

Вторая — рост цифровой зрелости как государственных, так и частных учреждений. Цифровые инструменты становятся обязательными элементами для построения современной системы обучения. В частности, активно используются решения на основе искусственного интеллекта, дополненной реальности и геймификации, которые помогают повысить вовлеченность студентов, а также эффективность образовательного процесса.