От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования

Спрос на цифровые инструменты в сфере образования увеличивается. Речь идет как о государственных учреждениях, так и коммерческом сегменте. Среди основных трендов — рост спроса на экосистемные решения, непрерывное образование, а также движение рынка в сторону глубокой персонализации, когда с помощью ИИ и других цифровых инструментов будет формироваться траектория развития каждого ученика с дальнейшим погружением в профессию.

Читать полностью

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для образования

№ 2024 № 2023 Название организации Выручка от поставки ИТ-решений для образования в 2024 г., ₽млн  без НДС Выручка от поставки ИТ-решений для образования в 2023 г., ₽млн без НДС Динамика выручки 2024/2023, %
1 1 GetCourse 6 404 4 841 32%
2 ICL Техно 5 112 3 918 30%
3 2 iSpring 2 304 н/д н/д
4 3 NexTouch 1 296 1 055 23%
5 4 МТС Линк 1 008 865 17%
Перейти к полному рейтингу

Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50%

Волна импортозамещения затронула все отрасли, включая образование. Чтобы процесс обучения стал эффективнее и прозрачнее, а коммуникация между учениками, педагогами и родителями — проще, образовательные учреждения последователи внедряют в работу цифровые инструменты. На государственном уровне создаются всероссийские сервисы, постоянно обновляется ИТ-инфраструктура вузов и школ. Сегмент дополнительного и корпоративного обучения ожидаемо переходит в «цифру» еще быстрее, используя комплексные экосистемные платформы для повышения вовлеченности и мотивации студентов. Все это обеспечило спрос на отечественные ИТ-решения для образования, что позволило поставщикам программного обеспечения и оборудования нарастить количество реализуемых проектов. Однако, по мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, в ближайшие годы темпы развития рынка замедлятся, так как сегмент, как и весь российский ИТ-рынок, переходит на стадию зрелости.

Читать полностью
Никита Обидин
«Солар»

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Российская сфера информационной безопасности сталкивается с серьезным кадровым голодом. На рынке не хватает квалифицированных специалистов, а рост числа и сложности киберугроз требует постоянного развития даже от опытных профессионалов. О том, как бизнесу решать эту проблему, а защитникам — получать актуальные навыки, рассказывает Никита Обидин, директор по развитию образовательной деятельности группы компаний «Солар».

Читать полностью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.