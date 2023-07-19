На мировом рынке производителей BI-систем лидерами много лет являются платформы Qlik, Tableau, Power BI и SAP. Отечественный рынок долгое время был нишевым. Все начало кардинально меняться после создания в 2016 году Реестра отечественного ПО и ухода в 2022 году зарубежных вендоров. Каким должен быть подход к миграции аналитических систем и систем отчетности на российские решения, чтобы не потерять в функционале, а, наоборот, приобрести еще больше возможностей для бизнеса? Своим мнением делится Кирилл Миллер, консультант отдела аналитических решений и отчетности Ramax Group.