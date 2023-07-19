Большинство заказчиков еще обдумывают миграцию на отечественный BI

Мировой рынок больших данных и средств работы с ними растет на 15% в год, а самих средств бизнес-аналитики — на 6% в год. Наиболее вероятная оценка темпов роста российского рынка больших данных в 2022 г. — 29%, а рынка бизнес-аналитики — 31%. Главный двигатель российского рынка — импортозамещение. Заказчики начали менять решения, для которых уже существуют обкатанные российские аналоги. Однако основная волна миграции на отечественное ПО придется на 2024 г., когда более-менее «созреют» все российские продукты.

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Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России

№2022 Название организации Выручка в 2022 г., ₽тыс., с НДС Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС Динамика 2022/2021 гг., %
1 GlowByte 9 221 276 7 843 000 17,6%
2 Лига Цифровой Экономики 8 936 533 8 158 237 9,5%
3 IT-One 5 968 755 н/д
4 Rubytech 5 649 000 3 979 700 41,9%
5 Аренадата софтвер 2 176 302 1 568 966 38,7%

Источник: CNews Analytics, 2023

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Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35%

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков решений для анализа данных по итогам 2022 г. увеличилась на 35% и составила ₽44,5 млрд. Увеличилась доля выручки от продажи лицензий — теперь на нее приходится 17,6% против 11,7% в 2021 г. Российские решения в сфере BI еще сравнительно молодые. Однако их возможности закрывают минимум 80% необходимых функций. 2023一2024 гг. будут периодом пилотных проектов. Основной объем промышленных внедрений придется на 2024 г.

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Михаил Рожков
Parma TG

Михаил Рожков, Parma TG: Основной рост российского рынка BI придется на 2024 год

Окно возможностей для развития российских BI-решений, которое открылось в прошлом году, скоро закроется. Однако отечественные разработчики уже получили обратную связь от клиентов и дорабатывают аналитические платформы. Функциональность российских разработок более чем на 80% соответствует лучшим западным системам. О тенденциях на российском рынке BI рассказывает руководитель департамента развития бизнеса Parma TG Михаил Рожков.

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Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps

Сервисы на основе моделей машинного обучения (ML) широко используют компании большинства отраслей — от ритейла и банкинга до промышленности и добычи полезных ископаемых. Эффект от их использования бывает весьма значителен, но не всегда предсказуем и стабилен. Александр Борисов, руководитель направления Data Science в компании «Иннодата» разбирает причины этого, а также подходы к решению для внутренних команд, внедряющих и эксплуатирующих ML-сервисы.

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Построение корпоративного хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики

Эффективно организованное корпоративное хранилище данных способно вывести бизнес на новый уровень. Выполнить проект подобного масштаба всего за 4 месяца смогла группа компаний «Монополия» — разработчик логистической платформы Monopoly.Online. В качестве основы компания использовала сервисы платформы данных от Yandex Cloud. А помогла в реализации команда BI.Qube, которая предложила использовать оригинальную архитектуру и собственные инструменты для автоматической миграции данных.

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Как российским компаниям мигрировать с западных BI-решений

На мировом рынке производителей BI-систем лидерами много лет являются платформы Qlik, Tableau, Power BI и SAP. Отечественный рынок долгое время был нишевым. Все начало кардинально меняться после создания в 2016 году Реестра отечественного ПО и ухода в 2022 году зарубежных вендоров. Каким должен быть подход к миграции аналитических систем и систем отчетности на российские решения, чтобы не потерять в функционале, а, наоборот, приобрести еще больше возможностей для бизнеса? Своим мнением делится Кирилл Миллер, консультант отдела аналитических решений и отчетности Ramax Group.

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