Аналитика 3.0 — 2023
Российский рынок больших данных и бизнес-аналитики растет примерно на 30% в год. Основная причина — импортозамещение. Пока заказчики начали менять решения, для которых существуют полноценные отечественные аналоги. Однако большинство российских продуктов покрывают около 80% функционала зарубежных. На их доработку требуется время. Основная волна миграции на отечественное ПО придется на 2024 г. — к этому времени внедренные западные системы уже достаточно самортизируются, а российские достигнут необходимой зрелости.
20.07.2023
Большинство заказчиков еще обдумывают миграцию на отечественный BI
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Мировой рынок больших данных и средств работы с ними растет на 15% в год, а самих средств бизнес-аналитики — на 6% в год. Наиболее вероятная оценка темпов роста российского рынка больших данных в 2022 г. — 29%, а рынка бизнес-аналитики — 31%. Главный двигатель российского рынка — импортозамещение. Заказчики начали менять решения, для которых уже существуют обкатанные российские аналоги. Однако основная волна миграции на отечественное ПО придется на 2024 г., когда более-менее «созреют» все российские продукты.
Мировой рынок больших данных и средств работы с ними растет на 15% в год, а самих средств бизнес-аналитики — на 6% в год. Наиболее вероятная оценка темпов роста российского рынка больших данных в 2022 г. — 29%, а рынка бизнес-аналитики — 31%. Главный двигатель российского рынка — импортозамещение. Заказчики начали менять решения, для которых уже существуют обкатанные российские аналоги. Однако основная волна миграции на отечественное ПО придется на 2024 г., когда более-менее «созреют» все российские продукты.
Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России
|№2022
|Название организации
|Выручка в 2022 г., ₽тыс., с НДС
|Выручка в 2021 г., ₽тыс., с НДС
|Динамика 2022/2021 гг., %
|1
|GlowByte
|9 221 276
|7 843 000
|17,6%
|2
|Лига Цифровой Экономики
|8 936 533
|8 158 237
|9,5%
|3
|IT-One
|5 968 755
|н/д
|—
|4
|Rubytech
|5 649 000
|3 979 700
|41,9%
|5
|Аренадата софтвер
|2 176 302
|1 568 966
|38,7%
Источник: CNews Analytics, 2023Перейти к полному рейтингу
Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35%
Читать полностью Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков решений для анализа данных по итогам 2022 г. увеличилась на 35% и составила ₽44,5 млрд. Увеличилась доля выручки от продажи лицензий — теперь на нее приходится 17,6% против 11,7% в 2021 г. Российские решения в сфере BI еще сравнительно молодые. Однако их возможности закрывают минимум 80% необходимых функций. 2023一2024 гг. будут периодом пилотных проектов. Основной объем промышленных внедрений придется на 2024 г.
Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков решений для анализа данных по итогам 2022 г. увеличилась на 35% и составила ₽44,5 млрд. Увеличилась доля выручки от продажи лицензий — теперь на нее приходится 17,6% против 11,7% в 2021 г. Российские решения в сфере BI еще сравнительно молодые. Однако их возможности закрывают минимум 80% необходимых функций. 2023一2024 гг. будут периодом пилотных проектов. Основной объем промышленных внедрений придется на 2024 г.
Михаил Рожков, Parma TG: Основной рост российского рынка BI придется на 2024 год
Читать полностью Окно возможностей для развития российских BI-решений, которое открылось в прошлом году, скоро закроется. Однако отечественные разработчики уже получили обратную связь от клиентов и дорабатывают аналитические платформы. Функциональность российских разработок более чем на 80% соответствует лучшим западным системам. О тенденциях на российском рынке BI рассказывает руководитель департамента развития бизнеса Parma TG Михаил Рожков.
Окно возможностей для развития российских BI-решений, которое открылось в прошлом году, скоро закроется. Однако отечественные разработчики уже получили обратную связь от клиентов и дорабатывают аналитические платформы. Функциональность российских разработок более чем на 80% соответствует лучшим западным системам. О тенденциях на российском рынке BI рассказывает руководитель департамента развития бизнеса Parma TG Михаил Рожков.
Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps
Читать полностью Сервисы на основе моделей машинного обучения (ML) широко используют компании большинства отраслей — от ритейла и банкинга до промышленности и добычи полезных ископаемых. Эффект от их использования бывает весьма значителен, но не всегда предсказуем и стабилен. Александр Борисов, руководитель направления Data Science в компании «Иннодата» разбирает причины этого, а также подходы к решению для внутренних команд, внедряющих и эксплуатирующих ML-сервисы.
Сервисы на основе моделей машинного обучения (ML) широко используют компании большинства отраслей — от ритейла и банкинга до промышленности и добычи полезных ископаемых. Эффект от их использования бывает весьма значителен, но не всегда предсказуем и стабилен. Александр Борисов, руководитель направления Data Science в компании «Иннодата» разбирает причины этого, а также подходы к решению для внутренних команд, внедряющих и эксплуатирующих ML-сервисы.
Построение корпоративного хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики
Читать полностью Эффективно организованное корпоративное хранилище данных способно вывести бизнес на новый уровень. Выполнить проект подобного масштаба всего за 4 месяца смогла группа компаний «Монополия» — разработчик логистической платформы Monopoly.Online. В качестве основы компания использовала сервисы платформы данных от Yandex Cloud. А помогла в реализации команда BI.Qube, которая предложила использовать оригинальную архитектуру и собственные инструменты для автоматической миграции данных.
Эффективно организованное корпоративное хранилище данных способно вывести бизнес на новый уровень. Выполнить проект подобного масштаба всего за 4 месяца смогла группа компаний «Монополия» — разработчик логистической платформы Monopoly.Online. В качестве основы компания использовала сервисы платформы данных от Yandex Cloud. А помогла в реализации команда BI.Qube, которая предложила использовать оригинальную архитектуру и собственные инструменты для автоматической миграции данных.
Как российским компаниям мигрировать с западных BI-решений
Читать полностью На мировом рынке производителей BI-систем лидерами много лет являются платформы Qlik, Tableau, Power BI и SAP. Отечественный рынок долгое время был нишевым. Все начало кардинально меняться после создания в 2016 году Реестра отечественного ПО и ухода в 2022 году зарубежных вендоров. Каким должен быть подход к миграции аналитических систем и систем отчетности на российские решения, чтобы не потерять в функционале, а, наоборот, приобрести еще больше возможностей для бизнеса? Своим мнением делится Кирилл Миллер, консультант отдела аналитических решений и отчетности Ramax Group.
На мировом рынке производителей BI-систем лидерами много лет являются платформы Qlik, Tableau, Power BI и SAP. Отечественный рынок долгое время был нишевым. Все начало кардинально меняться после создания в 2016 году Реестра отечественного ПО и ухода в 2022 году зарубежных вендоров. Каким должен быть подход к миграции аналитических систем и систем отчетности на российские решения, чтобы не потерять в функционале, а, наоборот, приобрести еще больше возможностей для бизнеса? Своим мнением делится Кирилл Миллер, консультант отдела аналитических решений и отчетности Ramax Group.
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