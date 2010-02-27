ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай
Российская транспортная отрасль характеризуется сразу несколькими сценариями развития. В области авиасообщения реализуется крупная инвестиционная программа, связанная с подготовкой к чемпионату мира по футболу. На железнодорожном транспорте готовится ряд беспрецедентных проектов по строительству путей сообщения нового поколения. В то же время автотранспортная инфраструктура переживает не лучшие времена – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана нашумевшая система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ.
В отраслевом обзоре прошлого года среди главных событий года, хотя и с негативным оттенком, был назван запуск концессионной системы взимания оплаты за проезд большегрузов «Платон». Несмотря на активное недовольство водителей фур, несовершенство законодательства, сбои, за полгода работы к июню 2016 г. система принесла p8 млрд.