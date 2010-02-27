ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай

Российская транспортная отрасль характеризуется сразу несколькими сценариями развития. В области авиасообщения реализуется крупная инвестиционная программа, связанная с подготовкой к чемпионату мира по футболу. На железнодорожном транспорте готовится ряд беспрецедентных проектов по строительству путей сообщения нового поколения. В то же время автотранспортная инфраструктура переживает не лучшие времена – объемы строительства новых дорог сокращаются. Переломить ситуацию призвана нашумевшая система «Платон». Все перечисленные сценарии предполагают активное использование ИТ.

В отраслевом обзоре прошлого года среди главных событий года, хотя и с негативным оттенком, был назван запуск концессионной системы взимания оплаты за проезд большегрузов «Платон». Несмотря на активное недовольство водителей фур, несовершенство законодательства, сбои, за полгода работы к июню 2016 г. система принесла p8 млрд.

CNews Analytics: Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний 2015

№ 2015 Компания Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2015 г., ₽тыс. Рост выручки 2015/2014
1 Техносерв 3 979 000 -12%
2 Крок 3 161 685 20%
3 Астерос 2 103 177.78 -28%
4 Атол Драйв 1 632 859 90%
5 ЗащитаИнфоТранс 1 250 766 39%

CNews Analytics, 2016

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Кирилл Богданов
Аэрофлот

Кризис не повлиял на ИТ-бюджет и информатизацию «Аэрофлота»

Лидирующие позиции в отрасли вынуждают «Аэрофлот» шагать в ногу со временем. Внедренные в компании современные технологии уже серьезно упростили жизнь пилотам, бортпроводникам и бэк-офису. На очереди — серьезные изменения в управлении ремонтами, маркетинговой стратегии, а также новые «фичи» для пассажиров. О них CNews рассказал заместитель генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов.

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Евгений Чаркин
РЖД

Мы строим вертикаль управления ИТ

Директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин рассказал CNews о своих ключевых задачах на новом посту. В первую очередь, это развитие новых сервисов для клиентов с целью генерации новых источников доходов для РЖД. Кроме того, планируется централизовать ИТ-инфраструктуру компании, что позволит сократить издержки. Говоря о долгосрочных перспективах развития, собеседник CNews отметил, что со временем цифровизация железнодорожных систем может значительно снизить роль человеческого фактора в работе транспорта.

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Георгий Аликошвили
Pony Express

Однажды в логистике начнут использовать виртуальную реальность

Pony Express —один из крупнейших логистических операторов на территории постсоветского пространства. Помимо всей России, компания работает в семи других государствах. Общий штат – 4 тыс. сотрудников, а количество обслуживаемых населенных пунктов перевалило за 18 тыс. Долгое время Pony Express занималась только экспресс-доставкой, однако затем стратегия поменялась в сторону универсальности. В перечень компетенций теперь входят складская обработка и хранение, а также транспортная логистика и экспедирование грузов. О том, как такие серьезные перемены изменили ИТ-стратегию компании и что из себя представляет отрасль в целом, CNews рассказал генеральный директор Pony Express Георгий Аликошвили.

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Дмитрий Васильев
Крок

2016 год будет полон проектов, сочетающих ум, крутые сервисы для клиентов и сокращение затрат

Транспортная отрасль стремится к повышению эффективности, и роль ИТ в этом процессе сложно переоценить. Среди наиболее востребованных решений – поддержание уже существующей инфраструктуры и производственных активов, аутсорсинг ЦОД и облачные услуги, монетизация пассажиропотока. Об этом CNews рассказал Дмитрий Васильев, первый заместитель генерального директора «Крок».

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Александр Гольцов
АМТ-Груп

Real Time Location Systems становятся популярными и в России

Транспортная инфраструктура играет важнейшую роль в экономическом развитии страны. Именно поэтому она продолжает совершенствоваться несмотря на возникшие сложности. О том, какие технологии позволяют сделать транспорт более удобным и безопасным, повысить эффективность его использования в интервью CNews рассказал Александр Гольцов, генеральный директор «АМТ-Груп».

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Источник фото photogenica.ru

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