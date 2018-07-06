Российский телеком пока растет медленнее мирового

Российский телекоммуникационный рынок немного отстает по темпам роста от мирового – по итогам 2017 г. он вырос на 1,3%, в то время как темпы роста глобального рынка составили 1,7%. В 2018 г. аналитики предсказывают еще большее отставание – 1% против 2% соответственно. Существенные коррективы в показатели отечественного рынка может внести старт программы «Цифровая экономика».

Согласно данным IDC в 2017 г. объем мирового рынка телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов увеличился на 1,7% и достиг $1,67 трлн. В 2018 г. аналитики ожидают его дальнейшего роста на 2% до показателя $1,7 трлн.

Крупнейшим сегментом этого рынка с долей 52% является мобильная связь. В период до 2021 г. он будет расти на 2% в год благодаря увеличению объема мобильного трафика и все более широкому распространению M2M-сервисов. На втором месте фиксированная связь, обеспечивающая 21% суммарного объема рынка. Благодаря растущему спросу на высокоскоростную связь этот сегмент будет расти на 4% в год вплоть до 2021 г.

CNews Telecom 2018: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

№ 2017 Название организации Выручка в 2017 г. с НДС, ₽млн Динамика 2017/2016, % Абонентская база, млн
1 МТС 412 300 2,9% 78,5
2 Мегафон 317 400 1,9% 75,4
3 Ростелеком 305 300 2,6% н/д
4 Вымпелком (Билайн) 275 900 1% 58,2
5 Т2 Мобайл (Теле2)* 123 000 16,1% 40,6
6 Эр-Телеком Холдинг 33 700 19,5% 6,7
7 Связьтранснефть 30 100 5,1% н/д

CNews Analytics, 2018

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2017

№ 2017 Название компании Выручка от проектов в телекоме в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Рост 2017/2016, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2017 г., %
1 Техносерв 12 074 018 -8,3% 23,8%
2 ITG (Inline Technologies Group) 9 559 000 4,8% 25%
3 Энвижн Груп 9 331 942 -8,3% 75,6%
4 Сател 8 465 459 -21,6% 82%
5 Петер-Сервис 7 945 228 -10,3% 100%
6 Ай-Теко 5 830 000 3,1% 19%
7 Softline 5 734 471 29,9% 8%

CNews Analytics, 2018

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Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд

По итогам 2017 г. совокупная выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком сократилась на 12,7%. Причина – неприятности и банкротство нескольких крупных компаний. Эксперты говорят о стагнации рынка и активном поиске новых точек роста.

Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2017 г. составила ₽91,9 млрд. Таким образом, по сравнению с 2016 г. она сократилась на 12,7%. Порог входа в рейтинг увеличился с ₽308 млн до ₽380 млн.

Причиной такого существенного падения совокупной выручки является исчезновение из топ-30 таких крупных игроков, как «Воентелеком» (2 место и ₽11,8 млрд в 2016 г.) и «Астерос» (9 место и ₽4,2 млрд). Неприятности у «Воентелекома» начались в конце 2017 г., когда руководству компании было предъявлено обвинение в хищении крупных сумм при выполнении заказа Минобороны. В 2018 г. объявил о банкротстве «Астерос».

Выживет ли Wi-Fi в мире 5G?

В последнее время все чаще обсуждается вопрос о будущем сетей Wi-Fi в связи с ожидаемым массовым строительством сотовых сетей пятого поколения. Действительно, зачем нужен Wi-Fi в мире, в котором сотовые сети обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет миллиардам людей?

«Wi-Fi очень скоро умрет» – так называется интервью топ-менеджера крупного мобильного оператора. Этот тезис рынок неоднократно слышал от представителей сотовых операторов. В более общем виде мысль эта звучит скорее так: «5G гораздо быстрее Wi-Fi, а значит, скоро Wi-Fi станет невостребованным».

Несмотря на кажущуюся логичность, этот тезис построен на искусственном противопоставлении родственных по сути, но различных по моделям применения технологий. Чтобы понять, о чем идет речь, нужно вспомнить (и в принципе знать) что такое 5G и что такое Wi-Fi.

Ольга Баранова
Orange Business Services

Телеком постоянно подстраивается под запросы клиентов

Телекоммуникационная отрасль в последние годы подвержена очень активным изменениям. Сказываются влияние регуляторов, запросы пользователей и развитие технологий. О том, какие тенденции позволяют развиваться участникам рынка, как операторы превращаются в ИТ-компании, и какие технологические тренды находят свое применение в телекоме, рассказывает Ольга Баранова, операционный директор Orange Business Services Россия и СНГ.

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Сергей Кузьмин
Энвижн Груп

Будущее ИТ-интегратора – в синергии с телеком-бизнесом

О том, как трансформация телеком-рынка влияет на задачи, стоящие перед ИТ-компаниями, в интервью CNews рассказал Сергей Кузьмин, президент компании «Энвижн Груп».

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