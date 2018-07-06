Телеком 2018

Мировой рынок телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов растет в среднем на 2% в год. Темпы роста российского рынка составляют около 1%. Совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2017 г. сократилась на 12,7% и составила ₽91,9 млрд. Причина – существенное влияние на состояние рынка нескольких крупных игроков. В списке основных технологических трендов внедрение 5G, развитие сетей NBIoT, рост в портфеле операторов доли облачных сервисов по модели XaaS и интеграционных проектов, выполняемых для B2C и B2G-клиентов. В ближайшие годы крупные операторы связи продолжат консолидировать активы из смежных ИТ-отраслей и формировать партнерскую эко-систему для вывода на рынок новых клиенто-ориентированных сервисов.

10.10.18