Российский телеком пока растет медленнее мирового
Российский телекоммуникационный рынок немного отстает по темпам роста от мирового – по итогам 2017 г. он вырос на 1,3%, в то время как темпы роста глобального рынка составили 1,7%. В 2018 г. аналитики предсказывают еще большее отставание – 1% против 2% соответственно. Существенные коррективы в показатели отечественного рынка может внести старт программы «Цифровая экономика».
Согласно данным IDC в 2017 г. объем мирового рынка телекоммуникационных услуг и платных ТВ-сервисов увеличился на 1,7% и достиг $1,67 трлн. В 2018 г. аналитики ожидают его дальнейшего роста на 2% до показателя $1,7 трлн.
Крупнейшим сегментом этого рынка с долей 52% является мобильная связь. В период до 2021 г. он будет расти на 2% в год благодаря увеличению объема мобильного трафика и все более широкому распространению M2M-сервисов. На втором месте фиксированная связь, обеспечивающая 21% суммарного объема рынка. Благодаря растущему спросу на высокоскоростную связь этот сегмент будет расти на 4% в год вплоть до 2021 г.