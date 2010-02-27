Телеком 2015

Главным драйвером выручки телекоммуникационных операторов стала мобильная передача данных и сопутствующие сервисы, поэтому стратегически важно развитие LTE. Соответственно, ключевые проблемы сосредоточены вокруг сетей 4G – в 2015 г. операторы наконец получили возможность совместно использовать радиочастоты. В остальном кризис принес негативные тенденции: доходы операторов сокращаются, следом уменьшилась выручка ИТ-поставщиков для телекома. В ежегодном рейтинге «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» по итогам 2014 г. отрицательная динамика суммарного дохода превысила падение по итогам 2013 г. на два процентных пункта. В текущем году большинство ИТ-поставщиков для компаний телекоммуникационного сектора ожидают дальнейшего спада. Параллельно сокращается инвестиционная активность отрасли. Но есть и положительные моменты – два из заявленных государством проектов в области телекоммуникаций не имеют аналогов в мире по масштабу. В первую очередь речь идет о ликвидации цифрового неравенства.

02.11.2015