LTE становится драйвером выручки и генератором проблем
Российский телеком, как и мировой, делает ставку на сервисы на базе мобильной передачи данных. Население голосует рублем за технологии LTE, которые позволяют доставлять интернет-трафик на скоростях, достаточных для потокового видео. Но рост передачи данных приносит не только выручку, но и проблемы. Главными врагами сотовых операторов стали мессенджеры, а головной болью – поиск любых возможностей для разгрузки сетей. Политика импортозамещения также «подарила» тренд отечественному телекому – возможно, его главным поставщиком станет Китай.