LTE становится драйвером выручки и генератором проблем

Российский телеком, как и мировой, делает ставку на сервисы на базе мобильной передачи данных. Население голосует рублем за технологии LTE, которые позволяют доставлять интернет-трафик на скоростях, достаточных для потокового видео. Но рост передачи данных приносит не только выручку, но и проблемы. Главными врагами сотовых операторов стали мессенджеры, а головной болью – поиск любых возможностей для разгрузки сетей. Политика импортозамещения также «подарила» тренд отечественному телекому – возможно, его главным поставщиком станет Китай.

Крупнейшие ИТ-поставщики для телекома: скорость падения выручки нарастает

В ежегодном рейтинге «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» по итогам 2014 г. падение суммарной выручки увеличилось на два процентных пункта. В целом перспективы не обнадеживают: большинство ведущих игроков ожидают дальнейшего спада.

Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции

Государственные проекты по информатизации, благодаря большим бюджетам, всегда были «яблоком раздора» для министерств, ведомств и подчиненных им госкорпораций. Кризис добавил конфликтам экспрессии. Частные компании также испытывают давление, их «больное место» – тарифы, в первую очередь на роуминг. Параллельно с уменьшением доходной части сокращается инвестиционная активность телекома. Знаменательная сделка 2015 г. – через 15 лет конфликта продан ключевой актив СМАРТС.

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CNews Telecom 2015: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

Компания Преимущественная бизнес-модель Выручка в России 2014, iтыс.
1 МТС Сотовая связь 374 895 000
2 Ростелеком (1) Проводная связь 310 900 000
3 Мегафон Сотовая связь 310 820 000
4 Вымпелком (1) Сотовая связь 281 898 000
5 Tele2 Сотовая связь 87 359 041

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Суммарная выручка 30 крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи, % и pтыс.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 2015

Компания Город Выручка от проектов в телекоме 2014, iтыс. Выручка от проектов в телекоме 2013, iтыс. Рост 2014/2013, % Доля выручки от ИТ-проектов в телекоме в общем обороте компании, 2014 г., % Штатная численность сотрудников по телекому, 2014 г. Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2014 г., iтыс. (с НДС) Средний бюджет ИТ-проекта в телекоме в 2013 г., iтыс. (с НДС)
1 Энвижн Груп* Москва 16 240 000 21 551 800 -25% 58% н/д н/д н/д
2 Техносерв Москва 12 679 183 17 671 091 -28% 28.1% н/д н/д н/д
3 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 8 315 250 7 580 250 10% 25% 180 н/д н/д
4 Компьюлинк Москва 5 090 030 7 396 386 -31% 26.9% н/д н/д н/д
5 Астерос Москва 4 830 265 4 735 554 2% 24% н/д н/д н/д
6 Скандинавский дом Москва 3 987 852 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
7 Инфосистемы Джет Москва 3 604 024 3 203 499 13% 25% н/д н/д н/д
8 Ай-Теко Москва 3 572 349 3 172 704 12.60% 15% н/д н/д н/д
9 Петер-Сервис Санкт-Петербург 3 398 595 3 217 618 6% 86% 895 н/д н/д
10 Сател Москва 3 186 451 4 729 334 -33% 40% 354 280 852 60 693

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Суммарная выручка топ-5 крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи, % и pтыс.

Ключевые для телекоммуникационной отрасли России законы и законопроекты

Проект Документ
1 Совместное использование операторами радиочастот Поправка в Закон «О связи»
2 «Ростелеком» назначен единым оператором универсального обслуживания Поправка в Закон «О связи»
3 ГИС, содержащая данные об отечественных операторах и сетях связи Поправка в Закон «О связи»

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Для двух из крупнейших проектов российского телекома в 2014–2015 гг. в мире аналогов нет

Безусловным лидером среди проектов телекоммуникационной отрасли в России, а то и в мире, стали работы по ликвидации цифрового неравенства – обеспечение широкополосного интернет-доступа во все населенные пункты страны с численностью населения от 250 человек. Также продолжаются работы по цифровизации Крыма, развитие возможностей ГЛОНАСС. Глобальный проект по оценке качества связи инициировал Роскомнадзор.

Законодательство для телекома: кардинальные перемены в отрасли

LTE-сети являются самым перспективным направлением развития отечественных операторов. При этом главной проблемой российского рынка 4G является вопрос законодательного регулирования использования радиочастот. Также интересны инициативы в области создания телекоммуникационной ГИС и центра компетенции в области телекоммуникационного оборудования. На законодательном уровне закреплен исполнитель проекта по ликвидации цифрового неравенства.

SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017

Технологии компьютерных сетей нового поколения, SDN и NFV, набирают обороты в России. То, что это уже мейнстрим, и решения будут только наращивать свое распространение, признают все участники опроса CNews, посвященного перспективам использования SDN/NFV в России. Главным драйвером для отечественных компаний является потенциальная экономия, для зарубежных – принципиально новые возможности.

Интернет вещей для телекома: победит основатель инвестфонда?

Недалек тот день, когда рост трафика будет обеспечиваться не потребностями пользователей интернета, не гаджетами, а миллиардами сенсоров, которые общаются между собой без участия человека. Наступает эпоха Интернета вещей, и все перспективные зоны для развития экономики находятся сейчас на пересечении информационных технологий и реального мира. Российские телекоммуникационные операторы начинают искать возможности для завоевания сегмента IoT (the Internet of Things), и мировой опыт подсказывает, что путь через венчурные инвестиции —самый верный. Однако отечественный бизнес пока не готов к такому повороту.

Игорь Горьков:
«Петер-Сервис» планирует расширить штат на полторы сотни высококвалифицированных специалистов

Руководство компании-разработчика программных решений OSS/BSS-сегмента «Петер-Сервис» считает наиболее перспективными направлениями развитие модульной архитектуры и сервис-ориентированных продуктов. В связи с этим компания перестраивает производственные процессы. Об изменениях рассказывает генеральный директор компании Игорь Горьков.

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Владимир Егоров:
2016 год покажет эффективность российского телекома в условиях реального рынка

Владимир Егоров, коммерческий директор Software AG в России и СНГ, рассказал CNews о ходе цифровизации отечественной телекоммуникационной отрасли в непростых экономических условиях. Интерес заказчиков сосредоточился на решениях, которые помогают оптимизировать инфраструктуру, в считанные месяцы повысить ее эффективность.

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Беспроводные технологии готовятся к завоеванию рынка LAN

Требования к офисной сетевой инфраструктуре продолжают ужесточаться, они связаны как с безопасностью, так и со скоростью передачи данных. Актуальными становятся беспроводные технологии, позволяющие повысить эффективность локальных вычислительных сетей. В недавно опубликованном исследовании Gartner в категории «проводные и беспроводные сети» в раздел Visionaries («провидцы») попали компании, предлагающие полнофункциональные беспроводные сервисы для подключения разных категорий пользователей. «Историческое разделение проводных и беспроводных решений для организации доступа к локальной сети исчезает. Конечные пользователи должны работать с сетевыми ресурсами независимо от того, используют они проводное или беспроводное подключение. В то время как выручка за услуги, предоставляемые по выделенным каналам LAN (Local Area Network, «локальная вычислительная сеть»), по-прежнему вдвое больше, чем выручка за аналогичные услуги, предоставляемые по беспроводной сети, видна явная тенденция стремительного роста выгоды использования беспроводных сетей как среды передачи информации (выручка растет более чем на 20% в год)», — резюмируют аналитики Gartner в своем исследовании.

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