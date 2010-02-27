Каждая российская организация стала жертвой хакеров

Поставки решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) продолжают расти, так как ущерб от деятельности хакеров слишком велик, чтобы им пренебречь – в 2016 г. потери превысят полтриллиона долларов, и эта цифра продолжит увеличиваться. Наиболее существенный урон наносят целевые атаки, которые не регистрируются сигнатурными средствами и требуют внедрения комплексной защиты с использованием аналитических инструментов и централизованных систем мониторинга и управления ИБ. Таким образом, российский бизнес и госзаказчики оказываются в сложной ситуации – в условиях экономии необходимо обеспечить надлежащую защиту в свете новых угроз.

Информационные технологии проникают во все аспекты жизни, поэтому вопросы ИБ становятся все более чувствительными. В мире, где к интернету подключена каждая кофеварка, последствия атак злоумышленников могут иметь беспрецедентные последствия для безопасности и экономики. По мнению аналитиков IDC, уже в 2016 г. общий ущерб от киберпреступлений достигнет $650 млрд, а в 2020 г. этот показатель превысит $1 трлн.

CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2016

# 2015 Название компании Город Специализация Выручка от направления ИБ в 2015 г., ₽тыс., включая НДС
1 Лаборатория Касперского (1)* Москва разработка ПО, сервисы ИБ 38 551 653
2 Softline (2) Москва дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция 11 237 277
3 Акронис** Москва разработка ПО 9 096 000
4 Информзащита (3) Москва разработка ПО и ПАК, дистрибуция ПО и ПАК, сервисы ИБ, интеграция 5 249 050
5 Техносерв Москва интеграция 3 158 957

CNews Analytics, 2016

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Западные вендоры освободили поляну для российских игроков

Доходы ведущих поставщиков ИБ выросли на 31% в 2015 г., свидетельствуют данные рейтинга CNews Security. Добиться высоких результатов удалось за счет импортозамещения и ухода с рынка иностранных игроков, а также благодаря крупным проектам в госсекторе. В то же время в долларовом исчисления доходы участников рейтинга снизились на 19% из-за девальвации российской валюты. Негативными факторами для поставщиков стало сокращение бюджетов заказчиков и переход на долгосрочные схемы оплаты.

Прошедший 2015 г. оставил противоречивые результаты для производителей ИБ. С одной стороны, рублевая выручка поставщиков значительно увеличилась, однако в пересчете на иностранную валюту рынок показал самый удручающий результат за последние десять лет. Оборот 30 крупнейших российских компаний из рейтинга CNews Security составил ₽94 млрд по итогам 2015 г., что на 31% больше, чем годом ранее. Однако из-за девальвации рубля в пересчете на доллары США совокупная выручка участников рейтинга упала на 19%, что является худшим показателем за последние 10 лет.

Андрей Голов
Код безопасности

Разработчик должен создавать технологии будущего уже сегодня

Почему разработчики не должны жить сегодняшним днем, что ограничивает рост российских поставщиков решений для информационной безопасности, почему им сложно выйти на зарубежные рынки и какими катастрофами грозит кибервойна? Об этом CNews рассказывает генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов.

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Егор Кожемяка
«Конфидент»

Регуляторы стимулируют рост спроса на ИБ в госсекторе

Директор Центра защиты информации (ЦЗИ) группы компаний «Конфидент» Егор Кожемяка рассказал CNews, почему переход на Linux нельзя назвать импортозамещением, и объяснил, каким образом поставки ИБ продолжают расти, несмотря на проблемы с бюджетами. По его словам, сложившаяся обстановка на рынке средств защиты информации ведет к появлению недобросовестных игроков, которые пользуются незнанием заказчиками требований регуляторов.

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Игорь Ляпунов
Solar Security

В центре информационной безопасности должен находиться человек

Специалист по безопасности должен понимать, как работают бизнес-процессы в компании, и не мешать сотрудникам пользоваться различными ИТ-инструментами. В то же время именно люди являются основными фактором угрозы информационной безопасности для предприятия. Генеральный директор компании Solar Security Игорь Ляпунов рассказал CNews о том, как трансформируется представление о роли эксперта ИБ, а также поделился оптимизмом насчет перспектив российских компаний в результате импортозамещения.

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Алексей Мальнев
«АМТ-Груп»

Рынок ИБ стал одним из флагманов в области импортозамещения ИТ-продуктов и решений

Алексей Мальнев, заместитель директора департамента ИБ «АМТ-Груп», рассказал CNews, что рынок информационной безопасности растет за счет внедрения отечественных продуктов и развития сегмента услуг ИБ. Одним из наиболее востребованных сервисов являются так называемые Security Operations Center. При этом набор актуальных угроз остается стабильным на протяжении последних лет, хотя интенсивность и количество инцидентов претерпевают изменения.

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Максим Михалев
CUSTIS

Управление правами доступа пользователей — все еще актуальная задача для корпораций

Аналитики InfoWatch утверждают, что рост числа утечек конфиденциальной информации за первые шесть месяцев 2016 г. составил 16%. О текущей ситуации на рынке средств информационной безопасности, специфике различных моделей управления правами доступа и о том, почему компания занялась разработкой собственного решения в этом сегменте, CNews рассказал Максим Михалев, директор по развитию бизнеса CUSTIS.

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Юрий Черкас
«Инфосистемы Джет»

Системы Anti-APT как автомобили: иногда можно проехать на спорткаре, а где-то пройдет только внедорожник

В последнее время большую опасность для информационных систем представляют так называемые целевые атаки (APT, advanced persistent threat), которые разрабатываются с учетом уникального ИТ-ландшафта и организационной структуры компании-жертвы. Юрий Черкас, руководитель направления инфраструктурных ИБ-решений Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет», рассказал CNews, как устроены системы противодействия APT и как правильно выбрать решение такого класса.

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Источник фото photogenica.ru

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