Каждая российская организация стала жертвой хакеров
Поставки решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) продолжают расти, так как ущерб от деятельности хакеров слишком велик, чтобы им пренебречь – в 2016 г. потери превысят полтриллиона долларов, и эта цифра продолжит увеличиваться. Наиболее существенный урон наносят целевые атаки, которые не регистрируются сигнатурными средствами и требуют внедрения комплексной защиты с использованием аналитических инструментов и централизованных систем мониторинга и управления ИБ. Таким образом, российский бизнес и госзаказчики оказываются в сложной ситуации – в условиях экономии необходимо обеспечить надлежащую защиту в свете новых угроз.
Информационные технологии проникают во все аспекты жизни, поэтому вопросы ИБ становятся все более чувствительными. В мире, где к интернету подключена каждая кофеварка, последствия атак злоумышленников могут иметь беспрецедентные последствия для безопасности и экономики. По мнению аналитиков IDC, уже в 2016 г. общий ущерб от киберпреступлений достигнет $650 млрд, а в 2020 г. этот показатель превысит $1 трлн.